ВР отчиталась за «Роснефть»: что не совсем так

«Роснефть» пока еще не оглашала свою отчетность за первый квартал 2020 года, и поэтому ее итоги могут существенно отличаться от информации, опубликованной на этой неделе компанией ВР. Эти сведения базируются на предварительных данных за январь-февраль и на прогнозных данных за март.

Как известно, ВР принадлежит 19,75% в капитале «Роснефти». BP номинирует двух представителей в состав совета директоров «Роснефти», а также имеет доли в трех СП в России.

Из отчета ВР следует, что доля «Роснефти» в добыче углеводородов составила в январе-марте 2020 года 30,6%, а доля «Роснефти» в добыче нефти составила 41,2% (916 тыс. баррелей в сутки при общей добыче 2,222 млн баррелей в сутки).

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Добыча ВР в первом квартале текущего года с учетом «Роснефти» составила 3,715‬ млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,8% меньше, чем в январе — марте 2019 года. При этом на долю компании в «Роснефти» пришлось 1,136 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Таким образом, «Роснефть» в первом квартале обеспечила порядка трети от общей добычи ВР.

Что же касается чистого убытка, который ВР признает по «Роснефти», то он может быть следствием существенного ослабления рубля, которое привело к переоценке валютных обязательств и отражением убытков от курсовых разниц в отчете о прибылях и убытках. Очевидно, что все это носит кратковременный характер и в дальнейшем, при стабилизации курса рубля, столь значимых курсовых разниц ожидать не приходится.

Напротив, в случае укрепления, которое уже по факту наблюдается, можно ожидать прибыли от обратной переоценки по аналогии с прошлым годом.

«Большая часть факторов, которая повлияла на финансовую ситуацию «Роснефти» в первом квартале — это бумажный убыток от переоценки валютных обязательств», — подтверждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Действительно, окончательных данных пока нет, они будут позже — но предварительно какую-то информацию цифры от ВР о состоянии «Роснефти» они предоставляют, какие-то ориентиры», — отмечает эксперт.

Впрочем, общих набросков мало, считает Суверов. «Я думаю, что нужно подождать окончательных результатов», — добавляет он.

«Ситуация не уникальная»

Ситуации с переоценкой не редки, и часто бывают и в российской, и в зарубежной практике, говорит старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.

В интервью «Газете.Ru» он вспомнил пример из 2014 года, когда с такой же ситуацией с фиксированием убытков столкнулись, например, «Газпром» и «Транснефть». И тогда убытки были гораздо больше, но «тем не менее, ситуация стабилизировалась по мере повышения курса рубля», констатировал Андрианов.

Аналогичные ситуации происходили и с мексиканской PEMEX, и с индонезийской Pertamina. «Подчас убытки были огромные — у мексиканцев убытки достигали чуть ли не трети от выручки, зафиксированной из-за колебаний курса национальной валюты. Ситуация не уникальная», — добавил эксперт.

Еще одной объективным фактором существенного ухудшения финансовых результатов стало также беспрецедентное снижение цен на нефть в результате временного сокращения мирового спроса на нефть и затоваривания сырьевых рынков из-за форс-мажорной ситуации с распространением коронавируса.

Однако, очевидно, что низкие цены на нефть не привели бы к убыткам сами по себе.

«Мы сейчас видим, что развивается ситуация с коронавирусом, поэтому надо признать, что и мировая экономика, и российская экономика, и отдельных нефтяных компаний будут переживать очень тяжелые моменты, и несомненно, по итогами 2020 года убытки наверняка будут — в этом сходятся все ведущие аналитические агентства мира», — отметил Андрианов.

«Завидная устойчивость»

«Роснефть» же, будучи лидером по удельным затратам, занимает уверенную позицию как на глобальном, так и отечественном рынке и способна демонстрировать хорошие финансовые результаты в самых стрессовых сценариях.

Компания в эти непростые времена демонстрирует завидную устойчивость, констатировал Андрианов.

«У нее одни из самых низких расходов на добычу барреля, очень показывает большую эффективность по сравнению с другими своими глобальными конкурентами. При этом «Роснефть» выполняет свои обязательства перед своими акционерами, своими контрагентами — поэтому можно рассчитывать на то, что ее финансовые показатели в некоторой степени стабизилируются», — говорит старший аналитик агентства WMT.

Разовое признание значительного убытка от переоценки валютных обязательств, разумеется, не снизит высокий уровень финансовой стабильности «Роснефти».

Такие показатели как выручка, EBITDA и операционный денежный поток хотя и окажутся под давлением в условиях беспрецедентного снижения цен на нефть, но все же их значения за первый квартал, очевидно, останутся на комфортных уровнях, позволяющих эффективно продолжать и развивать операционную деятельность НК, в полном объеме выполнять обязательства перед акционерами, государством, партнерами и кредиторами.

«Данность, которую нужно принять»

Свидетельство того, что «Роснефть» чувствует себя уверенно, еще и то, что, несмотря на негативные тенденции на рынке, совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные итоговые дивиденды за 2019 год. Более того, компания использовала период низких цен, когда котировки акций не соответствуют фундаментальной стоимости, и начала реализацию программы обратного выкупа акций, которая дополнительно увеличит доходность акционеров.

Анализ опубликованной ВР отчетности не выявил каких-либо обесценений своих долгосрочных активов.

Впрочем, оценка ВР финансового результата «Роснефти» за первый квартал в целом соответствует ожиданиям аналитиков ведущих инвестиционных банков – специалисты ожидают убытков за первый квартал на фоне ослабления курса рубля и единовременной переоценки валютных обязательств.



«Нынешний провал котировок неизбежно скажется на финансовых результатах, это данность, которую нужно принять», — говорит Андрианов. И добавляет: «Результаты «Роснефти» на общем фоне достаточно неплохие — за счет эффективности добычи, прочности системы компании и готовности к рыночным вызовам такого рода».

Что же касается показателей самой ВР, то компания также заявила и о намерении переформатировать бизнес, увеличив долю инвестиций не в нефтегазовый сегмент для того, чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Впрочем, многие в отрасли теперь отмечают, что сильный перекос в сторону «зелёных» инвестиций может в нынешних условиях играть против компании, хотя ещё в начале года это делалось, чтобы удовлетворить инвесторов. Так, например, несколько недель назад глава ExxonMobil Даррен Вудс сравнил обещания BP и Royal Dutch Shell по сокращению вредных выборосов с «конкурсом красоты», который в реальности мало что может сделать в борьбе с климатическими изменениями.