Замах на рубль: почему бизнес не идет в особые экономические зоны

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил министерству экономического развития до конца июня представить предложения по параметрам создания особых экономических зон, сообщили «Газете.Ru» в аппарате чиновника. Эти предложения позднее будут оформлены в виде поправок в действующий закон «Об особых экономических зонах в РФ».

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Пересмотру подлежат как минимум два ключевых параметра, необходимых для обоснования открытия зоны. Это минимально допустимая отдача на рубль государственных инвестиций и количество вновь созданных рабочих мест. Предполагается также упрощение для предпринимателей процедуры получения статуса резидента ОЭЗ.

Зоны снова пошли в рост

Выступая в мае на одном из совещаний, вице-премьер Трутнев обозначил еще несколько параметров грядущих изменений в регуляторику ОЭЗ.

Например, ряд зон будут объединены, потому что существующее дробное деление на зоны неэффективно.

«Оно, скорее, будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу. Будут внедрены более четкие критерии отбора инвестиционных проектов, прежде всего связанные с мультипликатором, налогами, рабочими местами», — отметил вице-премьер Трутнев.

В августе 2018 года был снят президентский мораторий на создание новых ОЭЗ, и с тех пор Минэкономразвития (куратор особых зон) снова принимает и рассматривает заявки от регионов на новые площадки под особые зоны.

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина, с августа 2018 года по май 2020 года были представлены заявки на создание 12 новых ОЭЗ.

В Московской, Смоленской, Астраханской, Нижегородской областях, в Татарстане, Красноярском крае и ряде других регионов. Из этих 12 заявок четыре, что называется, вышли в полуфинал и три оказались в финале — вынесены на утверждение правительства: ОЭЗ «Алга» в Башкортостане, «Кулибин» в Нижегородской области и «Саратов». На стадии межведомственного согласования остается зона в Астраханской области.

Вице-премьер Трутнев призвал не создавать фактически не работающие, «пустые зоны».

«Создавать ОЭЗ впрок, авось что-нибудь получится, мы не будем. Создавать такие зоны надо только тогда, когда гарантированно есть инвестор, этот инвестор понимает, что делает, у него есть источники для финансирования проекта, когда губернатор поддерживает этот инвестпроект», — потребовал вице-премьер от Минэкономразвития.

Как показала практика предыдущих лет, объем заявленных инвестиций бывает в два-три раза больше реальных вложений. По данным Минэкономразвития,

за 15 лет деятельности бизнеса в ОЭЗ общий объем заявленных инвестиций в них составил 970 млрд рублей, но вложенных средств оказалось в два с лишним раза меньше — 420 млрд рублей.

Неудивительно, что правительство еще в 2016 году досрочно прекратило деятельность восьми особых экономических зон из действовавших тогда 33. На их создание было направлено 186 млрд рублей, а налоговых и таможенных платежей они выплатили только на 40 млрд.

«Кулибины» не очень прибыльны

По данным Минэка, по четырем новым зонам, которые могут быть открыты в этом году, имеется 24 инвестиционных проекта и 22 инвестора, которые готовы их реализовать, на 53,2 млрд рублей. Это так называемые заявленные инвестиции, то есть потенциально возможные.

При этом выпадающих доходов бюджетной системы только по четырем новым зонам планируется на 22,4 млрд рублей, уточнил Галкин.

В ОЭЗ, напомним, действует льготный режим налогообложения: налог на прибыль — менее 20%, обнулены налоги на землю, на имущество, транспортный налог. Имеются и другие преференции в зависимости от вида экономической деятельности и профиля самой зоны.

Второй важнейший показатель эффективности льготного зонирования бизнеса — количество созданных в них рабочих мест. За 10 лет существования ОЭЗ было создано всего лишь 18 тыс. рабочих мест, расходы на одно место — 10 млн рублей, выяснила ранее Счетная палата РФ.

В этом году при рассмотрении заявок на новые ОЭЗ власти и бизнес планируют создать дополнительно порядка 3900 рабочих мест.

Во сколько госбюджету обойдется каждое рабочее место, не уточняется. Это позднее выяснит Счетная палата РФ. Но количество ОЭЗ снова пошло в рост. Сейчас их 30, и на подходе еще минимум четыре зоны.

Эксперты скептически оценивают идею нового состава правительства возродить ОЭЗ. «Попытки создать особые налоговые и регуляторные режимы в отдельных регионах предпринимаются больше 15 лет, к ним относятся в том числе ОЭЗы и ТОРы (территории опережающего развития). Но историй успеха единицы (в Татарстане, Калуге). Что, по-видимому,

говорит о том, что льготы в зонах недостаточны, что, например, льготные ставки налогов не являются для инвесторов главным барьером при принятии инвестиционных решений», — говорит директор группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.

Все годы существования ОЭЗ власти обсуждают, как улучшить отдачу от зон, чтобы на рубль госинвестиций она была значительнее. «Но все эти годы результаты деятельности зон очень скромные», — считает Вартапетов.

Не хватает английского права

В мировой практике есть примеры успешных ОЭЗ, но они предусматривали импорт институтов, кадров и высокое качество местной бюрократии, отмечает Вартапетов. «Например, в дубайской ОЭЗ действует английское право защиты собственности и инвестиций, а доходы иностранных компаний и их сотрудников вообще не облагаются налогами. При этом обслуживающая зоны бюрократия часто состоит из наемных менеджеров из-за рубежа», — уточняет эксперт.

Руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов подчеркивает, что зоны хотя и создаются в регионах, призваны стимулировать развитие отдельных отраслей или территорий в интересах страны в целом.

Климанов считает, что чиновникам сложно спрогнозировать все факторы, которые будут влиять на успешность функционирования зоны и, в том числе, по этой причине «доля неэффективно работающих ОЭЗ оказалась достаточно высокой».

Эксперт называет еще несколько причин, способствующих стагнации бизнеса в зонах. «Во-первых, несмотря на льготный режим налогообложения и снижение таможенных платежей, избыточным остается администрирование отдельных процедур для резидентов зоны. Во-вторых, не украшают историю развития отдельных зон коррупционные скандалы», — поясняет Климанов.

В последнее время снизилась и маркетинговая работа по продвижению ОЭЗ, как действующих, так и вновь создаваемых, добавляет эксперт.

«Эффективность функционирования ОЭЗ отчасти зависит и от общей привлекательности страны для инвесторов. В этом вопросе Россия хотя и проделала большой путь, пока еще имеет потенциал для улучшения ситуации», — заключает эксперт.