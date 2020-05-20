Черный апрель: сколько потеряли автокомпании в России

Доходы автокомпаний в апреле рухнули более чем в 2,5 раза

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Выручка автомобильных компаний в России в апреле 2020 года упала на 60% по сравнению с апрелем прошлого года: они недосчитались 123,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные «Газете.Ru» аналитической кампанией «Автостат Инфо». Автобизнес попал в идеальный шторм: в крупнейших регионах дилеры не могут торговать из-за режима самоизоляции, рубль упал, и нужно повышать цены, но клиентов из-за экономического кризиса стало вдвое меньше, говорят эксперты.

Для российского автобизнеса весь апрель этого года прошел под вывеской самоизоляции, суммарная выручка автокомпаний от продаж новых автомобилей за этот месяц сократилась на 60% и составила 85,7 млрд рублей против полученных в апреле прошлого года 209,2 млрд рублей. Всего же за первые 4 месяца этого года автокомпании выручили 648,45 млрд рублей, что на 1,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, по данным «Автостат Инфо».

Лидером рынка по обороту в прошлом месяце стала компания Toyota, ее доход составил 9,53 млрд, что на 51,1% ниже, чем в апреле 2019 года.

Второе место у корейской компании Kia c результатом 8,29 млрд руб. (- 65%), на третьей позиции российский автогигант «АвтоВАЗ» — 7,9 млрд руб. (- 61,4%). Четвертое место у BMW (7,65 млрд руб.; - 43,5%), и замыкает пятерку лидеров компания Hyundai (6,6 млрд руб.; - 71%). Далее в десятке крупнейших компаний в порядке убывания следуют: Renault (4,6 млрд руб.; -56%), Skoda (4,1 млрд руб.; -56,6%), Nissan (3,2 млрд руб.; -63,3%) и Mazda (4,2 млрд руб.; -43,6%).

Нынешний кризис на авторынке намного мощнее даже сложившегося в 2015 году, когда после введения западных санкций и фактически двойной девальвации рубля резко повысились цены. Так, за апрель 2020 года, согласно статистике «Автостат Инфо», компаниями было реализовано всего 53,3 тыс. автомобилей — на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года. За январь-апрель 2020 года рынок сократился до 422,2 тыс. автомобилей, что на 9,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Реальная ситуация хуже: статистика «Автостат Инфо» отражает данные о постановке новых автомобилей на учет в ГИБДД, но некоторые законтрактованные в марте машины регистрировались в апреле. Статистику по продажам новых автомобилей также предоставляет комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, который собирает данные от автокомпаний в добровольном порядке.

Так, по информации АЕБ,

в апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 72,4%, до 38,9 тыс. штук.

«Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости, — заметил по этому поводу председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае».

Падение выручки не так опасно автомобильным гигантам, как дилерам, полагает автомобильный партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Крупные иностранные автомобильные компании прикрыты в плане оборотов своими материнскими компаниями, кредитными линиями западных банков. А вот дилеры живут с оборотного капитала.

На эти деньги они покупают автомобили у дистрибьюторов, платят налоги, аренду, зарплаты и коммунальные платежи, не говоря уже о деньгах на развитие бизнеса и операционные издержки»,

– рассказал он «Газете.Ru» .

По словам автоэксперта, очень многие дилеры не смогут уже вернуться к прежнему уровню работы, их бизнесу нанесен колоссальный ущерб. Самой действенной помощью для них было бы разрешение на работу. В марте Минпромторг России направил рекомендации губернаторам разрешить деятельность автосалонов при соблюдении всех требований по профилактике коронавирусной инфекции.

Тем не менее, в крупнейших регионах страны дилеры по-прежнему не могут торговать автомобилями из-за сохраняющихся ограничительных мер. Ситуация усугубляется тем, что обвалившийся после расторжения Россией нефтяной сделки ОПЕК+ рубль до сих пор не вернулся к прежним значениям, в связи с этим автокомпании повышают цены. По итогам 2020 года продажи снизятся примерно на 50% при условии, что власти не будут вводить дополнительные ограничения, ожидает независимый автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Сейчас определенно складывается ситуация, когда за одного клиента будет очень острая борьба. Отложенный спрос если и возникнет, то не ранее 2021 года. Многие граждане отложили покупку автомобиля или обратились к вторичному рынку, где все еще можно взять автомобиль по своему достатку», — заключил Ифанов.