«Спрос неизбежно вырастет»: нефтяной рынок начал восстановление

Спрос на нефть начинает восстанавливается, сообщается в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики скорректировали показатель на 0,7 млн баррелей в сутки — по их оценкам, падение спроса на нефть в 2020 году составит не 9,3 млн баррелей, а 8,6 млн баррелей ввиду начала снятия ограничений на передвижение людей и работу бизнеса.

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После публикации отчета в ходе торгов в четверг цены на нефть эталонных марок продолжили уверенно повышаться. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 19:33 по московскому времени составила $30,45 за баррель, что на $1,27 (4,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь к этому времени подорожал на $1,12 (4,43%) — до $26,42 за баррель.

Постепенное смягчение ограничений на передвижение способствовало восстановлению глобального спроса на нефть. Согласно оценкам агентства, уже к концу этого месяца те или иные ограничения на фоне коронавируса будут распространяться на 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика в 4 млрд человек.

«Несмотря на т что ограничения все еще касаются многих людей, часть бизнеса возобновляет работу, кто-то возвращается на свои рабочие места, что приводит к увеличению спроса на нефть. Принимая во внимание эти обстоятельства, мы повысили нашу оценку спроса на 2020 год. Прошлый прогноз улучшен до 8,6 млн баррелей в сутки», — говорится в докладе.

Согласно апрельским оценкам, глобальный спрос на нефть в 2020 году на фоне пандемии мог снизиться на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки.

ОПЕК, напротив, накануне ухудшила свой прогноз по динамике спроса. По оценкам организации, мировой спрос на нефть в текущем году снизится на 9,07 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом и составит 91,1 млн баррелей сутки, отмечается в майском докладе. В апреле ОПЕК прогнозировала падение на 6,8 млн баррелей в сутки.

Пока что сигналы из разных источников довольно противоречивы, обобщает прогнозы аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов:

«Например, США достигли дна в количестве буровых и начали постепенно наращивать инфраструктуру. При этом объемы производства нефти в Америке все же падают, но преимущественно за счет сокращения программ у крупных нефтяных компаний. Страны ОПЕК недавно объявили о дополнительном снижении выпуска, при том, что рост спроса опережает прогнозы», — рассуждает эксперт, делая вывод, что рынок еще не нашел нового баланса, и пока что лишь идет перераспределение долей добычи. Избыток предложения уходит медленнее, чем ожидалось рынком, и это не дает баррелю расти дальше, добавляет Емельянов.

В «БКС Премьер» считают улучшение прогноза по восстановлению спроса весьма реалистичным сценарием. По оценкам аналитиков организации, нефть в перспективе второй половины третьего квартала 2020 года может продемонстрировать более устойчивое восстановление и завершить год вблизи уровней $40.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович обращает внимание на тот факт, что ОПЕК пересмотрела свои прогнозы по объемам сокращения добычи в странах, не входящих в картель – до уровней в 3,5 млн баррелей в сутки в этом году против более ранних оценок сокращений в 1,5 млн баррелей в сутки.

«Поставки нефти из других стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего, в США и Канаде, в апреле уже упали на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем в начале года. В июне падение может достигнуть 4 млн баррелей в сутки и даже больше», — отмечается в докладе МЭА.

По мнению эксперта, в результате, если в период мая-июня добыча будет активно сокращаться (квоты сокращений будут выполняться на 100%, а некоторые экспортеры, в том числе Саудовская Аравия, будут превышать данные объемы сокращений), активная фаза вирусного распространения завершится в начале лета, и мировая экономика встанет на траекторию восстановления, баланс на нефтяном рынке может восстановиться.

«В то же время мы видим, что за весенние месяцы мировой спрос на нефть продемонстрировал колоссальное снижение, пока добыча многих экспортеров находилась на весьма высоких уровнях. Уровень загрузки мощностей по хранению также существенно возрос, приблизившись к отметкам «полной загрузки», — отмечает Покатович, говоря о том, что

при таких условиях восстановление ценовой конъюнктуры в нефти может происходить достаточно медленно. Кроме того, эксперт напоминает, что при всем этом есть риски весьма сдержанных темпов восстановления экономической активности во многих странах, которые также могут транслироваться и в сдержанность восстановления мирового спроса на нефть.

