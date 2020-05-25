«Роснефть» станет главным выгодополучателем при восстановлении цен на нефть»

Эксперты оценили положение «Роснефти» на фоне спада в мировой экономике

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
На прошлой неделе совет директоров продлил полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора  ПАО «НК «Роснефть». Каких  результатов компания достигла за последние восемь лет на фоне не самой благоприятной конъюнктуры в мировой экономике, вспоминала «Газета.Ru».

Игорь Сечин был назначен главным исполнительным директором «Роснефти» в мае 2012 года сроком на три года.

Впоследствии срок его полномочий продлевался в 2015 году на пять лет.

За последние восемь лет «Роснефть» значительно ускорила свое развитие и вошла в число мировых лидеров нефтегазовой отрасли, достигнув рекордных финансовых и производственных показателей,  став глобальной энергетической компанией с диверсифицированным портфелем международных активов, которая ведет деятельность в 23 странах мира. На ее долю приходится 6% мировой добычи нефти и более 40% добыче в стране. «Роснефти» принадлежит 13 крупных НПЗ в РФ, а также доли в перспективных проектах за рубежом. 

Одним из важнейших итогов работы менеджмента наблюдатели называют формирование прозрачной и сбалансированной структуры акционерного капитала компании.

Крупнейшим акционером «Роснефти» остается  государство, долями в капитале владеют два крупных стратегических инвестора в лице ВР (19,75%) и Суверенного фонда Катара (18,93%).

Приватизация акций «Роснефти» прошла максимально прозрачно и была проведена в три этапа, на каждом из которых бюджет РФ получил значительный доход: первичное размещение акций (IPO) в 2006 году на сумму $10,7 млрд; продажа акций компании BP в 2013 году за $4,9 млрд в части сделки по приобретению ТНК-ВР; приватизация 19,5% акций «Роснефти» в 2016 году за $11,1 млрд.

«Несмотря на санкции, несмотря на волатильную ситуацию на рынке углеводородов, - говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. - «Роснефть» смогла укрепить позиции именно как глобальная нефтегазовая компания, как глобальный мейджер. Приватизация Роснефти 2016 года стала самой крупной в российской истории иностранной инвестицией».

«Роснефть» сумела выстроить сбалансированную атмосферу со своими акционерами и международными партнерами, - продолжает эксперт, - в частности, в качестве акционеров появился суверенный фонд Катара. BP является длительным стратегическим партнером и акционером компании, продолжает тесное, гармоничное сотрудничество несмотря на санкции против «Роснефти».

Внедрение новейших технологий разработки

За последние восемь лет добыча жидких углеводородов компанией выросла вдвое до 230,2 млн т (4,67 тыс. барр./сут). И это при том, что в этот период «Роснефть» была вынуждена сдерживать потенциал роста добычи в связи с участием России в соглашении ОПЕК+. 

Одним из факторов роста добычи является управление зрелыми активами с акцентом на внедрение новейших технологий разработки. Так, в прошлом году годовая добыча крупнейшего нефтегазодобывающего актива «Роснефти», РН-Юганскнефтегаза, впервые в новейшей истории России превысила 70 млн т нефти.

Еще один пример – Самотлорское месторождение: за период 2008-2017 годов добыча нефти на этом месторождении упала на 10,5 млн т со среднегодовым темпом 5%. Благодаря предоставлению с 2018 года налоговых стимулов и профессионализму менеджмента, добыча нефти была стабилизирована, а темп ее падения в 2018-2019 годах сократился до 1%. Объем инвестиций в разработку месторождения за период 2018-2019 гг. составил более 113 млрд руб. «Роснефть» остается лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов. Так,  с 2016 года в эксплуатацию было запущено 9  крупных проектов: Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение, а суммарная добыча жидких углеводородов этих активов в доле Компании за 2019 год составила 18,9 млн т, что на 27% выше уровня 2018 года.  
«Роснефть» также - крупнейший переработчик в стране.

При этом компания на протяжении многих лет реализует самую масштабную в России программу модернизации перерабатывающих мощностей.

На сегодняшний день «Роснефть» рассматривается как надежный поставщик и партнер многих  зарубежных компаний. Так, более 90% экспорта нефти и нефтепродуктов Компании из России в страны дальнего зарубежья – это поставки по долгосрочным контрактам (от года и выше).  

Крупнейший налогоплательщик России

Выручка  «Роснефти» за 2011-2019 года выросла в 3,2 раза: с 2,7 до 8,7 трлн руб., при этом цена на нефть сорта  Urals за рассматриваемый период увеличилась только в 1,3 раза.

«Развитие компании шло не за счет роста цен, а за счет внутренней организации процесса (итоговая производительность труда), - отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков. - «Роснефть» действительно является становым хребтом отрасли. Если бы компанию в 1998 году приватизировали, то сегодня вопросы нефтяного кризиса решали бы США и Саудовская Аравия тет-а-тет, позицию России представляла бы какая-нибудь Chevron».

«Роснефть» стала крупнейшим налогоплательщиком страны и одним из главных драйверов экономики России. За 2011-2019 годы общая сумма налогов и пошлин, уплачиваемых компанией, выросла в 8,6 раза.  По итогам же 2019 года величина налоговых отчислений от деятельности в Российской Федерации составила около 3,6 трлн руб., что соответствует пятой части доходов федерального бюджета. 

