Курорты могут открыться: власти ждут снижения эпидемии

Туристический сезон в России может состояться, если динамика распространения коронавируса COVID-19 упадет до низкого уровня, пояснил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире «России 24».

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По его словам, пандемия ударила по туристической отрасли во всех странах мира, и российский кабмин внес ее в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Однако, в случае улучшения ситуации с эпидемией в России, могут снова открыться курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.

«Сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране», — сказал вице-премьер.

Двумя днями ранее аналитики международной консалтинговой компании Unusual Concepts рассчитали, что восстановление туристической отрасли может пойти по двум сценариям. Они смоделировали два глобальных варианта восстановления.

Согласно первому сценарию «перезапуска» индустрии, туризм начнет восстанавливаться в конце лета 2020 года, в первую очередь, за счет внутренних потоков. По мнению экспертов, положительный тренд роста будет прослеживаться лишь к концу года, на новогодние праздники.

С 2021 года могут установиться новые визовые режимы и ограничения на перемещения. Ценность свободы передвижения для современного человека станет еще более значимой – люди начнут больше путешествовать, но меньше тратить в поездках.

Сегмент деловых командировок может сократиться за счет того, что в период локдауна компании научились решать вопросы любой сложности удаленно, прогнозируют аналитики.

Вариант «долгого восстановления» отрасли предполагает небольшой рост туристического рынка в сегменте деловых поездок параллельно с частичным открытием границ — перевозки будут разрешены только по определенным целям.

В 2021 году индустрию будет лихорадить ввиду периодических локальных вспышек вируса и оперативного введения карантина в некоторых странах. В течение всего года будут вырабатываться новые политики передвижения и визовых режимов.

Игроков туриндустрии при таком раскладе ждут массовые закрытия — выживут лишь те, кто будет нести меньше операционных расходов. Авиационный бизнес будет приватизирован или серьезно дотирован государством с целью сохранения отрасли.

Позитивные тренды начнут прослеживаться лишь к 2022 году, когда люди начнут путешествовать, но поездки станут более локальными, тратить в них станут значительно меньше. К 2023 году индустрия, наконец, встанет на путь восстановления.

Ценность свободы передвижения сильно вырастет и те, кто сможет это себе позволить – будут путешествовать еще больше, но эта роскошь будет становиться доступной все меньшему кругу лиц.

Что касается других туристических стран, то в тот же день в Израиле после карантина открылись 11 национальных парков и девять заповедников. Кроме того, на нынешней неделе будут открыты еще 20 национальных парков и заповедников и несколько кемпингов.

Все места будут работать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля. Чтобы предотвратить очереди у входа, посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате.

Также будут установлены квоты на количество гостей в зависимости от размера объекта, достопримечательностей, средней продолжительности посещения и турпотока. Гости будут обязаны носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

Туристический сезон в Турции может открыться уже в конце мая, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV. Тем не менее прибытие в страну иностранных туристов начнется не раньше середины июня, заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что россияне не будут находиться в первых рядах на посещение турецких курортов. Сначала въезд в страну разрешат гражданам азиатских стран, Германии и Австрии, где пандемия близка к завершению.

Следом Турция ждет туристов из стран Центральной Европы и некоторых государств Северной Европы, где также снижается заболеваемость COVID-19.

«Неопределенность сохраняется в России и Великобритании. Они могут прийти лишь в конце июля», — предположил Эрсой.

Между тем министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей — в частности Колизея и Помпеи, передает газета La Repubblica.

Кроме того, власти страны уже разрабатывают ряд административных мер для обеспечения эпидемиологической безопасности на пляжах, рассказала замминистра культуры и туризма Лоренца Буонаккорси, добавив, что пока все планы ведомства ориентированы на внутренний туризм.

Греция готова возобновить туристическую деятельность уже в июне, сообщил государственный министр Акис Герапетритис. Он подчеркнул, что греческие курорты, в которых наблюдалась небольшая заболеваемость коронавирусом, будут этим летом «чрезвычайно востребованы».

Тем не менее министр туризма страны Хариса Теохариса считает, что туристический сезон с участием иностранных гостей все же начнется в июле, а из-за повышенного спроса может продлиться до ноября.