За нарушение закона: ЕС рассматривает санкции против ФРГ

Запуск против Германии санкционной процедуры со стороны Евросоюза «не исключен», об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщает ТАСС, возможные евросанкции против ФРГ связаны с конфликтом из-за решения Федерального конституционного суда (ФКС) по Европейскому центробанку (ЕЦБ).

«Я отношусь к этому делу очень серьезно. <...> На основе имеющихся сведений мы изучаем последующие шаги вплоть до процедуры нарушения соглашений», – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что последнее слово в случае с европейским законодательством остается в любом случае за Европейским судом. Ранее депутат Европарламента от партии «зеленых» Свен Гигольд призвал Еврокомиссию начать проверку ФРГ на предмет нарушения еврозаконодательства.

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Причиной для беспокойства парламентария стало решение ФКС о том, что скупка ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны на многие миллиарды «противоречит основному закону ФРГ».

Судьи считают, что проводимая с 2015 года скупка облигаций проводится без участия правительства Германии и бундестага, что не соответствует немецким законам. Действия ЕЦБ «лишают Берлин части экономического суверенитета», полагают в суде.

При этом Федеральному банку Германии было запрещено участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, пока совет управляющих «не докажет убедительно свою компетенцию над данной практикой». То есть, немецкий суд не согласен с решением Евросуда от 2018 года – тогда в органе решили, что практика ЕЦБ по скупке гособлигаций является законной. При этом после кризиса евро 2011-2013 года Германия контролирует ЕЦБ. При этом, поскольку ФРГ — самая мощная экономика ЕС, то под контролем Берлина находятся и решения, которые принимаются в рамках еврозоны.

В сообщении ТАСС отмечается, что

из-за этой ситуации в Евросоюзе возможен серьезный раскол юридического характера – между государствами-донорами и государствами-получателями, то есть Северной и Западной Европой с одной стороны и Восточной и Южной Европой – с другой.

В целом, в Евросоюзе растет напряжение между севером и югом из-за способов восстановления экономики ЕС и помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Идея Италии и Испании создать «коронабонды» — общий долговой инструмент для заимствования денег — была отвергнута Германией и Нидерландами, которые предлагают пойти путем применения Европейского стабилизационного механизма. Пандемия коронавируса обнажила зависимость европейского юга перед Берлином, который контролирует экономику ЕС после кризиса евро.

Острота ситуации усугубляется тем, что сейчас страны-члены Евросоюза обсуждают планы финансирования общеевропейских программ восстановления после пандемии COVID-19 – из-за чего более состоятельному Северу, то есть и Германии в том числе, придется тратить больше денег.

23 апреля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры 27 стран ЕС утвердили экстренную программу «по спасению евроэкономики». Еврокомиссии было поручено рассчитать параметры долгосрочного фонда для восстановления экономики после пандемии. «Это срочный вопрос», – отметил Мишель.

В конце марта аналитики Bloomberg сообщали, что еврозону ждет сильнейший в истории региона экономический кризис. Индекс деловой активности (PMI) в Европе упал до минимума 1998 года. Этот показатель отражает настроения в экономике. Другими словами, европейский PMI сейчас хуже, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Коронавирус сильнейшим образом пошатнул экономику ЕС. Из-за проблем с логистикой и резким снижением спроса на продукцию, останавливается множество производств. Растет и уровень безработицы.

Более того, по мнению аналитиков, ЕС ожидает сильнейшее падение ВВП с момента образования этого геополитического объединения.

Власти ЕС принимают экстренные меры по помощи экономике. Центробанк Евросоюза выделил на это порядка 750 млрд евро, а министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер – они останутся на уровне примерно 1% от ВВП в текущем году.