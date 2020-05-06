«Буханка» по подписке: автопроизводители предлагают новый формат аренды

В марте 2020 года в структуре группы Sollers (принадлежит Вадиму Швецову) создано новое подразделение — «Соллерс Транспортные Решения», которое сосредоточится на развитии услуг по аренде и подписки на автомобили, сообщили в компании Sollers.

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«Пока мы нацелены на корпоративных клиентов. Это обусловлено тем, что корпоративные продажи традиционно занимают высокую долю в общем объеме продаж группы Sollers, и мы хорошо понимаем потребности таких клиентов, их требования к той технике, которую они используют в своей деятельности», — рассказала «Газете.Ru» пиар-менеджер Sollers Алина Комарова.

Подписка - относительно новая услуга, пришедшая в автобизнес с североамериканского рынка. В отличие от классической аренды ее чаще всего предлагает не посредник, а сам автопроизводитель. Тарифы дифференцируются по часам, дням, месяцам и годам. В рамках абонентской платы может быть подписка на несколько моделей, страхование и техобслуживание включается в абонентскую плату.

По словам представителя Sollers, в рамках сервиса по подписке компания предложит своим корпоративным клиентам машины УАЗ и Ford.

Линейка «Ульяновского автозавода» включает внедорожники «Хантер», «Патриот» (в двух типах кузова), «Комби» (УАЗ-452, в народе — «Буханка»), а также коммерческие версии на их основе. Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает только малотоннажный коммерческий фургон Transit и различные модификации на его основе.

Группа Sollers была одобрена Минпромторгом России также в качестве индустриального партнера госпроекта Aurus — люксового бренда российских автомобилей для первых лиц государства. Непосредственно машины Aurus для чиновников производит основной владелец — ФГУП «НАМИ», а на стороне Sollers лежит задача по серийному производству Aurus для авторынка на мощностях завода в Елабуге.

В компании подчеркнули, что к «дистрибуции Aurus они не имеют никакого отношения». Впрочем,

в мае 2018 года глава группы Вадим Швецов говорил журналистам, что «рассматриваются разные варианты распространения автомобилей Aurus, включая подписку»,

его заявление цитировало агентство RNS.

«На наш взгляд, будущее за услугами транспортной мобильности, и спрос на решения такого рода будет только расти. Уже сейчас многие понимают, что пользоваться автомобилем на условиях долгосрочной или краткосрочной аренды выгоднее, чем содержать собственный. По нашим оценкам, такая форма потребления, как подписка или аренда автомобилей через цифровую платформу, на 30% снижает издержки клиента по сравнению с обычным владением автопарком», — рассказала Алина Комарова из Sollers.

По ее словам, многие даже крупные компании не готовы брать на баланс такие непрофильные активы, как автомобили «особенно сейчас, в условиях пандемии». Пока что у Sollers нет предложения подписки для массового сегмента авторынка: физических лиц, ИП и представителей малого бизнеса.

В Sollers уточнили, что расширить подписку на весь рынок рассчитывают во второй половине 2020 года.

Для предоставления этой услуги и онлайн-мониторинга техсостояния машины Sollers использует цифровую платформу Squadron. Она по принципу чипа «умного страхования» в полисах каско собирает и анализирует данные о стиле вождения клиента. Её функционал также включает мониторинг геопозиции транспорта, анализ поездок, истории маршрутов; контроль расхода топлива; удаленный запуск и блокировку двигателя и других систем.

Услуга по подписке от компании Sollers сможет претендовать на поддержку от государства с общим фондом в 2,5 млрд руб. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о запуске новой программы стимулирования продаж новых автомобилей — «доступная аренда». Ожидается, что уже с июня государство будет субсидировать лизинговым компаниям тарифы по аренде (лизинговая дочка Sollers — «Соллерс-Финанс»).

По словам Мантурова, эта программа может стать новым инструментом восстановления активности малого и среднего бизнеса и активизации людей, потерявших работу во время карантина. Министерство ожидает, что по этой программе будет реализовано около 15 тыс. автомобилей.

Услуга «автомобили по подписке» успешно предлагается в странах с развитой экономикой такими компаниями как Porsche, Volvo, Cadillac, Hyundai, Mercedes Benz, BMW, Lexus и Ford. В России эту услугу пока предлагает только компании Volvo и Hyundai. Отличительная особенность этого бизнеса в том, что все взаимоотношения с клиентом идут напрямую с автокомпанией, дилер в этой цепочке лишь исполняет роль сервиса приемки и выдачи транспорта, его обслуживания.

Впрочем, угрозу для дилера исключение его из цепочки продаж за счет сервиса подписки не несет, считает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Мы работаем с сервисом «автомобиль по подписке» по одному из наших брендов. Такие автомобили у нас есть, они стоят в дилерском центре, клиенты проявляют определённый интерес.

Однако пока что объём реализации данной услуги чисто символический и никакой угрозы автомобильному бизнесу и продажам авто нет и перспективе ближайших лет не будет»,

— поделился мнением с «Газетой.Ru» Петрунин.

Перспективы подписки в России пока что невелики, соглашается с главой «АвтоСпецЦентра» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Пока что, судя по тарифам компаний, которые эту услугу уже представили в России, можно смело сказать, что большого спроса подписка не найдет. Я думаю, в последующем у компаний будут сформированы гибкие тарифы по принципу сотовых операторов: в зависимости от сроков, условий эксплуатации, типа машины, разделенные на потребительские сегменты. Возможно, это будет интересно маленьким сервисным компаниям, которым нецелесообразно содержать собственный автопарк. Но в какой либо прорыв в этом направлении я не верю», — заключил Бургазлиев.