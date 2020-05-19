Ипотечное ОСАГО: чем обернется обязательная страховка

Российские банки выступили с критикой предложенной Центробанком концепции страхования рисков при оформлении ипотеки. Об этом сообщается в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном первым зампредам ЦБ Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, сообщает «РИА Новости». Предложение регулятора заключается в освобождении ипотечников от необходимости оплаты страховки (объекта залога, жизни и здоровья заемщика) и переносе этих расходов на кредитные организации.

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Регулятор также настаивает на обязательном страховании жизни и здоровья клиентов за счет банков, сейчас эти полисы приобретаются добровольно,

но за отказ, как правило, банки повышают кредитную ставку.

В письме сообщается, что ассоциация получила отзывы на проект регулятора от 37 членов АБР, которые считают, что такое предложение Банка России «отражает революционный характер предлагаемых изменений».

В свою очередь банкиры выдвинули свой вариант решения этой проблемы — создание страховых тарифов по принципу обязательного страхования автомобильной гражданской ответственности (ОСАГО), где тарифы утверждаются ЦБ, а страховщики могут назначать стоимость полиса в пределах тарифного коридора, очерченного регулятором.

«Задача сокращения страховых издержек ипотечного заемщика может быть также решена через государственное регулирование страховых тарифов (по аналогии с ОСАГО). А повышение транспарентности банковских тарифов и снижение мотивации к навязыванию заемщику страховых продуктов можно обеспечить за счет увеличения гибкости банковских тарифов», — говорится в письме АБР.

В противном случае, по мнению банкиров, освобождение ипотечников от оплаты страховок приведет к росту ставок по ипотечным кредитам.

По мнению участников рынка, в среднем ставка по ипотеке вырастет на 0,6–1,4%, если будет принята идея регулятора.

«Для некоторых категорий заемщиков страхование жизни предлагается с большими коэффициентами, и они, как правило, не страхуются. Это профессиональные спортсмены, которые занимаются экстремальными видами спорта, или очень пожилые клиенты. Если все заемщики должны будут страховаться, значит, нужно либо дифференцировать тарифы и усложнять процесс, либо ставки поднимутся для всех», — приводит издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, заявление вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Копирование идеи ОСАГО чрезвычайно опасно для всего сегмента ипотечного кредитования, убежден первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его мнению, за 17-летнюю историю «автогражданка» полностью деградировала, под влиянием страховщиков в ней появились коррупционные схемы вывода средств, но покончить с этим не может никто, включая Центробанк.

«Прежде всего, нужно подчеркнуть, что страховка в ипотеке вещь не такая необходимая. Человек и так оставляет в залог банку свое жилье. В случае неприятной ситуации он получает лишь те деньги, что выплатил по телу кредита, а проценты и жилье отходят банкирам, так что их риски в этом плане защищены. Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что идея ОСАГО себя полностью дискредитировала благодаря страховщикам и администрированию ЦБ», — рассказал «Газете.Ru» Лысаков.

По его словам, есть подтвержденные МВД факты злоупотребления страховыми компаниями, которые по объемам не идут ни в какой сравнение с заявлениями страховщиков о якобы имевшем место массовом мошенничестве в ОСАГО граждан России.

«Игорь Юргенс, глава «Всероссийского союза страховщиков», говорил о выводе из ОСАГО недобросовестными компаниями порядка 24 млрд рублей. Это фактически хищения, а с учетом выплат по страховым случаям это значит в два раза больше денег. И это при нынешнем уровне контроля и надзора со стороны Центробанка, эту проблему даже никто не пытается решить. Вот такой опыт нам предлагается переносить из ОСАГО в сегмент ипотечного кредитования», — заметил Лысаков.

Банкиры, комментируя предложения ЦБ, говорят, что эта идея не имеет примеров в других странах. Кроме того, они уверяют, что маржинальность этого бизнеса находится на очень низком уровне. Тем не менее, статистика говорит об обратном:

с 2014 по 2019 год ежегодные выплаты по полисам страхования от несчастных случаев не превышают 14–17 млрд руб., в то же время страховые премии за этот период выросли с 95 млрд до 187 млрд руб.

По мнению директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, подобный рост премий в этом сегменте страхования в большей степени обеспечен ипотечниками.

История ОСАГО показала, что страховой бизнес, получив от государства обязательную привязку клиента, быстро создал мощное лобби, которое стало трансформировать весь продукт под себя, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«За время существования ОСАГО страховщики добились за счет давления на регулятор отмены денежных выплат, существенно повысили стоимость полиса, в этом он приблизился к КАСКО, которое наоборот стало существенно дешевле за счет конкуренции и конъюнктуры рынка; подстроили сроки под себя, получили право вместо государства штрафовать за нарушения ПДД, повышая стоимость полиса. В то же время сама услуга по качеству просто упала на дно. И это ровно то, что довольно скоро произойдет с ипотечным кредитованием, если его сделать обязательным», — пояснил «Газете.Ru» Ифанов.

Он убежден, что обязательная страховка сократит спрос на ипотеку и подкосит усилия властей по улучшению жилищных условий россиян.