Возьмут не всех: какие профессии сохранятся после пандемии

Среди наиболее востребованных профессий после конца пандемии коронавируса нового типа ожидаемо оказались антикризисные специалисты и представители цифровых профессий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования.

Антикризисные консультанты и советники по личным финансам будут востребованы на рынке труда для продвижения бизнеса в критической обстановке. Кроме того, переход к дистанционной работе повысит шансы найти работу для IT-специалистов, программистов, СММщиков и контент-менеджеров. Отдельно специалисты указывают на востребованность тайм-менеджмента — управления временем для оптимизации процессов, как личных, так и деловых.

Работодателям потребуются также сотрудники для колл-центров, интернет-магазинов и курьеры. Кроме того, для обеспечения доставки товаров нужны будут водители и диспетчеры. Эксперты также прогнозируют рост спроса на онлайн-услуги здравоохранения: понадобятся психологи, онлайн-врачи и сиделки.

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Наконец, нужны будут и специалисты по бытовым услугам — сантехники и мебельщики. Потребуются и услуги фотографов.

В конце апреля первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова заявила, что после продолжительного периода самоизоляции люди будут стремиться поскорее вернуться в офисы, однако это получится далеко не у всех.

«Произойдет определенный ренессанс оффлайна, поскольку человек существо социальное. <...> Сформируется своеобразная «элита» работающих в офисе «штатников», занимающихся постановкой задач. Они будут «ядром кометы», а хвост составят загруженные работой удаленщики, которых будут постоянно испытывать на прочность и организованность максимально жесткими дедлайнами», — заявила она «Газете.Ru».

Чиновница добавила, что работодатели смогут выбирать замену «несправляющимся» работникам из огромного пула кандидатов. Кроме того, «оффлайн» будет относиться к категории «премиум», считает Александрова.

Перестроившие свои рабочие процессы под «удаленку» компании получат преимущество, отмечает глава пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров. По его мнению, именно те компании, которые имели в штате достаточно digital-специалистов, показали наилучшую адаптивность к текущим условиям.

После пандемии спрос на врачей и медицинских работников также должен возрасти, полагают эксперты. России должен коснуться общеевропейский тренд на профессии вирусолога и микробиолога. В Департаменте труда Москвы отмечают актуальность психологической поддержки — многие люди окажутся ментально травмированными после конца пандемии, и им необходима будет помощь.

Безработными в России могут остаться 20-25 млн человек – в основном, низкоквалифицированных работников, считают в сервисе SuperJob. Штат любой компании в среднем из-за кризиса будет сокращен на 10%, это может коснуться в частности кадровиков и бухгалтеров.

Кроме того, под угрозой оказываются профессии продавцов и кассиров, секретарей. Удар ощутят на себе и сотрудники туристической сферы. Прогнозы по рынку труда остаются весьма мрачными.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин еще в середине апреля говорил, что число безработных в стране может вырасти до 8 млн человек. «По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался <...> увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года. Но потом, когда произойдет перезапуск, постепенное возрастание спроса, доверия населения к потреблению, то, конечно, количество безработных сразу станет меньше», — подчеркнул чиновник.