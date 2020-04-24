«Мы не должны притворяться»: США начинают новую ядерную гонку

Новая стратегия США по завоеванию лидерства в сфере атомной энергетики была разработана специальной рабочей группой, созданной по указу Дональда Трампа в середине июля прошлого года. Ее основной вывод: «Америка находится на грани потери способности производить ядерное топливо американского происхождения, что угрожает нашим национальным интересам и национальной безопасности».

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Плохому танцору

По мнению экспертов комиссии, основная проблема американской ядерной энергетики заключается в том, что на международной арене ей противостоят две другие ядерные державы: Россия и Китай. «Мы не должны притворяться, что индустрия ядерных реакторов в США работает на действительно свободном глобальном рынке», – уверяют авторы документа.

Поэтому в качестве основной меры авторы стратегии предлагают поддержать усилия министерства торговли США по продлению соглашения RSA, которое истекает в этом году.

Для справки, этот документ предполагает ограничение поставок российского урана в страну на уровне 20% от общего объема американского рынка. Более того, представители рабочей группы уверены в необходимости снизить российские квоты на поставки ядерного топлива.

Впрочем, экспертов беспокоит не только топливо, произведенное в России. Вдобавок они настаивают на том, что Вашингтон должен предоставить Комиссии по ядерному регулированию США полномочия для полного запрета импорта урана, произведенного не только в России, но и в Китае.

Но в этом случае США рискуют подорвать работу собственных атомных электростанций, признают авторы стратегии. А ведь она, по их словам, обеспечивает выработку примерно 20% американского электричества.

Поэтому, первоочередным шагом в обретении независимости от иностранных поставщиков должна стать прямая государственная поддержка собственной ядерной отрасли. Эксперты предлагают выделить на эту цель 150 миллионов долларов в 2021-м фискальном году (в США он начинается 1 октября). Средства предлагается направить на закупки урана минимум с двух местных шахт, а также на оплату услуг соответствующих перерабатывающих предприятий.

Демократия на экспорт

Еще одна важная сторона американского отставания в ядерной промышленности, упомянутая авторами новой стратегии – полное отсутствие Америки на мировом рынке таких технологий.

«Соединенные Штаты полностью отсутствуют на глобальном рынке ядерных реакторов новой конструкции без иностранных заказов. [Мы] упускаем рынок ядерных реакторов, который, по оценкам министерства торговли США, оценивается в 500-740 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет», – написано в документе.

Впрочем, Минэнерго явно беспокоят не только экономические, но и политические аспекты. Весомая часть стратегии посвящена противодействию экспансии Москвы и Пекина на мировом рынке атомной энергетики.

«Создание ядерной инфраструктуры включает в себя широкомасштабные сквозные экономические, защитные и геополитические отношения между государством-покупателем и государством, предоставляющим технологии, в течение последующих 100 лет. Отказ от американского лидерства в международном соревновании за ядерное влияние из-за игнорирования этой отрасли позволил России и Китаю установить долгосрочные отношения с нациями, противоречащими национальным интересам США, – пишут авторы стратегии. – Среди них – союзник НАТО и несколько стран, которые имеют большое стратегическое геополитическое значение. Сегодня ряд стран Восточной Европы и Африки стремятся к сотрудничеству с Россией и Китаем. Мы не должны уступать эти долгосрочные отношения и препятствовать нашей способности строить позитивные внешнеполитические обязательства».

Особенно беспокоит минэнерго тот факт, что у России есть зарубежные заказы на строительство реакторов общим объемом 133 миллиарда долларов, и страна намерена финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах. А портфель заказов у Китая уже насчитывает четыре строящихся зарубежных реактора и перспективу появления еще 16.

Стоит добавить, что авторы стратегии не отрицают интереса США в развитии не только «мирного атома», но и новых ядерных военных технологий. Один из примеров – разработка микроядерного реактора силами министерства обороны США, упомянутая в документе. По мнению экспертов рабочей группы, войны будущего будут гораздо более энергоемкими, поэтому передача энергии становится критически важной для успеха силовых операций.