Продал и забыл: авиакомпании не вернут деньги за билет

Законопроект, позволяющий перевозчикам не возвращать деньги, выплаченные за билет, разработан Минэкономразвития, сообщает газета «Коммерсант». Вместо денег клиенты, по тем или иным причинам не получившие услугу, получат ваучер на будущую поездку.

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«Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС», — пишет газета со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

После подготовки законопроекта министерством его уже успела рассмотреть комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером (сейчас — врио премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности, сообщает издание.

Рассмотрение этого документа в Госдуме может пройти уже мае.

Минтранс и Минэкономразвития подтвердили свое участие в разработке законопроекта и наличие соответствующих предложений в нем. Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что конкретно эти меры были предложены Минтрансом, а сам проект учитывает корректировки других ведомств. В случае одобрения кабмином документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Применение таких мер потребовалось из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись многие перевозчики в течение карантина. Пассажиропоток в авиационном секторе за январь-март 2020 года обвалился на 80% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В то же время авиакомпании продолжают перечислять зарплату персоналу, платить за аренду самолетов, стоянок в аэропортах и прочее.

В компании «Аэрофлот» возлагают большие надежды на эту инициативу, ее официальный представитель Михаил Демин считает появление ваучеров жизненно важным решением для отрасли.

«Решение позволит сохранить ликвидность во всех звеньях. Во всех крупных авиакомпаниях, включая нашу, речь идет о сотнях тысяч и миллионах возвратов. Мы уже предложили в качестве альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли»,— заявил Демин.

По данным «Коммерсанта», в авиации объем возвратов денег по билетам может достигать около 70 млрд руб., из них около 40 млрд руб. приходятся именно на «Аэрофлот». В одной из авиакомпаний газете заявили, что

«в нынешней ситуации авиакомпании неспособны вернуть эти деньги» и, если ваучеры не появятся, то многих ждут банкротства.

В оправдание своей позиции авиаперевозчики указывают на практику западных перевозчиков, прибегавших к легализация ваучеров. Среди них Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines.

Не менее злободневна проблема возврата билетов и для железнодорожников. В этом году РЖД вернули пассажирам более 3,5 млн ранее купленных билетов на общую сумму 8 млрд руб., говорят источники издания в отрасли. Это было сделано в тот момент, когда спрос на на железнодорожные перевозки дальнего следования обвалился более чем на 70%. Ожидается, что в этом году объемы пассажирских перевозок железнодорожным транспортом снизятся более чем на 41%. Официально РЖД эту информацию не комментирует.

В сегменте речных круизных перевозок билеты на этот сезон начали реализовывать еще с прошлого лета. Так, крупнейшие судоходные компании по ситуации на начало марта этого года получили более 2,2 млрд руб. авансовых платежей, подлежащих возврату, говорит источник «Коммерсанта».

Деньги уже израсходованы на ремонт кораблей, предоплату за топливо, зарплатный фонд персонала, операционные и другие нужды.

В то же время продажа речных туров из-за коронавируса сошла на нет. Российская палата судоходства оценивает вероятные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд руб.

Если рейс отменен и компания-перевозчик не понесла переменных затрат непосредственно на эти цели, то ни о каких ваучерах речи быть не может, убежден глава Союза пассажиров Кирилл Янков. «Согласно общему принципу права, норма, ухудшающая чье-либо положение, обратной силы не имеет»,- - напоминает правозащитник. Тем более введение ваучеров «задним числом вместо возврата денег за отмененные рейсы невозможно».