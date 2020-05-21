Штраф и тюрьма: в России предложили наказывать за криптовалюту

Российские парламентарии разработали пакет законопроектов, предполагающих административную и уголовную ответственность за использование криптовалют. Документы направлены в Минэкономразвития, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Депутаты Госдумы предлагают ограничить оборот криптовалюты на территории страны определенными условиями, одобренными нормативными актами.

Наказания предусмотрены за любое использование цифровых активов — от организации криптобиржи и майнинговой фермы до попытки расплатиться криптовалютой в интернете.

Штрафы варьируются от 500 тыс. рублей для физлиц и до 2 млн — для юридических. За те же нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

В случае же, если при совершении тех же нарушений был извлечен «особо крупный доход» или нанесен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, нарушитель помимо штрафа получить наказание в виде до 5 лет принудительных работ или лишения свободы на срок до 7 лет. Такие наказания можно также получить за покупку цифровой валюты на территории России при помощи наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках, сообщает РБК.

В пакет новых документов также вошли отдельный законопроект о цифровых валютах и подготовленный ко второму чтению законопроект о цифровых финансовых активах — цифровых аналогов долговых расписок или «токенов». Если предыдущая версия законопроекта о цифровых финансовых активах включала понятие «цифровых валют», теперь для них написан отдельный законопроект, запрещающий выпуск и оборот такой валюты и признающий ее имуществом. Обладателем цифровой валюты можно будет стать лишь при условии ее декларирования в налоговый орган.

Член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов прокомментировал изданию, что данные поправки в КоАП и УК РФ фактически запрещают проведение ICO (привлечение инвестиций на проект в обмен на цифровые финансовые активы) на территории России.

«В законопроектах особо указано, что это касается ситуаций «с использованием объектов российской инфраструктуры». Получается, что ситуаций, когда не используется российская инфраструктура, эти положения не касаются», — объясняет Куликов РБК, отмечая, что учитывая глобальность вопросов цифровизации, еще не принятые положения уже выглядят неэффективными и устаревшими

По его словам, санкции за куплю-продажу токенов физлицами, а также уголовная ответственность за продажу цифровых валют при получении средств на счета российских банков, загоняют такого рода правоотношения в серую зону, поскольку подобные операции можно провести и без участия российских банков.

По мнению президента Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, законопроекты содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенами, выпущенными в иностранных юрисдикциях, говорит эксперт РБК.

Припачкин считает, что предложения парламентариев воспрепятствуют полноценному использованию потенциала новых финансовых инструментов российским бизнесом, и это может привести к переезду компаний криптовалютной индустрии из России в более передовые в этой сфере страны, в том числе в СНГ — Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, на Украину.

«Фактически предлагается возвести своими руками новый железный занавес в цифровой экономике», — цитирует Припачкина принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечают в Госдуме, это пока что это всего лишь одна из версий законопроекта. Каким он станет в итоге, можно будет судить лишь после консультаций с Минэкономразвития.