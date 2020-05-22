«Это парадокс»: почему не разрешают онлайн-торговлю алкоголем

В последние месяцы в интернете все чаще стали появляться предложения заказать алкоголь на дом при том, что это противоречит законодательству и рекомендациям Росалкогольрегулирования. Рост спроса и отсутствие законодательной базы способствует развитию нелегального оборота. При этом правительство не спешит наводить порядок в этой сфере. Блокировать сайты с нелегальной продукцией может Роскомнадзор, но многие интернет-магазины избегают блокировки при помощи постоянной смены доменов.

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По оценкам Group-IB, оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в сети в прошлом году достиг 2,5 млрд рублей. Это почти на 400 млн (+19%) больше, чем в 2018 году. В общей сложности эксперты обнаружили около 2,5 тыс. интернет-ресурсов, торгующих спиртным в обход действующего законодательства.

Законопроект о дистанционной торговле алкоголем разрабатывало Министерство финансов и еще в прошлом году внесло его в правительство. В России она запрещена с 2007 года. В пояснительной записке к законопроекту Минфин оценивал оборот нелегальной онлайн-торговли спиртным в 2–3 млрд рублей в год, в связи с чем настаивал на ее поэтапной легализации. Первыми торговать алкоголем в сети хотели разрешить производителям и оптовым продавцам, причем сначала только российскими винами с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а затем – и другим алкоголем, в том числе пивом. Сейчас законопроект все еще находится на рассмотрении в правительстве.

«Некоторые маркетплейсы размещают на своих сайтах алкогольные позиции, однако, как правило, это все равно самовывоз. Но тем не менее это продвижение товара, попытки коммуницировать с аудиторией в сети интернет», — объясняет президент группы компаний Simple и вице-президент «Опоры России» Максим Каширин большое количество предложений заказать спиртное по интернету.

То, что торговли алкоголем в онлайне не существует, — большое заблуждение, констатирует вице-президент «Балтики» Алексей Кедрин.

Данный факт лишь подтверждает, что существующие реалии до сих пор не могут найти своего отражения в законе, из-за этого создается серая зона, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

«Речь уже даже идет не столько об открытии новых возможностей, сколько о легализации существующих. Этот вопрос стал более актуальным в период ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, так как при заказе продуктов онлайн у потребителя нет возможности приобретать алкоголь наряду с другими категориями товаров. Это только провоцирует посещение торговых точек и, как следствие, увеличивает количество дополнительных контактов»,

— заявил он «Газете.Ru», добавив, что в условиях серой зоны и ограничения возможностей легальных игроков поставлять качественный продукт повышается риск покупки и потребления суррогатов и фальсификата населением.

При этом люди в большинстве своем не понимают, какую опасность может представлять заказ алкоголя в интернете, отмечает Максим Каширин.

«Для многих граждан вообще в диковинку то, что онлайн-торговля алкоголем запрещена в нашей стране. Люди задаются вопросом, почему, раз уж она разрешена в офлайне. Я тоже не могу понять, по какой причине мне нельзя приобрести в интернете то, что могу купить в магазине», — обращает внимание Каширин.

Дистанционную торговлю алкоголем до сих пор не легализуют, поскольку согласовывать законопроект отказывается Минздрав. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, это неминуемо сделает алкоголь доступнее, что опасно.

«Я категорически против. Нельзя потворствовать, соблазнять людей. Это преступление, на мой взгляд»,— говорил Брюн журналистам в конце апреля. Его слова приводит «РИА Новости».

Эксперты рынка с Минздравом не соглашаются. По их мнению, больше вреда может нанести нелегальная продукция.

«Нет никаких адекватных причин, чтобы не навести, наконец, порядок в этой сфере», — рассуждает Алексей Кедрин. По его мнению, чем быстрее это сделают, тем будет лучше для всех — для государства, для бизнеса, для людей.

«В борьбе с нелегалами нужно, чтобы торговля алкоголем была полностью прозрачной, другого варианта нет. Во всем мире эта проблема уже решена, а у нас — нет. У нас до сих пор не понимают, что метод запрета никогда не работает», — сетует эксперт.

По словам Ораза Дурдыева, онлайн торговля алкоголем – уже не просто мировой тренд, который показывает серьезные темпы роста во многих странах Европы, но и необходимая мера в период ограничений из-за распространения вируса, на которую идут даже те страны, где на продажу алкоголя действуют более жесткие ограничения. Эксперт приводит в пример ОАЭ, где уже согласован подход по продаже алкоголя дистанционным способом.

«По нашей оценке, в начале объем продаж через интернет будет составлять порядка 1-2% от общих объемов индустрии с перспективой роста до 5-7%, как в ряде стран Европы. Мы верим в этот канал и готовы инвестировать в его развитие, поскольку это будет способствовать обелению рынка и даст нашему потребителю доступ к легальному и качественному алкоголю», — заверяет собеседник «Газеты.Ru».

Вопрос борьбы с нелегальным оборотом алкоголя действительно волнует многих экспертов рынка.

«Это парадокс, который заключается в том, что государство говорит об угрозах развития нелегальной торговли несертифицированным алкоголем, если мы разрешим онлайн-продажи. Нелегалу плевать на все правила, он так и так нарушает закон.

Более того, запрет на онлайн-торговлю спиртными напитками только усугубляет проблему нелегального оборота, поскольку нарушители не имеют легальной конкуренции в онлайне. У нас связаны руки: у нас даже нет возможности дать им бой на рынке», — объясняет президент Simple Максим Каширин.

Эксперт также добавляет, что этот закон очень важен для продуктового ритейла. Магазины не могут нормально торговать онлайн: в потребительских корзинах не хватает денежного веса. Алкоголь мог бы стать драйвером онлайн-торговли, появилась бы конкуренция, цены бы пошли вниз.

При этом система контроля над всеми процессами онлайн-торговли товарами из этой категории уже продумана до мелочей, считают эксперты.

«На наш взгляд, все механизмы и инструменты, которые позволят контролировать этот процесс, уже существуют и давно доступны. На самом деле еще в прошлом году были внесены изменения в законодательство контрольно-кассовой техники, и сейчас продажу алкоголя можно контролировать полноценно — и место, и время продажи, и возраст покупателя, — указывает член Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. — Если раньше этих технологий не было и этот разговор был преждевременным, то сейчас, когда эти технологии есть в нашем арсенале, я считаю, что их нужно использовать и давать возможность работать всем видам бизнеса, желающим реализовывать эту категорию».

С тем, что механизм дистанционной торговли уже продуман, соглашается Максим Каширин.

«Он не совсем комфортен для бизнеса, но весьма удобен для государства, для контроля продаж. Это большой труд, на который мы потратили много лет. Однако почему закон не решаются принять, у нас нет идей. Скорее всего, дело не в том, что этот процесс трудно контролировать. Должно быть, есть другие мотивы», — резюмирует Максим Каширин.