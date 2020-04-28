«Драйвер для экономики»: стройки продолжат работу

Губернаторам российских регионов рекомендовано по возможности не останавливать стройки, заявил в ходе брифинга во вторник, 28 апреля, вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Реклама

Он заявил, что дать максимальную возможность строителям работать — одна из самых главных антикризисных мер в текущих обстоятельствах, поскольку «стройка является драйвером для экономики».

Хуснуллин обратил внимание на то, что сегодня в строительстве и в смежных отраслях по стране заняты порядка 15 млн человек, которые вместе со своими семьями составляют «большой процент населения».

«Поэтому в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе губернаторам рекомендовали дать возможность работать», — заявил вице-премьер, добавив, что большинство регионов сегодня продолжают стройку, за исключением двух — Москвы и Московской области, где действуют некоторые ограничения до улучшения ситуации.

Хуснуллин отметил, что постановление о льготной ипотеке под 6,5% годовых не только делает жилье доступнее, но и помогает сохранить рабочие места 4–5 млн занятых в жилищном секторе строителей. При этом правительство не планирует продлевать программу после запланированного срока ее завершения — 1 ноября 2020 года, уточнил вице-премьер РБК ТВ.

В ходе брифинга он назвал долевое строительство «драйвером», покупка жилья на таких условиях помогает в реализации проекта.

«На сегодняшний день в стране строится примерно 100 млн кв. м многоквартирного жилья, из них 43% продано по долевому участию. И поэтому наша ключевая задача — не допустить появления обманутых дольщиков и долгостроев», — заявил вице-премьер на брифинге.

Поддержка застройщиков и обманутых дольщиков

Продолжение стройки и сохранение не менее 90% сотрудников станет обязательным условием субсидирования кредитов для застройщиков, также сообщил Марат Хуснуллин.

По его словам,

уже на этой неделе должно выйти постановление о поддержке застройщиков по компенсации процентной ставки, чтобы они не платили высокие проценты банкам. Это должно дать компаниям возможность пускать все деньги на продолжение строительства жилья, считает вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин рассказал о решении докапитализировать Фонд защиты прав обманутых дольщиков на 30 млрд рублей для достройки жилых домов. Такая мера обеспечит дополнительные рабочие места и жилье для обманутых дольщиков.

«Порядка 10 тысяч человек уже могут в этом году и в начале следующего получить свои квартиры, которые многие ждали годами», — отметил вице-премьер.

Другой мерой, которая поддержит завершение строительства объектов, может стать выделение 50 млрд рублей госструктуре «Дом.РФ». Средства пойдут на выкуп квартир в регионах, где у застройщиков будет плохая ситуация, под государственные нужды, рассказал он.

Антикризисный план

Хуснуллин также коснулся в своей речи антикризисного плана для снятия административных барьеров в строительстве, который разработало правительство.

Вице-премьер заявил, что в данный момент административные барьеры в стройке избыточны и от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию нужно пройти порядка 100 согласительных процедур. Так, для обычного жилого дома, школы или садика этот процесс может занять до пяти лет, при том, на саму стройку уйдет 2-2,5 года, объяснил Хуснуллин.

«Мы разработали антикризисный план, в нем написали процедуры, которые можно максимально сократить и в государственном, и в жилищном строительстве. Мы сейчас подготовили целый ряд поправок в Градостроительный кодекс, за счет них можно ускоренно проводить целый ряд процедур. Например, можно проводить публичные слушания в электронном виде с учетом сегодняшней ситуации», — сказал вице-премьер, добавив, что разработанные решения во многом технические, но будут полезны российским строителям.

В заключение он напомнил, что все разрешения на строительство, действие которых заканчивалось, сейчас продлены автоматически. Работы над вопросом по сокращению количества проверок продолжаются. Как отметил Хуснуллин, сегодня продолжаются только те проверки, которые влияют на безопасность эксплуатации и строительства, все штрафы и выставления санкций отменены.