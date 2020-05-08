Пандемия в кошельках: что будет с доходами россиян

Центр развития НИУ ВШЭ подготовил два сценария с оценкой реально располагаемых доходов населения по итогам 2020 года: базовый и пессимистический. Оба сценария увязаны с инфляцией, производительностью труда, объемом ВВП и другими макроэкономическими параметрами.

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В базовом сценарии российский ВВП, в целом, следует за мировым, но показывает, как это было и раньше, несколько худшую динамику, то есть минус 4%.

Реальные располагаемые доходы населения (то есть, за минусом налогов и обязательных платежей в виде оплаты услуг ЖКХ) в этом случае снизятся на 8,2%.

Пессимистический сценарий исходит из того, что быстро справиться с эпидемией в мире (и в России) не получится.

Если спад экономики будет более глубоким на глобальном уровне, а в России — ниже 7%, и траектория восстановления ВВП окажется «более пологой», то реальные располагаемые доходы населения обвалятся до 12,1%.

Этот прогноз на год составлен на основе данных за первый квартал и по данным за апрель, уточняет одна из авторов мониторинга эксперт Центра развития Светлана Мисихина.

По ее словам, сейчас только приблизительно можно понять, насколько обвалится экономика, насколько вырастет безработица и инфляция, окажутся ли эффективными меры господдержки и, соответственно, какими будут доходы россиян во втором, самом форс-мажорном, квартале.

Старый добрый 2013 год

В мониторинге ВШЭ проанализировано, как государство проводило политику поддержки доходов населения в периоды социально-экономических кризисов.

Во время кризиса 2008 - 2009 годов физический объема ВВП снизился в 2009 году на 7,8%. Безработица, по методологии Международной организации труда, выросла на 2 п.п. — до 8,3% и оказалась на самом высоком уровне за десятилетний период. Заработная плата снизилась тогда на 3,5%. Реально располагаемые доходы населения могли обвалиться в кризисные два года рекордно. Но быстрый рост пенсий (на 18,1% в 2008 году и на 10,7% в 2009 - м) улучшили официальную статистику. «Реальные располагаемые денежные доходы населения не снизились, а наоборот, увеличились на 3%», — отмечают эксперты ВШЭ.

Процесс роста реальных располагаемых доходов населения закончился в 2014 году, напоминают эксперты ВШЭ. Далее было понижение цен на нефть, девальвация рубля, введение западными странами экономических санкций за присоединение Крыма и ответное российской эмбарго на ряд товаров из ЕС, США, Канады, Японии…

«Это привело к тому, что в 2014 году темп прироста физического объема ВВП снизился до 0,7%. Низкие, но все еще положительные темпы роста реальных размеров заработной платы и пенсий не смогли поддержать положительную динамику реальных располагаемых доходов населения, и они снизились на 1,2%», — отмечается в мониторинге.

В 2015 году на фоне падения ВВП сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения усилилось (- 2,4%) при обвальном снижении реальной заработной платы (на 9%) и заметном снижении реального размера пенсий (- 3,8%).

В течение четырех лет — с 2014 по 2017 годы — реальные располагаемые доходы населения сокращались. Их снижение затормозилось только в 2018 году.

«В 2019 году наблюдался рост реальных располагаемых доходов населения, правда, всего на 1%. В 2020 году никто не ждал чуда — по прогнозу Минэкономразвития, доходы должны были увеличиться на 1,5%», — говорит Мисихина.

ОПЕК и пандемия в одном флаконе

Но пандемия и обвал нефтяных цен из-за несостоявшейся сделки в рамках ОПЕК+ перечеркнули ожидаемый сценарий.

При этом, как отмечается в мониторинге ВШЭ, эксперты ожидали, что темпы роста доходов населения только в 2023 году достигли бы уровня относительно благополучного (до введения экономических санкций) и ставшего теперь эталонным 2013 года.

Теперь доходы россиян превысят уровень эталонного года только в 2024 году, прогнозируют эксперты ВШЭ. Напомним, согласно майскому указу президента от 2018 года «О национальных целях к 2024 году», правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение (до 6%) уровня бедности в стране как раз к 2024 году.

