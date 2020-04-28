Хлебушек врозь: российская пшеница станет дефицитом

Международные покупатели российской пшеницы рискуют остаться без российского зерна впервые за последние 10 лет, пишет издание Bloomberg. В прошлом месяце страна ограничила продажи пшеницы до конца июня. Причину такого шага в Минсельхозе объясняют сохранением запасов зерна в условиях пандемии COVIID-19, которая порождает риск продовольственного дефицита по всему миру.

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Законтрактованные объемы поставок зерна будут обеспечены, формально экспорт продолжается, но квоты уже исчерпаны. Исключение будет сделано лишь для четырех стран СНГ. Запрет на экспорт пшеницы продлится до июля, когда появится зерно нового урожая. Впрочем, ситуация на зерновом рынке осложняется тем, что некоторые экспортеры пшеницы также ограничили поставки зерна, это может привести к глобальному дефициту на мировых рынках и как следствие росту цен.

Многие импортеры пшеницы такие, как Египет и Турция пытаются оперативно нарастить объемы импорта, пока еще есть возможность. В последнее время идет лихорадочная активность на рынке,

отмечает директор московского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

«Покупатели хотят сделать запасы, понимая, что позднее такого шанса у них может и не быть», – цитирует его Bloomberg.

По словам аналитика, экспортеры оформили декларации заранее. По ситуации на 26 апреля было выбрано 3 из 7 млн тонн квоты. Дополнительно осложнение, по словам Сизова, может вызвать тот факт, что на юге России, на Украине и в ЕС практически нет дождевых осадков. На рынке начинаются спекуляции о продлении российских экспортных ограничений. По мнению, Сизова с вероятностью до 70% эти ограничения будут введены.

«Рост спроса опустошает европейские запасы в очень неподходящий момент, потому что сухая почва грозит неурожаем по всему региону. Если ситуация на Черном море еще больше ухудшится, покупатели во всем мире в ближайшее время начнут еще активнее запасаться зерном. Вероятность такого сценария возрастает с учетом сегодняшней погоды», — сказал Сизов.

В результате в конце сезона скачок цен на пшеницу, по его мнению, будет довольно приличный, особенно если большие импортеры начнут паниковать. Причина, по которой квота на российское зерно была быстро выбрана, также объясняется падением рубля, что сделало цены на российский товар привлекательными. Реализация зерна из госрезерва стала еще одной мерой защиты внутренних поставок, это помогло удержать зерновые цены в России и сделать экспорт конкурентоспособным.

Одна из причин быстрого исчерпания лимитов связана с тем, что поставщики спешно оформили таможенные декларации на будущие поставки, отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. По его словам, это означает, что около трех миллионов тонн зерна будут вывозиться в течение мая и июня.

Россия не впервые дезорганизует работу зернового рынка своими ограничениями или пошлинами, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в последний раз прямой запрет на экспорт страна вводила 10 лет назад из-за сильной засухи и пожаров 2010 года, которые привели к большим потерям урожая. Тогда это спровоцировало сильный скачок цен фьючерсов на пшеницу. Некоторые политические аналитики проследили в этом даже некий геополитический фактор, который косвенно спровоцировал усиление волны революций «арабской весны».

Сейчас в мире достаточно запасов зерна, но риски затянувшийся пандемии и воспоминания о дефиците продовольствия могут породить дебаты о продовольственном национализме, приходят к выводу журналисты американского агентства. Организация Объединенных Наций и Евросоюз ранее заявляли, что на фоне пандемии COVID-19 и спада мировой экономики возникают большие риски общественных и политических беспорядков. Ради недопущения этого сценария в ООН и ЕС призвали государства не принимать меры, которые могут подорвать продовольственную безопасность стран.

Впрочем, запрет на экспорт пшеницы из России может сыграть на руку конкурентам из ЕС и США, считает старший экономист из Международного совета по зерну Эми Рейнольдс. Французское государственное агентство «ФрансАгриМер», в апреле повысило прогнозы по экспорту французской пшеницы за пределы ЕС до рекордного показателя.

В результате традиционный импортер российского зерна Египет может переключиться на поставки из Франции.

Североафриканская страна, являющаяся крупнейшим покупателем пшеницы, даже импортировала большой объем зерна во время собственной жатвы. Таким образом египтяне попытались создать достаточный резерв для обеспечения собственного населения, значительная часть которого живет в бедности.

Прогнозы относительно рынка зерна затрудняются в связи с общей неясностью ситуации вокруг пандемии коронавируса. Ценовой крах на энергетическом рынке отрицательно скажется на экономике импортеров пшеницы, таких как Алжир и Нигерия.

«Структура спроса неопределенна, и картину еще больше запутывает ситуация в нефтяном секторе, где некоторые ключевые покупатели зерна страдают от снижения нефтяных доходов», — заключила Рейнольдс.