Черный апрель: сколько потеряли автокомпании в России

Для российского автобизнеса весь апрель этого года прошел под вывеской самоизоляции, суммарная выручка автокомпаний от продаж новых автомобилей за этот месяц сократилась на 60% и составила 85,7 млрд рублей против полученных в апреле прошлого года 209,2 млрд рублей. Всего же за первые 4 месяца этого года автокомпании выручили 648,45 млрд рублей, что на 1,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, по данным «Автостат Инфо».

Лидером рынка по обороту в прошлом месяце стала компания Toyota, ее доход составил 9,53 млрд, что на 51,1% ниже, чем в апреле 2019 года.

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Второе место у корейской компании Kia c результатом 8,29 млрд руб. (- 65%), на третьей позиции российский автогигант «АвтоВАЗ» — 7,9 млрд руб. (- 61,4%). Четвертое место у BMW (7,65 млрд руб.; - 43,5%), и замыкает пятерку лидеров компания Hyundai (6,6 млрд руб.; - 71%). Далее в десятке крупнейших компаний в порядке убывания следуют: Renault (4,6 млрд руб.; -56%), Skoda (4,1 млрд руб.; -56,6%), Nissan (3,2 млрд руб.; -63,3%) и Mazda (4,2 млрд руб.; -43,6%).

Нынешний кризис на авторынке намного мощнее даже сложившегося в 2015 году, когда после введения западных санкций и фактически двойной девальвации рубля резко повысились цены. Так, за апрель 2020 года, согласно статистике «Автостат Инфо», компаниями было реализовано всего 53,3 тыс. автомобилей — на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года. За январь-апрель 2020 года рынок сократился до 422,2 тыс. автомобилей, что на 9,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Реальная ситуация хуже: статистика «Автостат Инфо» отражает данные о постановке новых автомобилей на учет в ГИБДД, но некоторые законтрактованные в марте машины регистрировались в апреле. Статистику по продажам новых автомобилей также предоставляет комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, который собирает данные от автокомпаний в добровольном порядке.

Так, по информации АЕБ,

в апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 72,4%, до 38,9 тыс. штук.

«Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости, — заметил по этому поводу председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае».

Падение выручки не так опасно автомобильным гигантам, как дилерам, полагает автомобильный партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Крупные иностранные автомобильные компании прикрыты в плане оборотов своими материнскими компаниями, кредитными линиями западных банков. А вот дилеры живут с оборотного капитала.

На эти деньги они покупают автомобили у дистрибьюторов, платят налоги, аренду, зарплаты и коммунальные платежи, не говоря уже о деньгах на развитие бизнеса и операционные издержки»,

– рассказал он «Газете.Ru» .

По словам автоэксперта, очень многие дилеры не смогут уже вернуться к прежнему уровню работы, их бизнесу нанесен колоссальный ущерб. Самой действенной помощью для них было бы разрешение на работу. В марте Минпромторг России направил рекомендации губернаторам разрешить деятельность автосалонов при соблюдении всех требований по профилактике коронавирусной инфекции.

Тем не менее, в крупнейших регионах страны дилеры по-прежнему не могут торговать автомобилями из-за сохраняющихся ограничительных мер. Ситуация усугубляется тем, что обвалившийся после расторжения Россией нефтяной сделки ОПЕК+ рубль до сих пор не вернулся к прежним значениям, в связи с этим автокомпании повышают цены. По итогам 2020 года продажи снизятся примерно на 50% при условии, что власти не будут вводить дополнительные ограничения, ожидает независимый автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Сейчас определенно складывается ситуация, когда за одного клиента будет очень острая борьба. Отложенный спрос если и возникнет, то не ранее 2021 года. Многие граждане отложили покупку автомобиля или обратились к вторичному рынку, где все еще можно взять автомобиль по своему достатку», — заключил Ифанов.