«Роснефть» превосходит конкурентов как на российском, так и на международном рынке и по «костам» - контролю над затратами: у НК самые низкие удельные затраты в секторе разведки и добычи в РФ и одни из самых низких в мире, наряду с Saudi Aramco.

За последние пять лет размер удельных операционных затрат «Роснефти» в разведке и добыче составил $3,1/барр.н.э., в 2019 году – $3,1/барр.н.э., в 1 кв. 2020 года – $2,9 /барр.н.э. 

«Роснефть» имеет самые низкие затраты на добычу в РФ и одни из самых низких в мире, - подтверждают аналитики Goldman Sachs. - Мы также подчеркиваем гибкость НК по сокращению капвложений по сравнению с 2019 годом. По нашим оценкам, полные денежные затраты, включающие операционные расходы, поддерживающие капзатраты, расходы на транспортировку, составляют порядка $10 на баррель – самые низкие в России».

«Учитывая высокую операционную эффективность и низкий уровень затрат, мы ожидаем, что «Роснефть» продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря низкие цены. По нашим оценкам, доходность свободного денежного потока НК в 2020 году составит 17%, в 2021 – 22% – это самый высокий показатель среди российских нефтяных компаний», — констатируют в Goldman Sachs. 

В свою очередь, удельные капитальные затраты «Роснефти» также одни из самых низких в мире, в среднем за 5 лет они составили $5,8/барр.н.э., по итогам 2019 г. -  $6,1/барр.н.э., в 1 кв. 2020 г. – $5,2/барр.н.э. 

«Свободный денежный поток остается положительным уже 8 лет подряд. На протяжении последних кварталов долговая нагрузка «Роснефти» снижалась, причем достаточно существенно, - отмечает Сергей Суверов. - Сейчас показатели чистого долга к EBITDA, показатели, на которые смотрят в основном кредиторы и инвесторы, на уровне 1,5. Это - комфортный уровень для кредиторов и инвесторов. Что касается роста компании, то она покупала хорошие активы с рынка, по рыночной цене. Была куплена компания ТНК BP, это позволило сохранить BP в России как партнера «Роснефти» и одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Покупка «Башнефти» дала синергетический эффект и позволила, в конце концов, существенно увеличить кредитный рейтинг башкирской компании на том основании, что она принадлежит «Роснефти». В 2017 году, как мы помним, была принята стратегия Роснефть-2022. С этого момента «Роснефть», в основном, развивается по пути органического роста».

Прогрессивная дивидендная политика

Размер чистой прибыли «Роснефти»  за рассматриваемый период вырос более чем в 2 раза (с 319 до 708 млрд руб.), в том числе за последний отчетный год почти на треть.

При этом размер дивидендов акционерам возрос намного более значительно: в 4,5 раза за 2011-2019 гг. По итогам 2 половины 2019 года, Совет директоров рекомендовал к выплате максимальную за всю историю «Роснефти» сумму полугодовых дивидендов: 191,5 млрд руб.  

С учетом выплаты за 1 пол. 2019 г., общая сумма дивидендных выплат достигнет 354,1 млрд руб., что является рекордным для НК значением. «Роснефть» первой среди государственных компаний РФ начала выплачивать дивиденды в размере 50 % чистой прибыли по МСФО.

Генерация устойчивого СДП

«Хотя и ожидается снижение прибыли по итогам года,  «Роснефть» обеспечит дивидендную доходность более 6% в 2020 году, что в сочетании с продолжающейся программой buyback- может дать TSR  более 9% - это самый высокий показатель среди российских энергетических компаний, — отмечают аналитики Goldman Sachs. — Учитывая высокую операционную эффективность и низкие затраты на добычу «Роснефти», мы ожидаем, что компания продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря на не самую благоприятную рыночную конъюнктуру».

«Роснефть» – одна из лучших нефтяных компаний в мире по генерации свободного денежного потока, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», - отмечается также и в отчете Bank of America Merrill Lynch. К тому же, НК существенно выигрывает от снижения процентных ставок в России, заметили аналитики банка.

Успехи НК отражаются и в динамике ее капитализации: за последние 5 лет «Роснефть» стала единственной из крупнейших международных нефтегазовых компаний, чья капитализация за рассматриваемый период увеличилась, несмотря на снижения цен на нефть Urals примерно на 45%. 

С 22 мая 2015 года по 21 мая 2020 года котировки Роснефти на Лондонской бирже выросла на 0,2%. При этом, котировки многих крупнейших участников рынка упали: ExxonMobil -48%, Chevron -12%, Shell -47%, Total -31%, BP -45%, Equinor -23%, ENI -51%, Petrobras 22%, Petrochina -72%. 

«Безубыточность сегмента разведки и добычи на уровне всего $15 за баррель – позволит компании пройти этот период низких цен, — уверены в J.P.Morgan — Ресурсная база «Роснефти». – более гибкая по сравнению с российскими конкурентами.  Компания обладает достаточной ликвидностью, чтобы выдерживать реалии низких цен, и будет одним из главных выгодополучателей при восстановлении цен на нефть».