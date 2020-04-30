Два сценария: когда россияне поедут отдыхать

Восстановление туристической отрасли может пойти по двум сценариям, считают аналитики международной консалтинговой компании Unusual Concepts. Они смоделировали два глобальных варианта восстановления. Согласно первому сценарию «перезапуска» индустрии, туризм начнет восстанавливаться в конце лета 2020 года, в первую очередь, за счет внутренних потоков. По мнению экспертов, положительный тренд роста будет прослеживаться лишь к концу года, на новогодние праздники.

С 2021 года могут установиться новые визовые режимы и ограничения на перемещения. Ценность свободы передвижения для современного человека станет еще более значимой – люди начнут больше путешествовать, но меньше тратить в поездках.

Сегмент деловых командировок может сократиться за счет того, что в период локдауна компании научились решать вопросы любой сложности удаленно, прогнозируют аналитики.

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Вариант «долгого восстановления» отрасли предполагает небольшой рост туристического рынка в сегменте деловых поездок параллельно с частичным открытием границ — перевозки будут разрешены только по определенным целям. В 2021 году индустрию будет лихорадить ввиду периодических локальных вспышек вируса и оперативного введения карантина в некоторых странах. В течение всего года будут вырабатываться новые политики передвижения и визовых режимов.

Игроков туриндустрии при таком раскладе ждут массовые закрытия — выживут лишь те, кто будет нести меньше операционных расходов. Авиационный бизнес будет приватизирован или серьезно дотирован государством с целью сохранения отрасли.

Позитивные тренды начнут прослеживаться лишь к 2022 году, когда люди начнут путешествовать, но поездки станут более локальными, тратить в них станут значительно меньше. К 2023 году индустрия, наконец, встанет на путь восстановления. Ценность свободы передвижения сильно вырастает и те, кто сможет это себе позволить – будут путешествовать еще больше, но такая эта роскошь будет становиться доступна все меньшему кругу лиц.

Внутренний туризм начнет восстанавливаться раньше, чем внешний, подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее прогнозам, к концу мая ограничения в связи с коронавирусом по стране начнут сниматься. Она обращает внимание на тот факт, что каждый регион сам будет определять даты открытия.

При этом некоторые регионы, в которых проживает ощутимая масса путешественников, могут еще какое-то время оставаться изолированными. И если курорты откроются уже в следующем месяце, добраться до них смогут не все желающие.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что туризм начнет развиваться уже в конце мая, но только локальный, за счет местных жителей. По его словам, это станет возможностью предварительно отработать поручения Роспотребнадзора с этапами снятия ограничений и подготовиться к турпотоку из регионов.

«Оптимисты надеются, что внутренний туризм начнет восстанавливаться 1 июня. Запрет на работу курортов действует до 31 мая, значит после этого мы все бросимся на море, считают они. Но на примере Европы мы видим, что страны не спешат открывать зоны отдыха», — рисует другой прогноз Сергей Ромашкин, директор туроператора «Дельфин», добавляя, что некоторые эксперты и вовсе говорят о потере летнего сезона и открытии курортов лишь в сентябре. При этом рекомендации Роспотребнадзора он считает практически невыполнимыми, объясняя свое мнение тем, что такие условия создают дополнительную финансовую нагрузку на отели, которую они просто не потянут.

По оценкам Юрия Барзыкина, по итогам года во внутреннем туризме отрасль потеряет от 30 до 50% потребителей во внутреннем туризме, а на общий цикл восстановления уйдет 2-3 года.

Что касается изменения визового режима, эксперты говорят, что такой прогноз вполне возможен, однако вероятность его оценить пока что сложно.

«Возможно количество выдаваемых виз будет уменьшено. Страны начнут регулировать потоки туристов, как это происходит с мигрантами. Есть квоты мигрантские, и как вариант, появятся и туристические. На каждую страну будет своя квота в зависимости от количества заболевших. Если раньше страны были рады всем туристам, то теперь будут — только определенному количеству», — предполагает Сергей Ромашкин. Он также добавляет, что ВОЗ пока не поддерживает идею иммунологических паспортов, но возможно какая-то форма контроля здоровья туристов все же будет введена, говоря об экспресс-тестировании путешественников на коронавирус.

О возможном введении справок на наличие антител упомянула и Майя Ломидзе. Она также описала вариант обязательного содержания туристов в обсерваторе в течение нескольких дней после прилета в другую страну, однако при этом указала, что такой сценарий маловероятен.

При этом эксперт уверена, что спрос на путешествия по окончании ограничительных мер в связи с пандемией будет высоким, поскольку люди захотят сменить обстановку. Даже те, кто будет испытывать финансовые трудности, сядут в машину и уедут в другой город, поэтому в широком смысле туриндустрия не умрет, считает Майя Ломидзе.

«Есть огромное количество путешественников, которые оплатили путевки, но никуда не поехали. В годовом исчислении около 30% туристов имеют перенесенные бронирования при том, что летние туры пока не аннулировались. За счет этих туристов мы еще сможем хоть как-то существовать», — рассуждает Сергей Ромашкин, отмечая, что за счет отложенного спроса вполне вероятен его всплеск.

Исполнительный директор АТОР рисует два сценария по ценообразованию: первый предполагает установку низких цен, с которыми удастся заработать на количестве клиентов и дополнительных услугах. Второй — получить «с трех туристов деньги на месяц» и не думать о потоке. Майя Ломидзе отмечает, что второй вариант ценообразования в России более распространенный, однако для более быстрого восстановления отрасли игрокам стоит сдержать цены и даже немного снизить.

Сергей Ромашкин, в свою очередь, ожидает, что в период восстановления цены будут существенно снижены, чтобы быстро набрать массу туристов и денег.