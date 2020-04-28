Медлить нельзя: Госдума в срочном порядке примет ряд законов

В ходе встречи депутатов Госдумы с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной парламентарии «сверили часы» с регулятором и определили ряд неотложных мер, которые помогут смягчить влияние кризиса на российскую экономику и поддержать предпринимателей и население. Конферения в онлайн-формате состоялась во вторник, 28 апреля.

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На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. – до рекордных 5,5%. В ходе конференции глава Банка России подчеркнула, что отраслям российской экономики важно получить доступ к дешевым финансовым ресурсам, чтобы после окончания пандемии быстро развернуть свою деятельность и перейти к ускоренному росту. А это значит, что

в ближайшее время ключевую ставку продолжат снижать и дальше.

«Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше», – цитирует слова главы ЦБ РИА «Новости».

Набиуллина отдельно отметила, что ждет стабилизации кредитных ставок в целом по отрасли. Но в то же время

для некоторых категорий заемщиков кредиты будут дороже, с учетом возросших кредитных рисков. Речь может идти о тех россиянах, кто отдает по действующим кредитам подавляющую часть своего заработка.

Также глава Банка России поделилась опасениями о предстоящем росте просроченной задолженности по кредитам среди тех, на кого суммарно приходится треть совокупного кредитного портфеля страны – около 19 триллионов рублей.

«Сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, — это, конечно, граждане — по нашей оценке, это более половины заемщиков банков — большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей», – цитирует ее «Парламентская газета».

В адрес главы ЦБ поступило множество предложений от депутатов. Например, руководитель «Единой России» Сергей Неверов предложил расширить программу кредитных каникул для частных лиц и бизнеса, введенную из-за пандемии коронавируса. По мнению парламентария,

банки должны пересмотреть порядок определения суммы кредита: она должна определяться на основании остатка задолженности на момент подачи заявления, а не по первоначальному значению.

Кроме того, Неверов предложил распространить кредитные каникулы и на овердрафт для бизнеса, поскольку проценты по нему всегда выше, чем по обычным кредитам. «Упали обороты — теряется возможность доступа к овердрафту, а некоторые оказались в ситуации, когда не могут погасить имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой», – цитирует депутата «Российская газета».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал в ускоренном режиме рассмотреть ряд законопроектов в банковской сфере.

12 мая в Госдуме состоится пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть новые законопроекты, добавил он. Они позволят упростить оказание удаленных услуг банками, расширить перечень операций, доступных через биометрию, покупать полисы ОСАГО на автомобили, не прошедшие техосмотр и поднять предельный размер вкладов физических лиц, на который распространяется система страхования (сейчас она составляет 1,4 млн рублей).

На предстоящем после майских праздников пленарном заседании будут рассмотрены новые меры по борьбе с кибермошенниками. По данным Сбербанка, в период пандемии число таких преступлений подскочило на 30%.