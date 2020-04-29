Достанется и зоопаркам: кабмин расширит господдержку

Общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики правительство обещает подготовить к 25 мая. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил премьер Михаил Мишустин. И уже к 5 мая должны быть подготовлены рекомендации губернаторам, как правильно выходить из карантина.

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Мишустин сообщил о продлении режима самоизоляции — «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».

В Москве ограничения, введенные из-за коронавируса, в первую очередь снимут с промышленности и строительной отрасли, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. «В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли», — уточнил чиновник.

Для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд в Россию будут отменены немедленно. Например, для специалистов, которые ведут наладку импортного оборудования. «Включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией», — уточнил премьер.

Масок нет, но вы терпите

Речь идет, например, о конвейерах для фармацевтики или защитных масках, которых нет в достаточном количестве даже спустя четыре месяца со времени начала эпидемии. «В некоторых регионах теперь собираются штрафовать за то, что люди на улицах без масок. Господа хорошие, а вы обеспечили людей масками? До сих пор не достать, до сих пор не купить. А если даже они есть, там совершенно сумасшедшие цены. За что же людей опять наказывать? Это полное безумие», — сказал в среду лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Штрафы за неношение масок введены в Самарской, Амурсой, Липецкой, Свердловской, Калужской областях. Штраф может достигать 30 тыс. рублей.

Мишустин также сообщил на совещании об отсрочке для транспортных компаний обязательной установки на автобусы спутниковой аппаратуры ГЛОНАСС, отслеживающей перемещения. Это избавит компании от лишних расходов в ближайший год (до 31 мая 2021 года).

Кроме того, заявлено о расширении списка пострадавших от коронавируса компаний, которым положена господдержка.

«Хотел бы обратить внимание на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков. Многие из них, включая частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных», — сказал Мишустин.

Гуманное решение, но многие другие сектора и целые отрасли, не такие экзотические, как зоопарки, не достучались до правительства. Например, ювелирная отрасль. Ее не включили в льготный список на господдержку. Исключение сделали только для тех, кто торгует в розницу.

Бриллианты не нужны диктатуре пролетариата

«Ну, конечно, украшения — это не гречка, и предметом первой необходимости не считаются. Но вся отрасль в упадке, спрос на украшения обвалился. По данным Гильдии ювелиров РФ, на 90%. И начался резкий рост цен на сырье — до 35 % на драгметаллы и драгоценные камни», — говорит эксперт, арт-директор конкурса «Русская бриллиантовая линия» Ирина Слесарева.

Между тем в сфере производства ювелирных изделий занято примерно 5 000 компаний. В некоторых регионах (Магаданская, Костромская и Ленинградская, Свердловская области, Саха-Якутия, Алтайский край) в ювелирном производстве работают десятки тысяч человек. Это в основном малый бизнес, в том числе семейный, а также самозанятые, всего порядка 110 тыс. работников.

Минфин, судя по информации на официальном сайте министерства, предложил правительству включить ювелирную отрасль в список на льготы. Но пока безрезультатно.

«Отрасли грозит безработица и потеря мастеров, обладающих уникальными навыками», — прогнозирует Слесарева.

Большая часть малых и средних предприятий (МСП) не сможет получить антикризисную господдержку в период пандемии коронавируса, установила компания «Финэкспертиза». В сфере торговли не получат государственных денег весь опт и продовольственная розница (68% МСП из данной макроотрасли), несмотря на то, что значительная доля торговых точек в продовольственном ритейле закрыта и солидным оборотом могут похвастаться главным образом крупные торговые сети.

Без господдержки остаются квалифицированные специалисты, например, юристы, консультанты и инженеры («профессиональная, научная и техническая деятельность», 485 тыс. МСП). Также на безвозмездные гранты и другие преференции не смогут рассчитывать все малые и средние обрабатывающие производства — это производители пищи, одежды и прочей продукции (410 тыс. МСП), арендный бизнес (384 тыс.), IT, связь, СМИ и создатели контента («деятельность в области информации и связи», 203 тыс.).

Меры господдержки привязаны к кодам отраслей по ОКВЭД. Общероссийский классификатор выделяет 21 укрупненную сферу экономической деятельности, каждая из которых содержит разделы с детализацией конкретных сфер — всего 99 разделов.

Из этих 99 видов экономической деятельности в перечень «поддерживаемых» правительством вошли только 18, подсчитала «Финэкспертиза».

Впрочем, правительство продолжает уточнять и дополнять список льгот и компаний, которым они положены. Министр экономического развития Максим Решетников в среду дал оценку первым двум программам поддержки бизнеса и граждан. Обе программы правительство «в целом реализовало», отметил Решетников.

Нулевые кредиты обойдутся дорого

Тем не менее он признал, что, например, программа по кредитованию бизнеса под 0% для выплаты зарплаты буксует. Ей воспользовались менее 6 тыс. предприятий, при этом еще 22 тыс. обращений «сейчас в работе у банков». Сколько компаний получили отказы — не сообщается.

Но о масштабе бедствия тем не менее можно судить по отчету Минэка. Количество рабочих мест, которые были поддержаны программой выдачи кредитов на зарплату, превысило 220 тысяч. А всего программа была рассчитана на 1,5 млн рабочих мест.

В итоге программу льготных кредитов на зарплату было решено дополнить.

С 1 мая пострадавшие от пандемии МСП смогут получать прямые выплаты в виде грантов. Один минимальный размер оплаты труда на каждое рабочее место.

Новая программа «весит» 80 млрд рублей.

Еще хуже обстоят дела с программой отсрочки кредитов — «три по трети». Речь идет о переносе всех платежей на полгода с выплатой процентов. Проценты делятся на три части: треть берет на себя федеральный бюджет, треть — банки, и треть выплачивает заемщик.

«Эта программа у нас реализуется медленнее, чем выдача нулевых кредитов под заработную плату», — признал Решетников.

Обе программы тормозятся банками. Банкиры откровенно говорят, что для них такие программы невыгодны, риски невозврата огромны, а регуляторный режим краткосрочен и ЦБ обязательно потребует отчета. Эксперты, поясняя нежелание банков включаться в систему господдержки, указывают на токсичность денег, получаемых на эти программы из госбюджета. «Когда пандемия закончится и бюджет оскудеет, за бюджетные деньги спросят по всей строгости, и по этой причине раскассирование господдержки идет медленно», — говорит замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук Александр Широв.

«Даже широко разрекламированная программа компаниям, которые сохранят 90% персонала, на деле оказалась для узкого круга видов экономической деятельности», — сетует гендиректор Fair Finance Инна Касьянова.

Обострение ситуации в экономике еще только начинается, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Первые недели компании и население еще могли прожить на запасах и резервах, но чем дольше сохраняются ограничения, чем критичнее будет становиться ситуация.

Роль госпомощи будет возрастать, добавляет эксперт. Но это не означает, что желающих идти на поклон к государству будет все больше и больше.

«Многие бизнесы не спешат обращаться за помощью, так как в большинстве случаев госпомощь предоставляется на возвратной основе, даже если под небольшой процент или без него. Так или иначе для компаний это означает рост долговой нагрузки — многие хотели бы этого избежать», — заключает Тихомиров.

По мнению экспертов, национальная программа по восстановлению экономики потребует еще более значительных вливаний в экономику. Причем для стимулирования бизнес-активности кабмину придется поддержать дополнительно ряд отраслей — без условий и ограничений. Например, вводить налоговые каникулы на срок до 12 месяцев, а не отсрочки по текущим платежам и кредитам, добавляет Касьянова.