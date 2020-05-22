Старый конь: россияне пересаживаются на подержанные авто

В апреле подразделения МРЭО ГИБДД России зарегистрировали 217,5 тыс. подержанных автомобилей со сменой собственника, что на 49% меньше по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Об этом свидетельствует данные «Автостат Инфо», предоставленные «Газете.Ru». В то же время на рынке новых машин отмечается более серьезный спад: в апреле российскими дилерами было продано всего 53,3 тыс. автомобилей — на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года.

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Крупнейшие сайты по продаже автомобилей с пробегом фиксируют в этом месяце интерес пользователей. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе проекта «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу»), рост начался после майских праздников и составил 12% в новых автомобилях и 22% во вторичном сегменте относительно последней недели апреля.

Схожая картина наблюдается на «Авито», в мае просмотр автомобильных объявлений на сайте вырос на 42% по сравнению с началом апреля — периодом значительного снижения активности на рынке. Эксперты специализированного сервиса автоматизации дилерского бизнеса по продаже автомобилей с пробегом MaxPoster (принадлежит «Авито») отмечают рост продаж в сравнении с апрелем на 83%.

Самый значительный скачок наблюдается в Москве — плюс 235%; в Санкт-Петербурге продажи увеличились на 79%. В регионах рост продаж составил 73%.

Дилеры также указывают на значительный интерес россиян к подержанным машинам на фоне падения спроса на новые. По отношению к прошлому месяцу количество запросов на покупку автомобилей с пробегом увеличилось практически вдвое, в зависимости от бренда, дилерского центра и ценового сегмента автомобилей на складе, сообщил руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом «Ауди Центр Варшавка» Сергей Полянских.

«В основном это связано с тем, что многие дилеры адаптировались к работе в новых реалиях и настроили возможность покупки автомобилей с пробегом онлайн. И клиенты, которые отложили приобретение машин в прошлом месяце из-за введенных ограничений, возвращаются к вопросу покупки», — рассказал «Газете.Ru» Полянских.

По его словам, увеличение трафика автоматически приводит к увеличению скорости контрактования. На отдельную категорию автомобилей с пробегом, скорее всего, будут сделаны специальные предложения. Но растущий спрос на подержанные авто породил и неожиданную проблему –

склады автомобилей с пробегом у дилеров сокращаются из-за уменьшения поступлений по каналу «трейд-ин» (продажа подержанного автомобиля дилеру с одновременной покупкой нового).

На данный момент основные факторы, сдерживающие продажи, — это введенные ограничительные меры и падение фактического дохода населения, отмечает Сергей Полянских. По его словам, многие клиенты заняли выжидательную стратегию, что приводит к дополнительному сокращению продаж. Как правило, в этих условиях рынок новых автомобилей более резко реагирует на изменения, чем рынок автомобилей с пробегом. Поэтому вторичный рынок будет показывать меньшую динамику падения в сравнении с первичкой, считают дилеры.

Впрочем, ожидать, что вторичный рынок полностью заместит потребность россиян в автомобилях, не стоит, у многих граждан вопрос покупки какого бы то ни было автомобиля ушел надолго на задний план, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«По разным оценкам, примерно около одного миллиона компаний в этом году могут обанкротиться. Совершенно очевидно, что очень большой доле автомобилистов сейчас просто не до покупки таких дорогих товаров, как автомобиль. По моим ожиданиям, рынок подержанных автомобилей сократится в 2020 году не менее чем на треть», – поделился прогнозом Бургазлиев.

За нынешнее десятилетие Россия во второй раз переживает экономический кризис. Авторынок при этом не успел оправиться от последствий спада 2015-2018 годов. Россияне и раньше в период нестабильности отдавали предпочтение машинам с пробегом. Но два кризиса с небольшим лагом во времени накладываются друг на друга и ведут к серьезному старению автопарка страны.

По состоянию на начало 2020 года средний возраст легковых автомобилей в России составлял 13,4 года. В то же время в 2014 году, до начала спада, средний возраст российского легкового автопарка равнялся 12 годам. Для примера, в Москве этот показатель в 2014 году составлял 6 лет, в 2019 году — 10 лет.

Более половины автомобилей на дорогах России имеют возраст 10 лет и выше.

Переориентация потребителей на сегмент подержанных машин ведет к росту аварийности, считает независимый автоэксперт Сергей Ифанов.

«Подержанные автомобили помимо их возраста отличаются еще и тем, что за их исправностью автовладелец следит с меньшей внимательностью. Как только официальная гарантия заканчивается, люди начинают экономить на ремонте», — рассказал «Газете.Ru» Ифанов.

По его словам, в России в отличие от США и Европы не принято выяснять взаимосвязь между ДТП и техническим состоянием автомобиля. В причинах аварии неисправность машины записывается сотрудниками ДПС, только если водитель сам об этом сообщил.