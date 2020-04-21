Новый обвал: нефть продолжает терять в цене

Нефтяной рынок продолжил падение во вторник, 21 апреля, глобальные рынки сохраняют отрицательную динамику. Марка Brent с поставкой в июне за день потеряла в цене более 27%, WTI — более 54%.

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Глава Минэнерго России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с обвалом цен.

«Важно понимать, что это бумажный рынок, т.е. торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке»,

— заявил министр, также отметив, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования.

Во вторник, 21 апреля, московская биржа закрылась снижением основных индексов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи упал на 1,5% — до 2488,02 пункта, индекс РТС — на 5,26% до 1012,15 пункта.

Доллар на момент закрытия Московской биржи в 18.50 стоил 77,43 рублей, евро — 84,08 руб. ЦБ повысил официальный курс до 76,26 рубля за доллар и 82,62 руб. за евро на 22 апреля.

При этом волатильность в рубле может на время возрасти: в «БКС Премьер» ожидают, что в среду курс рубля будет формироваться в диапазоне 76-77,5 рублей за доллар.

«Предположительно, рублевый курс продолжит стабилизироваться действиями ЦБ РФ, и регулятор будет дальше расширять объемы покупок валюты с текущих ежедневных уровней в $200 млн до уровней $300 млн и выше», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, добавляя, что возможное ослабление курса к уровням 80 рублей за доллар, по оценкам инвестиционного банка, будет иметь временный характер.

Снижение во вторник также показали и мировые индексы. Dow Jones Industrial Average сократился на 2,44% — до 23073,10, пункта (20.52 мск), S&P 500 — на 2,72% до 2746,37 пунктов (20.53 мск), NASDAQ Composite — на 2,90% до 8312,40 пункта.

Ограничительные меры, которые вводятся в государствах по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19, негативно влияют на спрос и наносят серьезный урон нефтяному рынку, объяснял ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его словам, беспрецедентная разбалансировка между спросом и предложением привела затовариванию нефтехранилищ и критическому сокращению глобальных мощностей для хранения нефти.

По состоянию 20.46 мск цена Brent упала на 27,22% до $18,61 за баррель, WTI в 20.46 мск стоил $9,37 за баррель, сокращение на 54,14%. Минимальные цены во вторник опускались до $17,52 за баррель и $6,55 за баррель соответственно.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, рынок находится в ожидании итогов вторника по торговле майскими фьючерсами, а также первичного отчета по запасам нефти в США, чтобы понять, какие объемы оказались невостребованными.

«С утра среды данные уже будут известны, и это позволит задать тренд на ближайшие несколько сессий. Не исключено, что прибавка недельных запасов шокирует игроков рынка, тогда июньский фьючерс может пойти в диапазон $15-17. Но, скорее всего, эффект продержится недолго», — предполагает Емельянов, отмечая, что рынок заряжен негативом, поэтому любая новость, связанная с ростом спроса и восстановлением экономики, приведет к быстрому отскоку на $3-5 вверх.

К половине десятого вечера по московскому времени в понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов WTI рухнула более чем на 300%, достигнув минус $40 за баррель. Обвал цены WTI до отрицательного уровня был отмечен впервые в истории – такого не случалось с момента открытия торгов на NYMEX в 1983 году.

Вчерашний спад в котировках WTI майского контракта, по оценкам «БКС Премьер», был вызван действами крупных спекулянтов и имел весьма опосредованное отношение к изменениям фундаментальных факторов рынка.

«Полагаем, что реакция инвесторов на данные события может быть весьма эмоциональной, на рынках могут сформироваться страхи повторения данных «спекулятивных эпизодов» в ближайшем будущем», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, отмечая, что в результате участники рынка могут вернуться к фронтальным распродажам нефтяного актива, что усилит давление на котировки всего нефтяного рынка.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в общей сложности на 9,7 млн баррелей в сутки, однако новое соглашение вступит в силу лишь в мае, поэтому нефтепроизводители все еще сохраняют довольно высокий уровень добычи, а игроки на рынке при заключении ближайших нефтяных контрактов не учитывают данный фактор.

О своей готовности пойти на дополнительные сокращения по добыче заявили и страны, не входящие в альянс. Так, общее снижение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки во втором квартале и по итогам года уменьшиться на 2,3 млн баррелей в сутки. Однако страны вне ОПЕК+ в рамках новой сделки не взяли на себя «жесткие» обязательства по сокращению своей добычи и вполне могут оказаться от своих намерений.

При этом эксперты считают, что нового соглашения ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса: согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), уже в апреле спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки — до уровня 1995 года.