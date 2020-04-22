Пандемия убытков: вслед за нефтью Россия теряет газовые доходы

По данным Федеральной таможенной службы экспорт российского СПГ в январе-феврале этого года вырос почти на 50% в объеме, но принес на пять процентов меньше средств, чем в аналогичный период 2019-го – $1,37 млрд.

Реклама

С трубопроводным газом все гораздо хуже: за первые два месяца 2020-го Россия продала за рубеж только 32,5 млрд кубометров – на 25% меньше, чем годом ранее. А получила за него только пять миллиардов долларов.

Суммарно в долларовом выражении экспорт российского газа в январе-феврале этого года составил около $6,5 млрд против $11,8 млрд за те же два месяца 2019-го.

Основная причина такого неутешительного результата – пандемия коронавируса, из-за которой во всем мире останавливаются производства, а значит падает и спрос на энергоносители.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов обратил внимание на то, что в Италии заводы стали потреблять на 20-25% меньше газа. Похожие цифры видны по всему миру.

С этим согласна и старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Предпосылки снижения цены на газ ровно те же, что и в ценах на нефть — пока мир сидит на карантине и в режиме самоизоляции, ему не требуется столько энергоносителей, как предлагают поставщики. При высоком объеме предложения и низком спросе вполне закономерно, что стоимость понижается», – рассказала она «Газете.Ru».

Но падение спроса на газ в странах ЕС вызвано еще и тем, что в конце прошлого года, когда никто не мог с уверенностью сказать, сохранится ли транзит российского газа в ЕС через Украину, европейские страны запаслись отечественным топливом впрок. В результате подземные газохранилища оказались заполнены, а опустошить их за теплую зиму не вышло.

Слишком высокий объем предложения не мог не сказаться на ценах: на прошлой неделе на европейской торговой площадке TTF газ торговался в районе 69,5 доллара за тысячу кубометров – почти столько же он стоит в некоторых областях России. Марсель Салихов объяснил это тем, что у главного российского поставщика топлива в Европу – «Газпрома» – контрактная цена привязана к нефтяным котировкам, но даже при этом она получается выше, чем цена на спотовом рынке. Поэтому европейские клиенты покупают у него минимальный объем, определенный договором, а остальное берут на срочном рынке гораздо дешевле.

Свет в конце тоннеля

Анна Бодрова предупреждает, что падение экспортных цен на газ ударит по отечественному бюджету, но в целом это не катастрофа. Россия заранее подготовилась к такому сценарию, создав Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Естественно, налоги с продажи ресурсов поступают в бюджет, но падение цены на газ вследствие замедления спроса пока не выглядит критичным для российской казны. Да, есть определенный болезненный момент, но пока это явно не контрольный выстрел в голову», – считает эксперт.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, расходы федерального бюджета в этом году сокращать не планируется, а поддержат плановые затраты именно из средств ФНБ. Силуанов также уточнил, что к концу года в ФНБ останется около 7 трлн рублей, и даже если энергоносители не подорожают в обозримой перспективе, этих денег хватит до 2024-го года.

Но аналитики уверены, что нынешние цены на нефть и газ – не навсегда, и скоро углеводороды подорожают. В этом смысле перед российскими газовиками открываются новые возможности: они смогут занять свободную нишу после того, как с рынка уйдут убыточные производители.

Марсель Салихов считает, что если летом случится сезонный провал спроса на газ, часть американских производителей СПГ будет вынуждена приостановить производство, а это грозит им банкротством. Конечно, сами заводы никуда не исчезнут, а просто перейдут в собственность их кредиторов, и впоследствии возобновят работу. Но к тому моменту российские поставщики займут их место на рынках Европы и Азии.

«Многие американские СПГ-заводы сейчас убыточны. Вместе со всеми затратами на закупку газа, его сжижение и транспортировку, производить СПГ сейчас просто не выгодно», – пояснил эксперт.

Единственное, что вызывает беспокойство некоторых экономистов – из-за низких цен на газ отечественные производители могут порезать свои инвестпрограммы. Но Салихов уверен, что это никак не скажется на перспективных проектах: основные инвестиции в инфраструктуру уже сделаны, и отказываться от своих планов российские газовики не станут. В худшем случае – введут их в строй немного позже.

«У «Новатэка» хорошо, что «Ямал СПГ» он уже достроил. Есть неопределенность с остальными заводами, по которым принято инвестрешение. Но от строительства они точно не откажутся, а просто сдвинут сроки, – говорит эксперт. Пик затрат «Газпрома» тоже прошел – основные инвестиции в «Северный поток — 2» уже сделаны, поэтому отказываться от стройки они не станут».