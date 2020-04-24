Особенности карантина: в России упали продажи шампуней и жвачки

На фоне режима самоизоляции потребность населения в уходе за собой отошла на второй план. Россияне стали реже покупать парфюмерию, дезодоранты и жевательную резинку, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Nielsen, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

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По подсчетам Nielsen, с 30 марта по 12 апреля (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в России на 32% снизились продажи дезодорантов, средств по уходу за лицом — на 20%. Уменьшились продажи средств для и после бритья — на 10% и 16% соответственно, на 11% сократился спрос на станки и лезвия. Падение продаж аналитики также зафиксировали в категории средств по уходу за волосами: на 21% меньше стали покупать средства для укладки волос, на 2% — краску, а спрос на кондиционеры и шампуни сократился на 13% и 9% соответственно. На 4% упали продажи зубных щетки, на 2% — зубные пасты.

Сильнее всего на фоне самоизоляции пострадали продажи жевательной резинки, на 14 неделе они упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за последние 5 недель продажи в этой категории снизились на 19%.

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу тоже стал снижаться. С 6 по 12 апреля продажи в этой группе упали на 37% по отношению к предыдущей неделе и на 21% год к году. Точно так же стали падать продажи средств для стирки (-34%) и мытья посуды (-29%) к неделе 30 марта — 5 апреля.

Стали снижаться темпы роста продаж санитайзеров и мыла. За неделю с 30 марта по 5 апреля года антисептиков купили на 276% меньше по сравнению с предыдущей неделей, а 6-12 апреля спрос сократился еще на 16%. В целом за последние 5 недель санитайзеры покупали более чем в 9 раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Аналогичная ситуация с продажами мыла: они выросли в целом на 50%, но на прошлой неделе упали на 31% по отношению к предыдущей.

Продажи в непродовольственном секторе в целом в последние несколько недель снижались. На неделе с 6 по 12 апреля продажи в этой группе упали на 19,3% по отношению к предыдущей неделе, и на 4,1% год к году.

По данным совместного апрельского исследования консалтинговой компании BCG и международного центра Romir, в следующем месяце россияне планируют сократить свои расходы в ряде категорий, к которым в том числе относятся средства по уходу за собой.

К примеру, 21% россиян собираются меньше тратить на средства по уходу на волосами, лицом и телом; 39% — на косметику и парфюмерию. При этом 22,5% опрошенных связывают такое решение с тем, то ожидают сокращение доходов.

41% респондентов уже имеют запасы средств по уходу, а 26% — закупились парфюмерией и косметикой, поэтому трат в данных категориях в ближайшее время не планируют.

Данные сокращения продаж средств персонального ухода подтверждают и данные исследовательской компании GFK: как подсчитали аналитики компании, в недели с 23–29 марта и 30 марта — 5 апреля они сократились на 15 и 23% соответственно. Примерно такое же снижение в компании зафиксировали и в категории средств по уходу за домом — на 16 и 15% за эти две недели по отношению к предыдущим.

«У российских покупателей меньше поводов и возможностей для покупки косметики, парфюмерии и товаров личной гигиены», — объясняют в GFK.

Так, согласно данным компании, продажи товаров личной гигиены без товаров, подразумевающих защиту от коронавируса, — влажных салфеток, жидкого и твердого мыла и дезинфицирующих средств для рук — к 14 неделе года упали на 27% по отношению к 9-й, когда спрос сохранялся на среднем уровне.