«Назревает волна банкротств»: россияне влезают в долги

Россияне стали чаще занимать деньги на форс-мажорные расходы, свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, подготовленного для «Газеты.Ru», в ходе которого было проанализировано более 50 тыс. займов во всех регионах.

Реклама

Так, самой популярной целью для обращения в микрофинансовые организации (МФО) в апреле этого года стали «неотложные нужды», когда

в заявке люди напрямую указывали, что деньги им понадобились срочно, сложились непредвиденные обстоятельства, не хватает до зарплаты и тому подобное. Доля таких займов выросла до 23,6%: еще в январе–феврале этого года она составляла 15,3%.

На втором месте займы на «личные нужды» — их доля за последнее время, напротив, уменьшилась. В апреле на них пришлось 18% — это на 4,4 п.п меньше, чем за первые два месяца 2020 года.

«Мы специально разделяем займы на личные и на неотложные нужды. Как правило, и в том, и в другом случае деньги идут на текущие бытовые расходы, связанные с содержанием дома и семьи. Отличие состоит в том, что в случае неотложных нужд клиенты делают акцент на срочности и непредвиденности подобных расходов», — объясняет генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, добавляя, что

увеличение подобных займов свидетельствует об ухудшении финансового положения россиян, многие из которых остались без работы или серьезно потеряли в зарплате.

Другие популярные цели займов, продемонстрировавшие наибольший рост в период самоизоляции, это рефинансирование кредитов, образование и онлайн-услуги.

Так, если в январе–феврале доля займов на погашение ранее взятых кредитов составляла 2,6%, то теперь она выросла почти вдвое — до 4,6%. Также в два раза увеличилась доля займов на образовательные цели — с 2% до 4,1%.

«Вероятно, во время вынужденных нерабочих дней некоторые россияне занялись саморазвитием, освоением новых профессий или навыков. Сюда могут относиться и расходы на компьютерную и периферийную технику, высокоскоростной интернет, которые понадобились, чтобы обеспечить дистанционное обучение школьников и студентов», — отмечает Андрей Пономарев.

Кроме того, 2,2% заемщиков указали, что деньги им нужны на оплату онлайн-услуг, в том числе на консультацию врача или компьютерного мастера. Ранее доля подобных займов была ничтожно мала. А на крупные покупки, к которым относятся бытовая техника, электроника, одежда и мебель, стали занимать реже — доля подобных займов сократилась с 14,4% до 11,2%. Уменьшились и запросы микрокредитов на ремонт жилья (с 15% до 12,9%) и лечение (с 5,6% до 4,8%).

Еще сильнее в относительном выражении сократилась доля займов на подарки (с 6,4% до 3,6%) и на оплату коммунальных платежей и съем жилья (с 1% до 0,4%). Скорее всего, некоторые россияне решили повременить с квартплатой, рассчитывая оплатить ее при более благоприятной экономической ситуации.

Что касается общей статистики микрозаймов, с середины марта и до конца месяца произошел всплеск спроса примерно на 15% по сравнению с предыдущим периодом с начала года. В Webbankir объясняют такую динамику тем, что люди совершали покупки, готовясь к самоизоляции. Затем, в первой половине апреля, произошел резкий спад на 25%, что было связано с закрытием многих предприятий, но с внедрением новых моделей займов в онлайн-формате их количество вновь начало расти, достигнув показателей начала года.

Эксперты в высоком спросе на микрозаймы не видят ничего удивительного: у людей кончаются деньги.

«Безусловно, в текущей ситуации многие люди стали обращаться в микрофинансовые организации с целью получения займов, просто чтобы были деньги на продукты. Так как многие не обладали возможностью формировать накопления, а у других есть иные обязательства по прочим кредитам, в том числе ипотечным», — объясняет директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

О проблемах россиян с накоплениями говорит и профессор кафедры Банковского дела университета «Синергия» Алексей Болонин:

«В малых городах и сельской местности у людей накоплений нет вообще. Обращения в микрофинансовые организации будут увеличиваться, но кредитоспособность заемщиков при этом увеличиться никак не может»,

— заявляет эксперт. Болонин прогнозирует, что граждане так и будут попадать в долговую зависимость от таких организаций, а заемщики, в свою очередь, будут нести убытки и, как следствие, уходить с рынка.

Эксперт объясняет ухудшение ситуации тем, что реально располагаемые доходы населения падают седьмой год подряд и сократились в 2020 году еще на 7% год к году.

«По разным оценкам еще 10-15 млн человек на время режима самоизоляции лишились заработной платы. Это касается тех, кто занят в сфере непродовольственной торговли, недвижимости, гостиничного хозяйства, общепита, туризма и других отраслях. К этим людям нужно прибавить еще 25-28 млн индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — сообщает Алексей Болонин. По его прогнозам, из-за ограничений на фоне распространения нового вируса россияне будут все больше влезать в долги, поскольку оставшимся без работы людям просто неоткуда будет взять деньги на погашение займов.

«Очевидно, что назревает еще один источник напряженности между МФО и заемщиками, который может перерасти в конфликты, решаемые в несудебном порядке, и, конечно же, волна банкротств физических лиц», — предполагает Болонин.

О росте безработицы и числа банкротств говорит и Вячеслав Абрамов:

«По мере увеличения числа безработных, которое в этом году может вырасти в 6 и более раз, а в цифрах может достигнуть 20-25 млн человек, становится вполне очевидным, что вырастет череда банкротств», — оценивает Абрамов, добавляя, что это будет касаться не только владельцев бизнесов, но и наемных сотрудников, которые потеряли источник дохода и, соответственно, возможность погашать свои задолженности.