Дома хорошо, а на даче лучше: как вырос спрос на коттеджи

В апреле и первой половине мая спрос на первичную загородную недвижимость в Подмосковье вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили «Газете.Ru» в компании «Метриум». Рост спроса отмечают также в «НДВ-Супермаркет Недвижимости» и консалтинговой компании Knight Frank.

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Наиболее активно растет спрос на загородную недвижимость премиум-класса. По оценкам «Метриума», это в немалой степени связано с эпидемией коронавируса:

«Многие состоятельные клиенты отказались от летних поездок за рубеж и предпочли провести лето в собственном доме»,

— объясняет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Эксперт отмечает, что сейчас востребованы в основном новые объекты и земельные участки, предложение которых достаточно ограничено.

«Дело в том, что почти 80% элитного рынка приходится на старые дома, которые не соответствуют требованиям современных покупателей. Именно поэтому клиенты предпочитают самостоятельно построить коттедж в соответствии со своими вкусами, а не переплачивать за морально устаревший объект», — говорит Анна Раджабова.

По итогам I квартала количество запросов как на аренду, так и на покупку загородного высокобюджетного жилья возросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщают в консалтинговой компании Knight Frank.

«Наибольший рост запросов на рынке аренды был замечен в марте – показатели сравнимы с квартальными. Стоит отметить, что на рынке аренды наблюдается рост реализованного спроса, а на рынке продажи сделки преимущественно откладываются, формируя отложенный спрос», — говорит директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик.

По его словам, повышенный интерес к жизни за пределами города сохранится и после окончания карантина, и в конце года ожидается рост количества сделок на 15-20%.

«В связи с пандемией COVID-19 многие хотят жить именно за городом, на свежем воздухе. Население стало заботиться о своем здоровье и о здоровье близких. В текущей ситуации покупатели отдают свое предпочтение уже готовым домам, чтобы сразу переехать и жить», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт сообщает, что в конце апреля этого года рост количества запросов именно на покупку дома составил 27% относительно марта. Михайлик также отмечает, что на первичном рынке предложений для покупки недвижимости не так много.

«В основном покупатели рассматривают вторичный рынок, который насчитывает около 2 тыс. лотов, однако 80% из них не соответствует запросам», — говорит эксперт, добавляя, что из-за ситуации с пандемией и необходимостью работать из дома в компании ожидают, что покупатели и арендаторы чаще будут рассматривать дома с кабинетами.

Кроме того, по словам Михайлика, в связи с введением пропускного режима возникают проблемы в показе объектов, поэтому сейчас многие сконцентрированы на детальном изучении вопроса, чтобы, как только карантин будет снят, выехать на местность, все лично осмотреть и приобрести жилье. Поэтому на данный момент формируется отложенный спрос, который будет замечен во втором полугодии, считает эксперт.

При этом по аренде объем предложения высокобюджетных коттеджей в Подмосковье за январь-апрель сократился на 35%, и только за последний месяц снижение составило 11%. В конце марта-начале апреля был сдан значительный объем ликвидного предложения, сообщают в Knight Frank. Ввиду повышенного спроса цены на аренду высокобюджетных коттеджей тоже выросли — по итогам апреля 2020 года ежемесячная ставка поднялась на 30% по отношению к показателю конца прошлого года. Цены на коттеджи и таунхаусы выросли на 8% и 4%, средняя цена сотки земли выросла сразу на 24%. Рост обусловлен динамикой курсов валют и изменением структуры предложения, объяснили в компании.

Всплеск спроса на загородную недвижимость наблюдается и в сегменте недорогих объектов, сообщает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Она обращает внимание на тот факт, что такая динамика отчасти обусловлена сезонностью – участки хорошо просматриваются, снега нет, можно объективно оценить качество, однако и «коронавирус однозначно диктует свои условия и подталкивает людей к покупке».

По словам Мищенко, спрос на дома с круглогодичным проживанием и возможностью прописаться невысок, и загородный дом сейчас, как правило, покупают в качестве дачи.

«Сегодня востребованы готовые дома, чтобы можно было сразу въехать и жить все лето. Берут, даже если туалет и душ на улице. По цене пользуются спросом предложения в пределах 5 миллионов рублей, особенно, если речь идет о цене дачи в 2-3 миллиона рублей, и тем более за миллион», — сообщает эксперт.