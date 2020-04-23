Без банкетов и поминок: как будут открывать рестораны

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Снимать ограничения на работу предприятий общепита Роспотребнадзор предлагает постепенно: сначала работу смогут возобновить точки с небольшой площадью и ограниченной посадкой в зале, размещение столов при этом должно производиться на расстоянии одного-двух метров.

Старт работы заведений даже в такой ограниченной форме будет возможен только при стойком снижении количества заболевших в регионе сообщили в пресс-службе.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее одного метра)», — отмечается в рекомендациях. Массовые мероприятия, такие как банкеты и поминки, пока что придется отложить — в ведомстве отметили, что в ближайшее время они должны быть запрещены.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — добавили в Роспотребнадзоре.

Всего ведомство определило 4 этапа по выходу из карантина. Согласно инструкции Роспотребнадзора, предполагается, что российские заведения общепита сейчас находятся на первом этапе, когда предприятия работают только навынос или доставляют продукцию.

При этом у всех сотрудников перед началом работы надо проверять температуру; весь персонал должен соблюдать дистанцию и работать только в средствах индивидуальной защиты. Также в ведомстве рекомендуют проводить влажную уборку каждые два часа, проветривать помещения и обеззараживать бактерицидными лампами производственные зоны.

Второй этап наступит, когда власти снимут режим самоизоляции в регионе. Откроются небольшие кафе с ограничением количества гостей до 10 человек, массовые мероприятия все еще будут запрещены. В залах должны будут работать бактерицидные лампы, каждые три-четыре часа проводиться влажная уборка, а всем работникам и посетителям — выдаваться антисептики.

Ситуация стабилизируется, когда тенденция к снижению числа больных зафиксируется не только в регионе, но и во всей стране — в этот период наступит третий этап. Начнут работать заведения с количеством посадочных мест не более 20. Массовые мероприятия будут разрешены только при условии соблюдения дистанции между столами не менее метра. Бактерицидные лампы в зале будут уже не обязательны, но по-прежнему будут работать в зонах производства блюд. Уборка будет проводиться каждые пять-шесть часов, прочие меры безопасности останутся без изменений.

Четвертый этап предполагает штатный режим. Он наступит, когда не будет зафиксированных случаев заражения, а число больных коронавирусом в стране будет уверенно сокращаться. Откроются все заведения при условии сохранения мер безопасности, таких как контроль здоровья персонала и обеззараживание помещений в конце дня.

Сколько заведений не сможет продолжить работу после карантина в силу финансовых проблем — другой вопрос. Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) сообщала газете «Ведомости»

о приостановке работы 15 тыс. заведений только в Москве, что привело к падению до 90% выручки ресторанов в марте. По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина 90% ресторанов просто не смогут открыться.

Часть ресторанов продолжает работать на доставку, но это не покроет потери от кризиса. Ресторатор Станислав Лисиченко ранее объяснял «Газете.Ru», что первые результаты для тех заведений, которые только начали работать с таком режиме, появятся не ранее, чем через полгода.

«Рестораны тратятся на большие помещения, их освещение, вентиляцию, мебель, декор, и стоимость хотя бы даже аренды из этого списка просто не может отбиваться доставкой. Из 1000 рублей вы заплатите 300-350 агрегатору, 250-350 отдадите на себестоимость одних продуктов, а из оставшихся 400 потратитесь на зарплату сотрудникам, аренду, электроэнергию, упаковку и еще много чего», — объяснял Лисиченко.

«Единственный способ сейчас наладить наш бизнес — сделать так, чтобы потребитель воспрял и почувствовал себя спокойно и в безопасности. Чтобы у него вернулось настроение ходить по ресторанам, выпивать, отмечать, праздновать», — подытожил ресторатор.