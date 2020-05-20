20 лет свободы: «Северный поток» вывели из-под директивы ЕС

Газопровод «Северный поток» выведен из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории Германии на срок 20 лет. Такое решение приняло Федеральное сетевое агентство ФРГ, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).

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Заявка на вывод была подана 19 декабря прошлого года. «В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года», — приводит ТАСС сообщение оператора.

При этом ранее Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, некоторые нормы которого распространяются на газопроводы третьих стран. В частности, иск был направлен против Газовой директивы ЕС. Европейский суд посчитал, что обращение не подлежит рассмотрению.

«Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», — говорится в постановлении суда.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказалось освобождать «Северный поток — 2» от действия правил Газовой директивы Европейского союза. Чиновники объяснили свое решение тем, что трубопровод не был достроен до 23 мая 2019 года, когда стали действовать поправки, распространяющие нормы третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.

Эти нормы устанавливают, что добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется газ. Таким образом, это правило распространяется на «Северный поток — 2» в его завершающей части у берегов Германии.

Российские операторы не согласились с таким решением и в июле прошлого года подали иск в Европейский суд с требованием аннулировать меры по проекту. В качестве аргумента операторы отмечали, что проект к моменту вступления в силу поправок был завершен с точки зрения экономической функциональности.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Газопровод тянется от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Против реализации проекта выступают Соединенные Штаты, Украина и ряд европейских стран. США хотят «защитить Европу» от «российского давления», которое якобы может усилиться, если газопровод начнет функционировать. Однако это не единственная цель американской стороны — власти США хотят продвинуть свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок.

Для этого Вашингтон с января прошлого года ввел санкции в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве газопровода. В частности, американские власти требовали, чтобы эти компании прекратили работу в рамках этого проекта. Практически сразу о своем выходе заявила швейцарская компания Allseas, которая вывела свои судна из зоны строительства, из-за чего работа была приостановлена.

Однако действия США лишь притормозили темпы реализации «Северного потока — 2». По словам российского президента Владимира Путина, Россия способна самостоятельно закончить строительство газопровода. Он отметил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года или в первом квартале следующего года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предположил, что препятствия, которые были созданы при реализации проекта, могут привести к росту цены на газ для Европы.

«Эксперты — повторю, это их мнение — сходятся в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза», — так министр прокомментировал сообщения о том, что Дания, возможно, пересмотрит свое разрешение на строительство трубопровода.