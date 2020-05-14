Только выплатить проценты: Рабинович возмущен новым кредитом МВФ

Украину снова обманул Международный валютный фонд (МВФ), заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эти слова политик произнес в эфире телеканала NewsOne.

«Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита [МВФ] просто поменяли. <...> Нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», – заявил нардеп.

Он отметил, что «придуманный» МВФ кредит stand-by, одобренный Украине, направлен только на выплату «процентов, которые мы им должны». Кроме того, Рабинович заявил, что заблуждался по поводу партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» – она оказалась не «прогрессивной», а «разрушительной, уничтожающей страну». Он также возмутился «объединением [«Слуги народа»] с [экс-президентом Петром] Порошенко».

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Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что с Киевом идет обсуждение новой программы кредитования – для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

«Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный в первую очередь потому, что в очередной раз мы преодолели еще одно дно», – заявил Рабинович по этому поводу.

Он посетовал на «прогиб» Украины и уничтожение государства, его конституционных основ.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко ранее заявил, что Украина не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе кредитования stand-by без принятия закона о банковском регулировании. Сторонами обсуждается программа финансирования на сумму в $5 млрд в течение 2020-2021 годов.

8 декабря стало известно, что МВФ предоставит стране кредит на $5,5 млрд сроком на три года — об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжаем реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», — пояснил Зеленский.

Негативные прогнозы о будущем Украины уже неоднократно высказывались украинскими политиками из оппозиции. В июле глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть «к чертям собачьим» из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы «обмануть и ограбить» население.

В конце октября 2018 года депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ. «Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович.

Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Парламентарий предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — объявить в стране дефолт.

Депутат Рабинович, который уже не в первый раз занимает кресло в украинском парламенте, еще во времена СССР был отчислен из Харьковского автодорожного институт «за аморальное поведение», он отслужил в советских войсках ПВО, после был неоднократно арестован «за хищение средств на службе». Находясь в заключении, был завербован КГБ — об этом сообщал телеканал «112 Украина». По словам самого Рабиновича, он «симулировал осведомительство».

После распада СССР Рабинович активно занялся бизнесом, основал несколько газет и телеканалов, в 1997 году стал президентом Всеукраинского еврейского конгресса. Рабиновичу запрещен въезд на территорию США и Великобритании, а в Израиле украинский депутат известен как жертвователь знаменитой золотой меноры весом в 800 килограммов Институту Храма в Иерусалиме.