Радуйся отечественному: поставки импортных товаров обвалились на 20%

Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья составила в апреле около $15 млрд, снизившись на рекордные 20% к апрелю прошлого года. Это следует из ежемесячного мониторинга «Комментариев о государстве и бизнесе», составленном экспертами Высшей школы экономики на основе данных Федеральной таможенной службы и базы данных CEIC Data.

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«С учётом импорта из стран СНГ стоимость всего импорта в платежном балансе за апрель составила еще меньше — порядка $17,5 млрд, что на 21% ниже апрельского прошлогоднего показателя», — уточнил для «Газеты.Ru» научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

Нынешние показатели по импорту сопоставимы с кризисными и восстановительными периодами в экономике России в 2008 - 2009 годах и в 2014 - 2015 годах.

Cезонно сглаженная стоимость импорта сократилась в 2015 году после очередного обвала рубля к доллару и евро — до $14 млрд. Апрельский показатель этого года, как следует из мониторинга, оказался немногим лучше – $14,9 млрд.

Импортные духи, авто и овощи — в минусе

Например, ввоз автомобилей и запчастей упал до чуть более $1 млрд, что сопоставимо с минимальными уровнями и 2009 и 2015 годов.

В апреле сократился импорт практически всех укрупненных товарных групп, отмечают эксперты ВШЭ. В наибольшей степени упала стоимость машиностроительной продукции из стран дальнего зарубежья, в меньшей — продовольствия и сельхозпродукции. Например, в группе «продовольственные товары» в апреле текущего года в денежном выражении значительней всего среди всей поставляемой продукции уменьшились поставки овощей. Минус 20% к апрелю 2019 года и минус 21% к марту 2020 года, до $151 млн.

В группе «химическая продукция» сильное снижение отмечено в поставках парфюмерно-косметических товаров. Минус 28,7% к апрелю 2019 года и минус 24,6% к марту 2020 года, до $191,7 млн.

Незначительно, кроме химической продукции, снизился также импорт механического оборудования, электрооборудования, а также инструментов и оптики.

Как отмечается в мониторинге ВШЭ, это связано с тем, что в условиях пандемии несмотря на рост цен возрос импорт медицинской техники и оборудования, а переход к самоизоляции и дистанционной работе увеличил спрос на компьютерную технику и телекоммуникационное оборудование.

Самое интересное, что на фоне значительного снижения закупок импортных товаров в рост пошла одна товарная позиция — «Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное».

Маски, простыни и половые тряпки

«Закупки по этой категории выросли в апреле почти в 4 раза по сравнению с мартом (с устраненной сезонностью). Если это не ошибка статистики, то причиной взрывного роста может быть импорт, например, защитных масок и костюмов, постельных принадлежностей из хлопчато-бумажных и искусственных тканей для резко возросшего количества больничных мест, тряпок для мытья полов, салфеток и тому подобного текстильного материала и изделий», — говорит Пухов.

При этом импорт трикотажа упал (это ожидаемо в условиях карантина и обвала рубля) и не мог «улучшить» статистику, добавляет эксперт. Поставки трикотажной одежды обвалились на 54% к апрелю 2019 года и на 58% к марту 2020 года, до $88 млн.

В условиях пандемии и самоизоляции поддержку импорту оказала массовая закупка государством, бизнесом и даже гражданами медицинской техники, электроники, аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, искусственной вентиляции легких, рентгеновского и прочего диагностического и лечебного оборудования.

Снятие карантина, по всей видимости, будет иметь плавный и ограниченный характер, а потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным еще как минимум несколько месяцев, отмечается в мониторинге ВШЭ.

«Дно по закупкам импорта еще не достигнуто. V-образного поступления в Россию импорта ждать не стоит. Маловероятно, что итоги мая покажут рост зарубежных закупок», — добавляет Пухов.

О том, что май этого года может оказаться еще более провальным, чем апрель, можно прогнозировать, исходя из недавнего постановления правительства о запрете ввоза в Россию большинства видов автомобильного, судового и авиационного топлива.

Идея запретить до 1 октября ввозить в Россию топливо из-за рубежа появилась в начале апреля после резкого падения цен на нефть. Тогда не только оптовые, но и розничные цены в Европе, Китае и Южной Корее стали ниже внутренних цен в России.

Восстановление импорта будут сдерживаться осторожной моделью поведения как бизнеса, так и потребителей, прогнозирует руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «Нужна вакцина, которая вернет привычный образ жизни. Нужна благоприятная ситуация в экономике, чтобы население смогло восстановить потрепанные доходы и расширить горизонты планирования. На реанимацию рынка авиаперевозок может уйти от двух до трех лет, столько же для восстановления продаж автомобилей», — говорит Коган.

Помимо консервативного поведения потребителей восстановительный рост будет сдерживаться слабым рублем, отмечают эксперты. Кроме того, часть россиян сделала закупки импортных товаров «про запас» — накануне введения карантина и на фоне обвала национальной валюты еще в феврале.

Если дно будет достигнуто в мае - июне, то по итогам года восстановление импорта не превысит объема в $210 млрд, то есть импорт в 2020 году сократится на 17% год к году, заключает Пухов.