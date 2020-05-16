Конец сделки: «Газпром» прекратит транзит через Польшу

Соглашение о транзите газа между Россией и Польшей, срок действия которого истекает в конце этого месяца, не будет продлено, сообщает Reuters со ссылкой на «Газпром».

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Отказ от пролонгации документа объясняется тем, что Варшава приводит свои энергетические правила в соответствие с нормами Европейского союза и ограничивает свою многолетнюю зависимость от российского энергоносителя.

«По сути, текущий газовый контракт прекращен», — заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Он уточнил, что газ все еще будет проходить через Польшу, но не стал вдаваться в подробности о том, может ли плата за транзит возрасти. Польша давно жаловалась, что сборы слишком низкие.

Транзитная сделка Польши и России, заключенная в 1990-х годах, затрагивает транснациональный магистральный экспортный трубопровод «Ямал – Европа», по которому российский газ транспортируется с северного полуострова Ямал в Польшу и далее — в Германию. Его годовая мощность составляет 33 миллиарда кубометров.

По истечении срока сделки «Газпром», вероятно, будет бронировать краткосрочные транзитные мощности у Gaz-System — оператора польской трубопроводной системы.

Варшава неоднократно заявляла, что не будет покупать российский газ после 2022 года, когда закончится еще одна долгосрочная сделка.

Вместо этого Польша будет принимать поставки по трубопроводу из Норвегии и закупать сжиженный природный газ, доставляемый судами, в том числе из США.

Впрочем, Россия получит доступ к крупным транзитным мощностям для поставки газа в Европу после завершения строительства подводного трубопровода по дну Балтийского моря «Северный поток – 2», введение в строй которого ожидается в начале следующего года, хотя строительство пока приостановлено из-за санкций США.

Накануне стало известно, что польская энергетическая компания PGNiG приветствует отказ Германии освободить «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС.

Как отмечается в заявлении компании, PGNiG проанализирует решение Берлина и его обоснование, а также планирует следить за дальнейшим ходом этого дела и возможными апелляциями со стороны «СП — 2».

Председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что Польша удовлетворена решением ФРГ, которое свидетельствует о силе польских аргументов против исключения российского газопровода из сферы применения директивы ЕС.

Германия отказала в освобождении «СП — 2» от правил газовой директивы ЕС, согласно которой добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ отмечают, что Nord Stream 2 AG не сумело своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая прошлого года. А этот срок был необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы.

Обновленная Газовая директива ЕС в частности подразумевает, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% ее мощностей. На остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не зависимые от основного поставщика, то есть от «Газпрома».

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» заявил, что решение Германии по «Северному потоку — 2» продемонстрировало несамостоятельность немецкого правительства.

По мнению парламентария, Берлин проявил покорность перед волей Вашингтон, который неоднократно давил на ФРГ, пытаясь заставить отказаться от российского газопровода.

Депутат отметил, что действия немецкой стороны нельзя назвать партнерскими, так как Германия пытается переложить всю ответственность за происходящее на Россию.

При этом ровно месяц назад глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий.

Эрнст сказал, что СП-2 важен среди прочего потому, что это позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Стоит добавить, что, когда Россия завершит строительство газопровода «Северный поток — 2», в отношении «Газпрома» автоматически будут введены одобренные в декабре прошлого года санкции, пишет издание Atlantic Council со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза.

По словам республиканца, американское правительство одобрило ограничительные меры против российского газопровода, и, если трубоукладчик «Академик Черский» достроит нитку, то глава Белого дома Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.