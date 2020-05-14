Угроза уничтожения экономики: Мнучин призвал снять карантин в США

Глава Минфина США Стивен Мнучин считает, что медлить при отмене ограничений из-за коронавируса – крайне опасно для американской экономики. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны безопасно открывать экономику. <...> Есть угроза того, что мы выжидали слишком долго. Есть угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент [Дональд Трамп] совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики», – подчеркнул министр финансов.

Начинать снятие карантинных мер необходимо с тех штатов, добавил Мнучин, которые в меньшей степени охвачены коронавирусом, чем Нью-Йорк и другие крупные очаги эпидемии.

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Восстановление экономики США возможно с конца второго квартала 2020 года, добавил глава Минфина – если постепенно начать отказываться от введенных ограничений.

Такой ответ он дал на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Тот, напомним, сказал, что масштабы и темпы экономического спада сейчас «не имеют прецедентов в современной истории».

Глава ФРС также заявил, что дальнейшее развитие американской экономики «неопределенно и подвержено рискам падения».

«Он хотел сказать, что нельзя исключать существенных рисков падения, но, с другой стороны, я думаю, если взглянуть на положение дел в экономике, то становится очевидным, что эта ситуация нестандартная», – сказал Стивен Мнучин. Он отметил, что после снятия ограничений следующий за этим квартал будет «так себе», но последующие должны продемонстрировать рост.

Напомним, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году мировая экономика потеряет 3%. США сейчас – лидер по количеству случаев заражения коронавирусом, там зарегистрировано более 1,38 млн человек с COVID-19. Умерло от болезни более 84 тыс. американцев — больше, чем погибло солдат США во время Вьетнамской войны.

Американский лидер Дональд Трамп продвигает идею о снятии ограничений еще с апреля, и 1,3 млн выявленных случаев коронавируса его не останавливают. План Вашингтона включает три этапа: первый предполагает открытие спортплощадок, спортзалов и некоторых других общественных мест при соблюдении социальной дистанции. Но без собраний более 10 человек, а также только для не входящих в группу риска людей.

Второй этап заключается в открытии ресторанов и баров с полной свободой передвижения для американцев, собираться разрешат до 50 человек, но запрет для групп риска будет сохранен. Третья часть плана подразумевает снятие большей части оставшихся ограничений и допуск людей из групп риска на улицы с соблюдением социальной дистанции.

Хотя это — план Белого дома, но решать, как именно выходить из ограничительных мер, предстоит непосредственно губернаторам штатов, они уже готовят собственные планы. В настоящее время приблизительная дата начала «восстановления» США неизвестна, так как эпидемиологическая обстановка крайне тяжелая.

Телеканал CNBC ранее сообщал, что Минфин США занимает рекордную сумму в размере почти $3 трлн для поддержки американской экономики.

Общая сумма, которую казначейство намеревается запросить, составляет $2,999 трлн. В департаменте отметили, что такая сумма пойдет на восполнения расходов, которые увеличились в основном из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Минфин обязуется направить деньги на отсрочку индивидуальных и коммерческих налогов, выплаты предприятиями и рабочим и т.д.

Общий государственный долг США на данный момент составляет около $25 трлн, а дефицит текущего финансового года — $744 млрд. Стоит отметить также, что в конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на $500 млрд.