За чертой бедности (с доходами ниже величины прожиточного минимума) сейчас остается порядка 19 млн россиян или около 13% населения. Этот показатель почти не изменяется последние несколько лет.

Предыдущее правительство Дмитрия Медведева неоднократно фиксировало проблему бедности и отсутствия роста реально располагаемых доходов. Еще в 2017-м вице-премьер правительства Ольга Голодец, куратор социального блока правительства, признала наличие в России явления, которого нет в большинстве стран. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — говорила Голодец, выступая в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

Но бедных с тех пор меньше не стало. Наоборот, даже официальная статистика по уровню бедности, скорее всего, ухудшится. Бедных в 2021 году станет еще больше. Это произойдет благодаря тому, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), отделяющий бедных от небедных, будет увеличен из-за пересмотра потребительской корзины «в большую сторону». По крайней мере, правительство планирует увеличить МРОТ в 2021 году на 2% с нынешних 12130 рублей.

Правительство экономит на пандемии

Правительство Михаила Мишустина планирует смягчить удар пандемии по доходам россиян. До ухода на больничный с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции премьер начал реализовывать два антикризисных пакета. Были анонсированы третий и четвертый пакеты мер господдержки, но чем власти наполнят их неизвестно. В мае, как ожидается будет составлен национальный план выхода страны из кризиса.

По оценкам Минфина, общий объем бюджетных мер для борьбы с коронавирусом COVID-19 и его последствиями уже сейчас составляет около 2,8% ВВП (около 3 трлн руб.). Судя по тому, как министерства и ведомства запрашивают у Кремля и правительства, все больше средств на восстановление экономики, национальный план потребует значительно больших расходов, чем сейчас.

Эксперты ВШЭ указывают на недостаточность финансирования госпрограмм, направленных на поддержание доходов россиян, пострадавших от пандемии. Например, в США финансирование, направляемое на реализацию положений Закона «О помощи и экономической безопасности при коронавирусе» составляет, по оценкам, $2,3 трлн (около 11% ВВП)

В Германии, как подсчитали эксперты ВШЭ, федеральное правительство приняло дополнительный бюджет в размере 156 млрд евро (4,9% ВВП).

Госпакет включает субсидии для предприятий на расширение доступа сотрудников к работе в течение неполного рабочего времени или неполной рабочей недели (Kurzarbeit) для сохранения рабочих мест и поддержания доходов работников.

Также предполагается расширение охвата пособиями по уходу за детьми для родителей с низкими доходами и облегчение доступа к базовой поддержке доходов для самозанятых. Не менее 50 млрд евро получат в виде субсидий владельцы малых предприятий и самозанятые лица, серьезно пострадавшим от вспышки COVID-19 (в дополнение к налоговым отсрочкам до конца года).

«В дополнение к фискальному пакету федерального правительства многие региональные власти объявили о мерах поддержки экономики земель — 48 млрд евро в виде прямой поддержки и 63 млрд евро в виде гарантий по кредитам», — отмечается в мониторинге.

При этом финансовые запросы россиян не отличатся чрезмерностью по европейским меркам. Справедливый минимум доходов для работающего человека должен начинаться от 50 тысяч рублей в месяц. Так считают более трети (35%) россиян. Это выяснили эксперты Общественной палаты РФ в ходе исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Каждый третий опрошенный (31%) назвал справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, каждый пятый — 30-40 тысяч рублей, каждый десятый — 21-30 тысяч рублей. Исследование датировано прошлым годом. По итогам текущего года запросы, скорее всего, станут еще скромнее, не исключает Мисихина.

«Пока имеющиеся у нас данные по ВВП, стоимости нефти, размеру инфляции, объемам государственной поддержки бизнесу и гражданам говорят в пользу реализации базового сценария по доходам россиян, то есть, о падении доходов в пределах 8%», — поясняет Мисихина.

При этом она считает, что самыми провальными по ВВП и безработице будут итоги второго квартала, что неизбежно повлечет ухудшение прогноза за весь год.