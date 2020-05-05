Хуже, чем в 90-е: когда придет новая волна безработицы

Ученый объясняет, что после развала СССР еще какое-то время жила прошлая система хозяйственного устройства: детские сады, санатории, пансионаты отдыха, коммунальные услуги и прочее находились на балансе предприятий. Поэтому многие услуги социального характера доставались сотрудникам бесплатно или с существенными скидками, напомнил Сазонов в беседе с «Российской Газетой». Сейчас

все наоборот. За три десятилетия количество платных услуг выросло в разы, и многие предприятия отказываются нести соответствующие издержки.

Поэтому россиянам, доходы которых упадут, придется отказываться от услуг, которые они оплачивают из своего кармана.

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Два сценария

Александр Сазонов полагает, что в данный момент Россия находится на первом этапе роста безработицы и вскоре нас ждет вторая волна.

В первый месяц самоизоляции компании отправляли сотрудников в отпуска без сохранения зарплаты, чтобы не прибегать к массовым сокращениям. Но это не может продолжаться бесконечно, и если предприятия не смогут вернуться к работе из-за продления карантинных мер,

люди, исчерпавшие свои финансовые ресурсы будут вынуждены увольняться и искать новую работу. Это станет началом второй волны роста безработицы.

Сазонов напоминает, что за месяц после первого квартала число зарегистрированных безработных в стране выросло на 250 тыс. человек: сейчас их 950 тыс. Если учитывать тех, кто не обращался в службу занятости, всего в стране порядка 3,5 млн безработных — это 5% от трудоспособного населения.

По оптимистичному прогнозу к концу года мы увидим рост безработицы до 5 млн человек (7,3%), рассказал Сазонов. В худшем случае число безработных вырастет до 7 млн — 10,5%.

Но ждать реализации пессимистичного сценария не стоит, считает проректор Финансовой академии. Отечественный рынок труда характеризуется высокой занятостью в бюджетном секторе, а предприятия исторически предпочитают снижать расходы на действующих сотрудников, а не нанимать новых на их места.

Схожее мнение в разговоре с «Ведомостями» на прошлой неделе выразил и замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. Он напомнил, что в кризис 2008 года катастрофического роста безработицы не было именно из-за такого подхода руководителей предприятий.

Это можно объяснить тем, что

предприниматели действительно могут сильно сэкономить, значительно сократив действующий штат. Но в таком случае в период выхода из кризиса работодатели понесут расходы не только на найм новых сотрудников, но и на их обучение.

А это приведет к существенному сокращению финансовых ресурсов, которые можно было бы инвестировать в производство и продвижение своих товаров и услуг.

Островок стабильности

Сазонов отметил, что сейчас даже крупные компании рассматривают сокращение зарплатного фонда до 30%, причем

это касается даже финансово устойчивых компаний: у них действует принцип «зачем платить больше, если можно платить меньше».

В сложившейся ситуации меньше всего пострадают россияне, которые работают в бюджетной сфере — их около 14 млн человек.

«У них занятость вообще окажется более стабильной. Конечно, и здесь возможны какие-то сокращения, но они не станут носить фатального характера и в разы будут отличаться от коммерческого сектора, — рассказал ученый. — Поэтому, скорее всего, мы увидим сокращение заработной платы в среднем по экономике в пределах 10-15%».

Пора переквалифицироваться

Многие эксперты уверяют, что нынешний кризис приведет к тому, что после окончания пандемии некоторые профессии будут востребованы гораздо больше, чем раньше.

По данным исследования Института прогрессивного образования, опубликованным RT, особым спросом будут пользоваться специалисты по антикризисному менеджменту, ведь предприятия столкнутся с необходимостью активнее продвигать свои товары и услуги.

Эксперты по личным финансам тоже не будут сидеть без дела — их знания и навыки пригодятся тем, кто захочет подойти к следующему возможному кризису более подготовленным, чем в нынешней ситуации.

Компаниям, перешедшим на электронные платформы и удаленную работу, понадобятся эксперты по диджитализации, контент- и SMM-менеджеры, а также программисты. А в процессе обучения персонала, работающего на удаленке, они часто будут прибегать к услугам специалистов по тайм-менеджменту.