Спрогнозировать момент, когда нефтяной рынок обретет баланс, пока что довольно сложно, но в том, что спрос на нефть скоро взлетит, эксперты не сомневаются.

«Спрос неизбежно вырастет, как только будут сняты основные санитарные ограничения. Лето – высокий автомобильный сезон. Плюс существует отложенный спрос на морские и авиаперевозки. Все это породит всплеск деловой активности и, как следствие, ускорение продаж нефтепродуктов», — объясняет Валерий Емельянов. При этом эксперт напоминает, что нераспроданные запасы топлива сейчас столь велики, что ситуация с дефицитом нефти просто невозможна, и вероятнее всего избыток сохранится вплоть до осени.

«Другое дело, что цены на нефть реагируют на малейшие изменения баланса. Если предложение сохранит тенденцию к снижению, то баррель оперативно переместится с нынешних $30 к $40», — отмечает аналитик «Фридом Финанс».

Цены снова могут стать отрицательными

При этом американским биржам посоветовали быть готовыми к очередному уходу котировок нефти в минус. Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) опубликовала рекомендацию подобного содержания «в свете чрезвычайно высокой волатильности цен на нефть, а также падения стоимости майских фьючерсов на WTI в минусовую зону 20 апреля 2020 года», напомнив биржам, что нужно следить за контрактами по мере приближения даты их исполнения и оценивать риски.

«Волатильность большинства рынков сохраняется на весьма высоких уровнях, что может приводить к весьма высокоамплитудным колебаниям в частности и нефтяных цен», — подтверждает Антон Покатович.

20 апреля майские фьючерсы на нефть WTI за день до истечения срока их действия завершили торги по отрицательной цене в -$37,63 за баррель. Действие июньского контракта на WTI истекает уже на следующей неделе, и эксперты не исключают повторения ухода цен на нефть в отрицательную зону.

«На нефтяном рынке продолжается реализация различных спекулятивных, а также и хеджирующих стратегий, в рамках которых цены могут «выталкиваться» в различные диапазоны, в том числе и к отрицательным значениям»,

— объясняют в «БКС Премьер», отмечая, что нефтяной рынок остается подвержен влиянию различных факторов алгоритмической торговли, которые могут приводить к резким и масштабным ценовым колебаниям как в сторону роста котировок, так и их снижения.

«К примеру, если в какой-то временной точке в краткосрочной перспективе «сойдутся» спекулятивные движения нефтяных цен вниз, а пессимизм в настроениях инвесторов вновь возрастёт, например, из-за нового «раунда» опасений нехватки места для хранения нефтяного сырья или роста сомнений в приверженности экспортеров к выполнению взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК, временный переход котировок к отрицательным значениям вряд ли можно исключать», — описывает такой сценарий Антон Покатович.

По мнению Валерия Емельянова, теоретически повторение обвала цен на нефть до отрицательных значений возможно, но для этого должно произойти существенное ухудшение экономической ситуации — например, вторая волна карантина по всему миру.

«Дело в том, что ключевые игроки рынка нефтяных фьючерсов уже предприняли меры по переносу позиций из ближних контрактов в дальние (преимущественно на сентябрь). Такого избытка держателей «бумажной нефти», который был в конце апреля, сейчас не наблюдается, — объясняет эксперт.

—За лето, вероятнее всего, количество спекулятивных позиций уменьшится еще больше. Это связано еще и с тем, что нефть сейчас малоподвижна, и игрокам неинтересно торговать в таких условиях».

Аналитик «Фридом Финанс» резюмирует, что наиболее вероятный сценарий – отрицательных цен на нефть больше не будет. В следующий раз такое если и случится, то не в этом году и даже не в этом десятилетии, уверен Емельянов.