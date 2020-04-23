«Хайли лайкли» — 2: в США хотят наказать Россию за нефть

Мировые цены на нефть перешли к росту после очередного обвала в начале недели. Июньские фьючерсы на Brent в четверг утром подорожали до $22,24 за баррель, а американская WTI – до $15,39.

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Что будет дальше – с уверенностью не берется сказать никто, особенно после того, как в понедельник фьючерсы на майские поставки WTI впервые за всю историю торгов ушли в отрицательную зону: в некоторые моменты стоимость барреля на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX составляла минус 40,32 доллара. Июньские фьючерсы на следующий день подешевели в два раза: до 11,57 доллара за бочку.

Важно понимать, что фьючерсные контракты – крайне спекулятивный актив, с реальной нефтью они не имеют практически ничего общего. Проще говоря, фьючерс – это договор между покупателем и продавцом на поставку товара в определенный срок. А сейчас спрос не только на американскую, но и на любую другую нефть, низок, как никогда: мировые нефтехранилища заполнены, и произведенную нефть уже негде хранить.

Например, один из крупнейших НПЗ в Калифорнии, принадлежащий Marathon Petroleum Corporation, приостановил работу. А расположенный там же завод Chevron сильно урезал объем производства нефтепродуктов.

Ситуацию со спросом на нефть отлично демонстрирует и то, что сейчас происходит у Калифорнийского побережья. По информации Bloomberg, там одновременно находятся почти 30 судов для транспортировки нефти, которые в сложившейся ситуации используют как плавучие хранилища: владельцам просто некому их отправлять.

«Всего около 20 миллионов баррелей нефти находится у западного побережья США. Нефтяные танкеры, перевозящие достаточно нефти для удовлетворения 20% дневного мирового спроса, собрались у побережья Калифорнии. Им некуда идти из-за падения спроса на сырье», – отмечает Bloomberg.

Разумеется, нынешняя ситуация на нефтяном рынке бьет по американской экономике, учитывая колоссальные инвестиции в сланцевые проекты и желание Вашингтона сохранить статус главного мирового производителя и экспортера нефти. Для сравнения, в 2018 году, по данным BP, США производили в среднем 15,3 миллиона баррелей нефти в сутки – это всего на миллион баррелей меньше, чем добывали ОАЭ, Иран, Ирак и Кувейт вместе взятые. В том же году Россия и Саудовская Аравия в день выкачивали по 11,4 и 12,2 миллиона «бочек» соответственно.

Враг не дремлет

Чтобы хоть как-то повысить спрос, а с ним и цены на свою нефть, Вашингтон готов играть агрессивно, и здесь никак не обойтись без обвинений в адрес конкурентов.

По данным Bloomberg, подозрения вызвало то, что некоторые трейдеры раньше не делали ставок на нефтяные фьючерсы, и могли использовать непубличную информацию из подготовленного Россией проекта стратегии взаимодействия со странами ОПЕК+. Причем, операции со ставками проходили на площадках биржевой группы CME, куда, в том числе, входит NYMEX.

Некоторые аналитики связывают начало расследования CFTC и FSA из-за инсайдерской торговли с очередной попыткой обвинить во всем Россию: источники Bloomberg сообщили изданию, что речь идет о привлечении трейдерами людей, связанных с Кремлем: якобы те могли передать им инсайдерскую информацию. При этом собеседники Bloomberg делают оговорку, что речь об «официальных лицах» не идет.

В беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова удивилась, как можно считать информацию о стратегии российских отношений с ОПЕК+ инсайдерской.

«Каким образом торговцы «бумажного» фьючерсного рынка могли обогатиться на информации, которая уже стала публично доступной, непонятно. Ведь о том, что сделка ОПЕК+ на старых условиях прекратила существование с 1 апреля текущего года, стало известно 6 марта, – разводит руками Мильчакова. – Более того, о том, что она может быть расторгнута, заранее предупреждало то же самое агентство Bloomberg. А это агентство они не хотят наказать?».

Коллега Мильчаковой, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев назвал эту историю предсказуемой и поучительной.

«Если властям что-то не нравится в биржевых котировках и экономических индикаторах, они всегда ищут виноватых и вражеский заговор, – уверен эксперт. – Русские, как проверенный образ врага, для этого идеально подходят. Китайцы запустили в мир коронавирус, и поэтому им можно не платить по суверенным облигациям. Русские торгуют инсайдом и однозначно это «друзья» Путина».

Опять санкции?

Разуваев напоминает, что обычно такие расследования заканчиваются ничем, и если в данном случае оно примет официальный оборот, то здесь явно будет прослеживаться политическая составляющая. А значит, все может закончиться очередными антироссийскими санкциями.

В середине февраля минфин США включил в черный список SDN дочернюю компанию «Роснефти» Rosneft Trading – нефтяного трейдера, зарегистрированного в Швейцарии. Ограничения ввели из-за того, что компания торговала венесуэльской нефтью, хотя в пресс-службе «Роснефти» заявили, что деятельность компании в Венесуэле осуществляется в рамках заключенных прежде контрактов и направлена на возврат ранее сделанных инвестиций.

Несмотря на это, перспектива введения серьезных санкций против России не выглядит реалистичной. Наталья Мильчакова напоминает, что у американской комиссии нет полномочий, которые позволили бы ей вводить санкции против целых стран.

«Даже если этот политический заказ окажется выполнен, санкции могут быть введены только против конкретных физлиц. Причем, скорее всего, ненадолго. С очень высокой вероятностью произойдет та же ситуация, как и с Евгением Пригожиным: впоследствии окажется, что доказательств участия подсанкционных лиц в инсайдерской торговле не нашлось», – уверена Мильчакова.