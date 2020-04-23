Просьба помолчать: ЦБ попросил удержать Глазьева от лишних слов

Заявления министра ЕЭК Сергея Глазьева взвывали недовольство в Центробанке России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве. Согласно данным агентства, ЦБ направил в Минэкономразвития письмо с критикой действий министра ЕЭК.

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«Информация, изложенная в обращении Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», — приводит «Интерфакс» цитату из письма.

Агентство отмечает, что это письмо стало реакцией Центробанка в ответ на пресс-релиз, опубликованный ЕЭК на прошлой неделе. В нем, в частности, говорится, что комиссия ЕЭК рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.

К самому пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, который на протяжении долгого времени критикует финансово-экономический блок российского правительства и Центробанка.

В ней Глазьев отмечает, что новый мировой кризис стал «следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов». Для преодоления тяжелой ситуации министр предложил ввести стабилизационные меры, а именно принять «налога Тобина».

«Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — предложил в презентации Глазьев.

В письме в Минэкономразвития ЦБ предложил «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.

Иными словами этой сложной формулировкой банк просит ограничить высказывания министра в свой адрес.

В ЕЭК пояснили, что идея министра о налоге с оборота всех валютных операций пока только предложена для аналитической проработки. Ранее Глазьев неоднократно выступал с критикой валютных спекуляций. По его мнению, регулятор, переключившись с таргетирования курса к таргетированию инфляции, позволил финансовым спекулянтам безгранично влиять на курс рубля.

По словам Глазьева, «налог Тобина» позволяет заблокировать паразитные валютно-обменные операции, за которыми не стоят импортные контракты. В своем твиттер-аккаунте чиновник писал, что «в созданной Банком России «новой реальности» выживают только спекулянты, а производство умирает».

Накануне ЦБ отчитался о рекордных тратах на валютные интервенции.

Только за один день 20 апреля (расчет «завтра» был отражен в отчете на 21 апреля) этого года регулятор потратил на эти цели более $222 млн. В пересчете на рубли банк израсходовал 16,8 млрд рублей.

Не менее впечатляющие суммы ЦБ потратил и в предыдущие торговые сессии, 17 и 20 апреля — 14,8 млрд руб. Тем не менее валютные интервенции не спасли рубль от падения: 17 апреля по окончанию торгов рубль закрепился на отметке 73,99 руб. за американский доллар, а 20 апреля — 75,55 руб. за доллар, во вторник 21 апреля падение национальной валюты ускорилось и она просела по отношению к доллару до 77,08 руб.

В начале марта Центробанк принял решение поддерживать курс рубля с помощью валютных интервенции. Причиной этому стал обвал цен на нефть и последовавшее за ним падения курса рубля до отметки 75,22 руб./$.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле»,— сообщил в пресс-релизе ЦБ.