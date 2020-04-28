Потекла вниз: цены на нефть Brent и WTI снова падают

Нефть продолжает дешеветь – по данным торгов, мировые цены на «черное золото» пошли вниз. Как сообщает РИА «Новости», июньские фьючерсы на техасский бенчмарк WTI потеряли 13,88%, упав до $11,07 за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent потеряли 3,08%, упав до $22,36 за баррель. Цены на Brent с поставкой в июне падали на 4,5% – до $19,09 за «бочку».

Нефть дешевеет уже вторую торговую сессию подряд. Падение происходит на фоне тревоги по поводу заполненных нефтехранилищ в мире и недостаточно быстрого роста спроса на топливо – в связи с постепенной отменой ограничений на производстве, вызванных пандемией коронавируса.

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«Как мы видим, случаи заражения COVID-19 уменьшаются, а некоторые страны ослабляют ограничения... рынок приходит к выводу, что быстрого восстановления спроса не будет», – приводит агентство слова аналитика австралийского банка ANZ Дэниела Хайнса.

Кроме того, ряд биржевых фондов продают июньские фьючерсы на нефть WTI, покупая аналогичные контракты на более поздние месяцы. Они стремятся предотвратить огромные потери, как это происходило на прошлой неделе, при падении WTI ниже нуля. Это также влияет на падение нефтяных цен.

При этом Кремль оснований для паники из-за низких цен на нефть не видит – 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна сможет существовать в условиях экстремально низких цен на «черное золото». По его словам, у России имеется «хороший» задел прочности, то есть подушка безопасности.

«Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — сказал Песков. Он также отметил, что «именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, типа, давайте все раздадим всем, зальем деньгами экономику и так далее».

Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь также призвал не драматизировать ситуацию с отрицательными ценами на нефть WTI. По словам министра, необходимо понимать, что обвал котировок произошел на бумажном рынке, а не с физической нефтью.

20 апреля произошло историческое событие – майские фьючерсы на марку WTI потеряли в цене более 100% стоимости. К половине десятого вечера по московскому времени цена на нее упала ниже $0 за баррель, достигнув -$40. Подобного не случалось с момента открытия торгов на NYMEX в 1983 году.

Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – «Газета.Ru») и WTI, так называемый «спред», составила $13,7 за баррель. Подобная ситуация в последний раз происходила в январе 2014 года.

Фактически, впервые в истории цены на Brent в два раза превысили цены на WTI. Подобная ситуация объясняется рекордным падением нефтяного спроса в апреле. Произошел гигантский переизбыток «черного золота» на физическом рынке. Нефть едва может найти покупателя, и продавцы торгуют ей в убыток – это выгоднее, чем затратная консервация скважин.

При этом новая сделка ОПЕК+, заключенная в начале апреля странами-производителями нефти, начинает действовать только в мае. Поэтому, хотя это соглашение призвано поддержать баланс на рынке, сокращая объемы добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, игроки на рынке данный фактор при заключении ближайших нефтяных контрактов во внимание не принимают.

На следующий день майский фьючерс нефти WTI, падавший до отрицательных значений, вернулся в положительную зону. Цена на техасскую нефть выросла до более чем $2 за баррель.

Добавим, что из-за падения цен на североморскую смесь Brent, российская марка Urals на какой-то момент обогнала свой бенчмарк. Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно Brent 24 апреля. Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону.

В абсолютном исчислении Urals подрастала на $0,68 за баррель до $16,39. Согласно майской программе, экспорт Urals упадет на 40% относительно апреля. Российские поставки сокращаются из-за нового соглашения ОПЕК+.