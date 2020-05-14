Только выплатить проценты: Рабинович возмущен новым кредитом МВФ

В Раде возмутились «новым обманом» МВФ

Нардеп Вадим Рабинович заявил, что МВФ «снова обдурил Украину». По его словам, по новой программе страна получит деньги только на выплату процентов за старые транши. Политик также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского – по его словам, он «ошибся» в «слуге народа».

Украину снова обманул Международный валютный фонд (МВФ), заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эти слова политик произнес в эфире телеканала NewsOne.

«Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита [МВФ] просто поменяли. <...> Нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», – заявил нардеп.

Он отметил, что «придуманный» МВФ кредит stand-by, одобренный Украине, направлен только на выплату «процентов, которые мы им должны». Кроме того, Рабинович заявил, что заблуждался по поводу партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» – она оказалась не «прогрессивной», а «разрушительной, уничтожающей страну». Он также возмутился «объединением [«Слуги народа»] с [экс-президентом Петром] Порошенко».

Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что с Киевом идет обсуждение новой программы кредитования – для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
«Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный в первую очередь потому, что в очередной раз мы преодолели еще одно дно», – заявил Рабинович по этому поводу.

Он посетовал на «прогиб» Украины и уничтожение государства, его конституционных основ.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко ранее заявил, что Украина не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе кредитования stand-by без принятия закона о банковском регулировании. Сторонами обсуждается программа финансирования на сумму в $5 млрд в течение 2020-2021 годов.

8 декабря стало известно, что МВФ предоставит стране кредит на $5,5 млрд сроком на три года — об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжаем реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», — пояснил Зеленский.

Негативные прогнозы о будущем Украины уже неоднократно высказывались украинскими политиками из оппозиции. В июле глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть «к чертям собачьим» из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы «обмануть и ограбить» население. 

В конце октября 2018 года депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ. «Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович.

Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Парламентарий предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — объявить в стране дефолт.

Депутат Рабинович, который уже не в первый раз занимает кресло в украинском парламенте, еще во времена СССР был отчислен из Харьковского автодорожного институт «за аморальное поведение», он отслужил в советских войсках ПВО, после был неоднократно арестован «за хищение средств на службе». Находясь в заключении, был завербован КГБ — об этом сообщал телеканал «112 Украина». По словам самого Рабиновича, он «симулировал осведомительство».

После распада СССР Рабинович активно занялся бизнесом, основал несколько газет и телеканалов, в 1997 году стал президентом Всеукраинского еврейского конгресса. Рабиновичу запрещен въезд на территорию США и Великобритании, а в Израиле украинский депутат известен как жертвователь знаменитой золотой меноры весом в 800 килограммов Институту Храма в Иерусалиме.