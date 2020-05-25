«Роснефть» станет главным выгодополучателем при восстановлении цен на нефть»

Игорь Сечин был назначен главным исполнительным директором «Роснефти» в мае 2012 года сроком на три года.

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Впоследствии срок его полномочий продлевался в 2015 году на пять лет.

За последние восемь лет «Роснефть» значительно ускорила свое развитие и вошла в число мировых лидеров нефтегазовой отрасли, достигнув рекордных финансовых и производственных показателей, став глобальной энергетической компанией с диверсифицированным портфелем международных активов, которая ведет деятельность в 23 странах мира. На ее долю приходится 6% мировой добычи нефти и более 40% добыче в стране. «Роснефти» принадлежит 13 крупных НПЗ в РФ, а также доли в перспективных проектах за рубежом.

Одним из важнейших итогов работы менеджмента наблюдатели называют формирование прозрачной и сбалансированной структуры акционерного капитала компании.

Крупнейшим акционером «Роснефти» остается государство, долями в капитале владеют два крупных стратегических инвестора в лице ВР (19,75%) и Суверенного фонда Катара (18,93%).

Приватизация акций «Роснефти» прошла максимально прозрачно и была проведена в три этапа, на каждом из которых бюджет РФ получил значительный доход: первичное размещение акций (IPO) в 2006 году на сумму $10,7 млрд; продажа акций компании BP в 2013 году за $4,9 млрд в части сделки по приобретению ТНК-ВР; приватизация 19,5% акций «Роснефти» в 2016 году за $11,1 млрд.

«Несмотря на санкции, несмотря на волатильную ситуацию на рынке углеводородов, - говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. - «Роснефть» смогла укрепить позиции именно как глобальная нефтегазовая компания, как глобальный мейджер. Приватизация Роснефти 2016 года стала самой крупной в российской истории иностранной инвестицией».

«Роснефть» сумела выстроить сбалансированную атмосферу со своими акционерами и международными партнерами, - продолжает эксперт, - в частности, в качестве акционеров появился суверенный фонд Катара. BP является длительным стратегическим партнером и акционером компании, продолжает тесное, гармоничное сотрудничество несмотря на санкции против «Роснефти».

Внедрение новейших технологий разработки

За последние восемь лет добыча жидких углеводородов компанией выросла вдвое до 230,2 млн т (4,67 тыс. барр./сут). И это при том, что в этот период «Роснефть» была вынуждена сдерживать потенциал роста добычи в связи с участием России в соглашении ОПЕК+.

Одним из факторов роста добычи является управление зрелыми активами с акцентом на внедрение новейших технологий разработки. Так, в прошлом году годовая добыча крупнейшего нефтегазодобывающего актива «Роснефти», РН-Юганскнефтегаза, впервые в новейшей истории России превысила 70 млн т нефти.

Еще один пример – Самотлорское месторождение: за период 2008-2017 годов добыча нефти на этом месторождении упала на 10,5 млн т со среднегодовым темпом 5%. Благодаря предоставлению с 2018 года налоговых стимулов и профессионализму менеджмента, добыча нефти была стабилизирована, а темп ее падения в 2018-2019 годах сократился до 1%. Объем инвестиций в разработку месторождения за период 2018-2019 гг. составил более 113 млрд руб. «Роснефть» остается лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов. Так, с 2016 года в эксплуатацию было запущено 9 крупных проектов: Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение, а суммарная добыча жидких углеводородов этих активов в доле Компании за 2019 год составила 18,9 млн т, что на 27% выше уровня 2018 года.

«Роснефть» также - крупнейший переработчик в стране.

При этом компания на протяжении многих лет реализует самую масштабную в России программу модернизации перерабатывающих мощностей.

На сегодняшний день «Роснефть» рассматривается как надежный поставщик и партнер многих зарубежных компаний. Так, более 90% экспорта нефти и нефтепродуктов Компании из России в страны дальнего зарубежья – это поставки по долгосрочным контрактам (от года и выше).

Крупнейший налогоплательщик России

Выручка «Роснефти» за 2011-2019 года выросла в 3,2 раза: с 2,7 до 8,7 трлн руб., при этом цена на нефть сорта Urals за рассматриваемый период увеличилась только в 1,3 раза.

«Развитие компании шло не за счет роста цен, а за счет внутренней организации процесса (итоговая производительность труда), - отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков. - «Роснефть» действительно является становым хребтом отрасли. Если бы компанию в 1998 году приватизировали, то сегодня вопросы нефтяного кризиса решали бы США и Саудовская Аравия тет-а-тет, позицию России представляла бы какая-нибудь Chevron».

«Роснефть» стала крупнейшим налогоплательщиком страны и одним из главных драйверов экономики России. За 2011-2019 годы общая сумма налогов и пошлин, уплачиваемых компанией, выросла в 8,6 раза. По итогам же 2019 года величина налоговых отчислений от деятельности в Российской Федерации составила около 3,6 трлн руб., что соответствует пятой части доходов федерального бюджета.

