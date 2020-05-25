Кошелек на карантине: как снизились зарплаты россиян

Опрос россиян показал, что в мае работодатели в основном снижали зарплаты россиян. Больше половины респондентов (58%) с начала карантина отметили понижение своей заработной платы.

Еще 66% опрошенных заявили о снижении премий к зарплате.

Кроме того, 39% россиян сообщили, что их заработок остался на прежнем уровне, а 3% указали на увеличение зарплаты.

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Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», написало в понедельник принадлежащее Григорию Березину издание РБК. Поисковик провел в мае опрос 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет.

В январе, до начала эпидемии COVID-19 в России, как сообщала «Работа.ру» на основе опросов, зарплаты в 2020 году должны были вырасти на 7-9%, а в IT-сфере — на 10- 2%. Также ожидался рост заработных плат персонала в сферах ритейла, производства и строительства.

Не планировали это делать только 19,8% российских фирм, сообщали специалисты HeadHunter.

Также в январе, то есть до начала введения режима самоизоляции, 20% компаний пообещали пересмотреть зарплаты в ближайший месяц, еще 16% — в течение первого полугодия. «Медианное значение пересмотра зарплат составляет плюс десять процентов к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и плюс семь процентов — в компаниях с иностранным капиталом», — уточняли в HeadHunter.

Худшее впереди

Зарплаты и в целом доходы россиян снижались весь первый квартал этого года. Данные Росстата продемонстрировали, что реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом, по мнению директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой,

ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, еще не успели в полной мере повлиять на доходы населения в первом квартале.

Основной удар по доходам на фоне ограничений из-за коронавируса придется на второй квартал, прогнозируют эксперты.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги, платежи по ЖКХ, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

Рост цен при этом пока не сильно бьет по доходам россиян. По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%.

О снижении материального благополучия россиян свидетельствуют и данные ЦБ. С начала марта вкладчики банков обналичили рекордную сумму сбережений — 1,4 трлн рублей. Объем «живых» денег, оказавшихся на руках населения, с начала года вырос на 362 млрд рублей.

В среднем за время самоизоляции россияне снимали со счетов в банках по 700 млрд в месяц. В конце марта с введением режима повышенной готовности траты россиян носили панический характер – все закупались гречкой, рисом, сахаром, чистящими средствами, туалетной бумагой…

Требуется добавка

Раз уж власти решили вводить режим самоизоляции, то гражданам и предприятиям придется оказывать помощь, советуют эксперты. Если волны ограничений будут короткими (менее 25% от общего периода пандемии), то у властей хватит средств, чтобы субсидировать зарплаты граждан в этот период. Такой вариант куда менее затратен, чем впоследствии компенсировать содержание резко возросшего количества безработных, считают эксперты.

Сейчас объем мер господдержки оценивается примерно в 3% ВВП (это касается госгарантий и налоговых отсрочек) — против 12% ВВП в среднем в западных странах.

Количество мер помощи российского правительства и объемы поддержки постепенно увеличиваются, однако скорость выделяемых средств получателям остается крайне низкой, отмечают аналитики. Получить поддержку от государства пока что смогли только 10% компаний, бизнесмены жалуются на бюрократические препоны, а также саботаж правительственных мер со стороны банков.

Главный источник для пополнения помощи экономике в данный период — это Фонд национального благосостояния (ФНБ) с резервом в 8,4 трлн руб.

В консалтинговой компании BCG убеждены, что регулирование расходов ФНБ необходимо изменить: эти деньги можно и нужно тратить на поддержку бизнеса и занятости россиян в течение кризисного года.