Новые правила: как пандемия изменит интернет-торговлю

Комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ готовит проект постановления правительства, регламентирующий работу интернет-торговли, рассказали «Газете.Ru» в ТПП. Он представляет собой единое описание структуры интернет-торговли, которое поможет избежать трудностей, с которыми сталкиваются интернет-магазины, маркетплейсы и прочие торговые площадки в сети. Соответствующее заседание состоялось в середине апреля, «Газета.Ru» ознакомилась с протоколом.

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По итогам совещания было решено сформировать состав комитета из представителей крупнейших игроков e-commerce, создать единое описание структуры и подготовить проект новых правил дистанционной торговли. Он в дальнейшим должен быть направлен в Минпромторг и правительство РФ. Отдельно выделен вопрос о проработке раздела правил дистанционной торговли через социальные сети и мессенджеры.

После введения карантинных мер в конце марта интернет-торговля в ряде регионов оказалась фактически заморожена — контролирующие органы закрывали пункты выдачи, от курьеров требовали специальные пропуски, писала ранее «Газета.Ru».

Только за первые выходные после введения ограничительных мер Торгово-промышленная палата зафиксировала более 500 жалоб от бизнеса.

Почему потребовались изменения

«Пандемия обнажила одну из ключевых проблем дистанционной торговли — отсутствие дефиниций, прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru» необходимость изменений председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. — Каждый человек в целом понимает, что такое интернет-магазин и пункт выдачи заказов (ПВЗ), но в правовом поле таких сущностей просто нет. Именно поэтому с введением карантина были массовые закрытия ПВЗ и блокирование интернет-торговли», — заметил он.

Сами интернет-площадки инициативу поддерживают. «Что касается законодательной базы, относящейся к интернет-торговле, то она, безусловно, нуждается в обновлении, так как с динамичным развитием e-commerce появляется все больше новых сервисов и способов дистанционной продажи товаров», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В Ozon, Lamoda и Avito от комментариев отказались.

«Это извечная проблема, касающаяся того, что законодательство просто не поспевает за реальностью. Мы давно живем в XXI веке, однако такие понятия, как, к примеру, ПВЗ не имеют никакой правовой природы, и тем не менее существуют»,

— поддержал необходимость обновления правил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Проблемы в работе пунктов выдачи заказов эксперт объясняет тем, что в момент эпидемии субъектам были переданы довольно широкие полномочия, и правильно понять, что такое ПВЗ получилось далеко не у всех.

«Каждый трактовал по-своему, появилось огромное количество разночтений. Это привело к тому, что в одних регионах ПВЗ не закрыли, а в других их работу остановили, несмотря на то, что это часть инфраструктуры интернет-торговли, которую на уровне РФ никто не запрещал. Так, отсутствие установленных понятий привело к разного рода проблемам в процессах онлайн-торговли», — отметил Артем Соколов.

В поправки, которые должны быть внесены в постановление правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» войдут все определения дефиниций интернет-торговли и описание их ответственности.

«Будут описаны обязанности и ответственность каждого звена в цепочке, в соответствии с их действиями. К примеру, ПВЗ не будет отвечать за качество товара, и товар можно будет вернуть непосредственно продавцу», — объясняет Алексей Федоров.

В ТПП пояснили, что в данный момент предъявить претензию по качеству товара непосредственно пункту выдачи заказов технически возможно, поскольку в договоре есть множество нюансов: пункт выдачи заказов может быть как агентом, так и продавцом.

Еще один острый момент — это недавняя легализация дистанционной торговли лекарственными препаратами, добавляет Алексей Федоров. По его словам, без понимания зон ответственности «запустить» этот сектор не получится. При внедрении общих правил электронной коммерции выиграют все, и ритейл, и контролирующие органы, и, безусловно, потребитель, уверен эксперт.

И соцсети тоже

Также проект предполагает установление четких правил дистанционной торговли через социальные сети и мессенджеры. К примеру, продавцы из соцсетей будут обязаны раскрыть всю информацию о себе перед продажей, потому как для пунктов продажи есть общее правило предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, адресе продавца, месте изготовления товара и прочие сведения.

«Сами соцсети тоже будут нести ответственность за своих продавцов»,

— обращает внимание Алексей Федоров.

Похожее регулирование есть в Европе, однако там в принципе по-другому подходят к интернет-торговле, отмечает Артем Соколов.

«Там неважно, кто ты, и в каком виде предстаешь перед покупателем, — мессенджер, соцсеть или интернет-сайт, но если ты взял деньги у покупателя, ты, как продавец, несешь за это ответственность со всеми вытекающими последствиями», — объясняет эксперт.

При этом в реализации этой инициативы в условиях онлайн-торговли в России Соколов сомневается. «У нас к этому процессу сформировался совершенно другой подход, и подобное регулирование к нашим реалиям вряд ли применимо. Это вопрос, который требует обсуждения», — отмечает эксперт.