«Роснефть» превосходит конкурентов как на российском, так и на международном рынке и по «костам» - контролю над затратами: у НК самые низкие удельные затраты в секторе разведки и добычи в РФ и одни из самых низких в мире, наряду с Saudi Aramco.

За последние пять лет размер удельных операционных затрат «Роснефти» в разведке и добыче составил $3,1/барр.н.э., в 2019 году – $3,1/барр.н.э., в 1 кв. 2020 года – $2,9 /барр.н.э.

«Роснефть» имеет самые низкие затраты на добычу в РФ и одни из самых низких в мире, - подтверждают аналитики Goldman Sachs. - Мы также подчеркиваем гибкость НК по сокращению капвложений по сравнению с 2019 годом. По нашим оценкам, полные денежные затраты, включающие операционные расходы, поддерживающие капзатраты, расходы на транспортировку, составляют порядка $10 на баррель – самые низкие в России».

«Учитывая высокую операционную эффективность и низкий уровень затрат, мы ожидаем, что «Роснефть» продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря низкие цены. По нашим оценкам, доходность свободного денежного потока НК в 2020 году составит 17%, в 2021 – 22% – это самый высокий показатель среди российских нефтяных компаний», — констатируют в Goldman Sachs.

В свою очередь, удельные капитальные затраты «Роснефти» также одни из самых низких в мире, в среднем за 5 лет они составили $5,8/барр.н.э., по итогам 2019 г. - $6,1/барр.н.э., в 1 кв. 2020 г. – $5,2/барр.н.э.

«Свободный денежный поток остается положительным уже 8 лет подряд. На протяжении последних кварталов долговая нагрузка «Роснефти» снижалась, причем достаточно существенно, - отмечает Сергей Суверов. - Сейчас показатели чистого долга к EBITDA, показатели, на которые смотрят в основном кредиторы и инвесторы, на уровне 1,5. Это - комфортный уровень для кредиторов и инвесторов. Что касается роста компании, то она покупала хорошие активы с рынка, по рыночной цене. Была куплена компания ТНК BP, это позволило сохранить BP в России как партнера «Роснефти» и одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Покупка «Башнефти» дала синергетический эффект и позволила, в конце концов, существенно увеличить кредитный рейтинг башкирской компании на том основании, что она принадлежит «Роснефти». В 2017 году, как мы помним, была принята стратегия Роснефть-2022. С этого момента «Роснефть», в основном, развивается по пути органического роста».

Прогрессивная дивидендная политика

Размер чистой прибыли «Роснефти» за рассматриваемый период вырос более чем в 2 раза (с 319 до 708 млрд руб.), в том числе за последний отчетный год почти на треть.

При этом размер дивидендов акционерам возрос намного более значительно: в 4,5 раза за 2011-2019 гг. По итогам 2 половины 2019 года, Совет директоров рекомендовал к выплате максимальную за всю историю «Роснефти» сумму полугодовых дивидендов: 191,5 млрд руб.

С учетом выплаты за 1 пол. 2019 г., общая сумма дивидендных выплат достигнет 354,1 млрд руб., что является рекордным для НК значением. «Роснефть» первой среди государственных компаний РФ начала выплачивать дивиденды в размере 50 % чистой прибыли по МСФО.

Генерация устойчивого СДП

«Хотя и ожидается снижение прибыли по итогам года, «Роснефть» обеспечит дивидендную доходность более 6% в 2020 году, что в сочетании с продолжающейся программой buyback- может дать TSR более 9% - это самый высокий показатель среди российских энергетических компаний, — отмечают аналитики Goldman Sachs. — Учитывая высокую операционную эффективность и низкие затраты на добычу «Роснефти», мы ожидаем, что компания продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря на не самую благоприятную рыночную конъюнктуру».

«Роснефть» – одна из лучших нефтяных компаний в мире по генерации свободного денежного потока, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», - отмечается также и в отчете Bank of America Merrill Lynch. К тому же, НК существенно выигрывает от снижения процентных ставок в России, заметили аналитики банка.

Успехи НК отражаются и в динамике ее капитализации: за последние 5 лет «Роснефть» стала единственной из крупнейших международных нефтегазовых компаний, чья капитализация за рассматриваемый период увеличилась, несмотря на снижения цен на нефть Urals примерно на 45%.

С 22 мая 2015 года по 21 мая 2020 года котировки Роснефти на Лондонской бирже выросла на 0,2%. При этом, котировки многих крупнейших участников рынка упали: ExxonMobil -48%, Chevron -12%, Shell -47%, Total -31%, BP -45%, Equinor -23%, ENI -51%, Petrobras 22%, Petrochina -72%.

«Безубыточность сегмента разведки и добычи на уровне всего $15 за баррель – позволит компании пройти этот период низких цен, — уверены в J.P.Morgan — Ресурсная база «Роснефти». – более гибкая по сравнению с российскими конкурентами. Компания обладает достаточной ликвидностью, чтобы выдерживать реалии низких цен, и будет одним из главных выгодополучателей при восстановлении цен на нефть».