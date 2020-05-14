Кризис недопроизводства: что будет с ценами на АЗС

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала мая выросли более чем на 10%. 92-й бензин прибавил в цене 10,8%, а 95-й – 11,4%, следует из данных торгов.

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Обычно в это время моторное топливо дорожает из-за сезонных факторов, в числе которых – частичная приостановка мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на профилактику. Но аналитики говорят, что в этом году

дополнительный дефицит на рынке возник еще и потому что в конце апреля Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизили до 30 июня норматив на внутрироссийские поставки топлива с 10% до 5% по бензину и с 6% до 3% по дизелю от общего объема производства.

Такое решение, по словам представителей ФАС, было принято для того, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

В комментарии «Газете.Ru» генеральный директор ИГ (организация запрещена в России) «Петромаркет» Иван Хомутов отметил, что в целом отечественный топливный рынок сейчас выглядит сбалансированным. В среднем по стране величина экспортной альтернативы по автобензину АИ-92 по состоянию на 13 мая составляла 9,8 тысяч рублей за тонну, а цена внутреннего рынка без учета акциза и НДС – 24,6 тысяч.

«Казалось бы, внутрироссийские цены сильно превышают экспортные нетбэки НПЗ – аж на 14,8 тысяч рублей за тонну, – говорит Иван Хомутов.

— Однако если учесть, что нефтяные компании по итогам мая с каждой тонны поставленного на внутренний рынок бензина заплатят в бюджет в виде «демпфера» около 15 тысяч рублей, то можно видеть, что никаких сверхприбылей компании сейчас не зарабатывают».

Демпферный механизм, заработавший в 2019-м году подразумевает, что если экспортные цены на нефтепродукты выше внутрироссийских, нефтяники получают компенсацию из бюджета за поддержание приемлемого уровня предложения на российском рынке. В противном случае сами нефтяники обязаны компенсировать разницу, направляя ее часть в бюджет.

Поэтому на деле серьезных изменений в отгрузке топлива на внутренний рынок не произошло.

По данным оперативной сводки ЦДУ ТЭК, поставка автомобильных бензинов с 29 апреля по 5 мая выросла на 3,1% к периоду с 22 по 28 апреля и составила 516 тысяч тонн. Небольшое снижение – на 0,8% – зафиксировано по дизельному топливу. За аналогичный период на внутренний рынок страны попало 640 тысяч тонн.

В то же время, производство обоих видов топлива сократилось: на 5,1% по бензину и 1,2% по дизелю. А резервные остатки с 28 апреля по 4 мая упали на 6,1% (до 1,58 млн тонн) и на 3,5% (до 2,33 млн тонн) соответственно.

Что было раньше

Расчеты «Газеты.Ru» на основе данных торгов на СПбМТСБ (по европейской части страны) подтвердили, что в данный момент на внутреннем топливном рынке России образовался дефицит. В период с 6 по 13 мая 2019-го объем продаж дизеля вырос на 20,8% (с 19120 до 23095 тонн), 92-го – на 2,8% (с 11945 до 12280 тонн), а 95-го на 10,7% (с 7645 до 8465 тонн).

Аналогичные показатели за тот же период этого года совершенно иные. Объем реализованного на бирже дизеля упал на 12,7% (до 17915 тонн), 92-го бензина – на 30,9% (до 10265 тонн), а 95-го – вырос на 35,9% (до 7095 тонн).

По итогу суммарное снижение объема проданного топлива наблюдается по всем видам. 13 мая год к году на рынок попало на 22,4% меньше дизеля, на 16,4% меньше 92-го и на 16,2% меньше 95-го.

Несмотря на это, оптовые цены в этом году оказались заметно ниже, чем в прошлом. Дизель 13 марта год к году стоил на 5,8% меньше (37,32 против 39,61 рубля за литр), 92-й бензин – на 2,4% (32,95 против 33,76 рубля), а 95-й – на 4,5% меньше (34,16 против 35,75 рубля за литр).

В пресс-службе СПбМТСБ комментировать динамику цен «Газете.Ru» не стали. Но из общедоступных публикаций торговой площадки можно сделать вывод, что

удержать оптовые цены в нынешний период высокой волатильности удалось благодаря финансовым инструментам. Так, по данным биржи, на срочном рынке фиксируется рекордный рост активности во фьючерсной торговле.

Причем в апреле объем торгов фьючерсами на нефтепродукты составил более 93 тысяч тонн в натуральном выражении (порядка 2,7 млрд рублей), превысив показатель прошлого апреля более чем в три раза.

«Данные фьючерсы на нефтепродукты СПбМТСБ являются контрактами, предусматривающими поставку бензина, дизельного топлива, СУГ или газового конденсата на любую железнодорожную станцию России. В период ценовой неопределенности и высокой волатильности, который наступил на рынке нефтепродуктов, срочный рынок предлагает уникальные инструменты хеджирования (страхования рисков) цен продажи и покупки нефтепродуктов на период до одного года», – сообщает портал СПбМТСБ.

На АЗС все спокойно

Несмотря на 10-процентный рост оптовых цен на бензин, в рознице с начала мая практически не произошло изменений.

По данным ЦДУ ТЭК, средние цены 92-го бензина на АЗС по всей стране с 3 по 10 мая зафиксировались на уровне 43 рублей. В одном субъекте – Республике Тыва – литр подешевел на 46 копеек.

С 95-м бензином картина та же: средняя цена по стране стабилизировалась на отметке 46,07 рубля за литр, а в Туве он подешевел на те же 46 копеек.

Летнее дизельное топливо в среднем подорожало на 39 копеек – до 47,77 рубля за литр (плюс 0,82%). Без изменений цена осталась в 67 субъектах страны. В Хакассии дизель подорожал на две копейки, в Туве – подешевел на 12 копеек.

«Заметного роста цен на бензин на АЗС ждать не стоит: розничные цены находятся под чутким контролем государства, – уверен Иван Хомутов из ИГ «Петромаркет». –

Тем более, что экономических предпосылок для роста цен на АЗС нет: рост оптовых цен, пусть и такой существенный, просто снизит прибыль владельцев заправочных станций, которые в начале мая имели достаточный запас маржинальности, чтобы не уйти в текущей ситуации в убыток даже в случае сохранения розничных цен неизменными».