Задание на лето: чем «Газпром» не устраивает Европу

Прокачка газа снизилась до нуля после окончания 25-летнего контракта с Польшей. Теперь вместо долгосрочного контракта действует система аукционов с различными сроками бронирования мощности. Эти аукционы проводит оператор газотранспортной сети Польши — компания Gaz-System.

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С 17 мая (по 1 июля) аукционы на доступ к трубе проходят в ежедневном режиме, при этом «Газпром» уже забронировал до 80% мощности трубы в третьем квартале. А 6 июля польский газотранспортный оператор Gaz-System проведет отбор сразу на год — с октября 2020 года по сентябрь 2021 года.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтверждал ранее, что несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.

Газопровод «Ямал — Европа» пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG (по 48% акций).

Польша уходит в отказ

PGNiG еще в ноябре прошлого года подала в «Газпром» и «Газпром экспорт» заявление о нежелании продлевать контракт на закупку газа после 2022 года. Контракт действует с сентября 1996 года.

Решение не продлевать контракт компания объяснила «стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов».

Речь, разумеется, не идет о технологической безопасности. Это политическое решение.

В 2019 году Польша потребила 19 млрд куб газа. Из них 4 млрд кубов — это внутренняя добыча, 9 млрд было закуплено в России по газопроводу «Ямал — Европа». Еще 3,5 млрд кубометров — в Евросоюзе, и еще 2,5 млрд кубометров поступило в виде СПГ.

Контракт с «Газпромом» у польской госкомпании заканчивается в 2022 году, и с 2023 года Польша, как было официально объявлено, будет обеспечивать свой спрос на газ за счет других источников. Эти «другие источники» Польша находит где угодно, только не в России, а, например, в Катаре, США, Норвегии, Турции.

Так, с 2019 по 2028 год Qatargas поставит в Польшу порядка 3 млрд кубометров. Контракт на покупку СПГ у американской Cheniere предполагает рост поставок до 2 млрд кубометров к 2023 году.

Контракт с другой американской компанией — Venture Global LNG — предусматривает поставки с 2022-го по 2024-й до 4,5 млрд кубометров в год. Еще около 3 млрд кубометров газа Польша намерена приобретать у американской Sempra Energy с 2023 по 2024 год.

В Норвегии Польша рассчитывает закупать с 2023 года 10 млрд кубометров. Норвежский газ пойдет в страну по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

При этом известно, что польская PGNiG в августе прошлого года подписала соглашение с группой «Энергетические ресурсы Украины» о поставках СПГ. Поляки продают природный газ украинским потребителям с августа 2016 года. Теперь Польша намерена наращивать закупки американского СПГ и продавать его Украине.

По расчетам PGNiG, американский сжиженный газ обходится на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома».

В «Газпроме» признают, что 2020-й будет в целом непростым. Экспансия на европейский рынок может замедлиться.

Зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова во время пресс-конференции European Gas Conferenceа в Австрии 28 января этого года сообщила, что по итогам 2019 года в страны дальнего зарубежья поступило 199,3 млрд кубометров газа. Это меньше «рекордных» цифр 2018 года. Тогда в дальнее зарубежье было продано 243,3 млрд кубометров газа.

Вслед за Польшей намерена снизить зависимость от российского газа и Болгария. Причем сразу наполовину уже к концу этого года. Заместить поставки из России болгарские власти планируют американским и азербайджанским газом.

Дешевле будет подождать до осени

При этом известно, что сейчас Болгария получает почти весь потребляемый газ именно из России. А это порядка 3 млрд кубометров. Значит, половина этого объема будет замещена. В прошлом году Болгария уже получила первые кубометры американского СПГ.

Отказ от контрактов или хотя бы снижение в перспективе закупок российского газа, как это уже случилось с Польшей, Болгарией, Украиной, еще больше сократит шансы «Газпрома» на рост доходов. Снижения цен на газ добиваются от Москвы Белоруссия и Армения.

Но именно сейчас «Газпрому» выгоднее сократить поставки, считает ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Эта история про то, что «Ямал — Европа» остановился на несколько дней из-за «пересменки» системы контрактования мощностей по прокачке газа через Польшу. Ничего страшного. «Газпрому» это даже на руку, европейцы на несколько дней смогут в большей степени перейти на отбор газа из подземных хранилищ», — пояснил «Газете.Ru» Юшков.

При этом чем больше европейские потребители отберут из хранилищ, тем лучше для российской газовой компании. Если хранилища заполнятся летом и европейцы сократят закупки газа к осени, то цены еще больше упадут. «Газпрому» сейчас выгодно эти объемы проесть, то есть потратить в ожидании роста цен», — говорит Юшков.

По данным Vygon Сonsulting, доля российского газа (трубопроводного и сжиженного) в Европе составляла в прошлом году 39%. Но она может сократиться в текущем году даже при условии сохранения спроса в Европе на уровне прошлого года. Дело в том, что европейские потребители наращивают импорт СПГ. В этом случае поставки трубопроводного российского газа снизятся.