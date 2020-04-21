Каждый сам за себя: как изменятся рынки после пандемии

Некоторые европейские страны объявляют о смягчении карантина из-за пандемии и намерениях возобновить экономическую деятельность. Во вторник премьер Италии Джузеппе Конте на своей странице в Facebook объявил о наличии у него плана поэтапного выхода из кризиса.

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В Греции с 27 апреля приступит к работе судебная система. Дания планирует разрешить малому бизнесу открыться с 10 мая. Но громче всех заявила о посткризисных планах Великобритания: она возобновляет переговоры с Евросоюзом относительно Brexit и нового торгового соглашения, сообщает The Independent.

Эти переговоры приостановились после того, как главные переговорщики с обеих сторон — Дэвид Фрост и Мишель Барнье были вынуждены самоизолироваться из-за подозрений на заражение коронавирусом. Новый раунд переговоров пройдет по видеосвязи и продлится всю неделю, отмечает Bloomberg. При этом, власти Шотландии призвали премьера Великобритании Бориса Джонсона продлить переходный период Brexit на 2 года.

«Продление переходного периода даст возможность переосмыслить будущие отношения», — заявил шотландский министр по вопросам конституции, Европы и внешней политики Майкл Рассел.

Затянувшийся «развод» Великобритании с ЕС и желание вернуться к этой проблеме подтверждает наблюдение экспертов о том, что глобальная экономика после пандемии не будет прежней. Скорее всего, она будет еще более фрагментированной, суверенной, ориентированной на поддержку отечественного производителя.

Алмазы и камамбер просятся под защиту

Индия может ввести запрет на импорт алмазов на 1-3 месяца с 3 мая, сообщает The Diamond Loupe. Официального подтверждения этому нет. Но в 2009 году эта страна уже закрывала свой рынок алмазов. Индия производит почти 90% бриллиантов в мире. Властям будет трудно отказаться от поддержки одной из ключевых своих отраслей.

Во Франции из-за короновируса пострадал бизнес еще одной базовой отрасли – сыродельной. Спрос на сыр упал, производители камамбера и прочих сыров выливают молоко в канавы.

Власти пошли навстречу сыроделам, разрешив временно изменить рецептуру сыров даже для брендов, которые жестко контролируются по наименованию провинций.

Но французским производителям этого мало, и они призывают власти весомее поддержать отрасль и ограничить импорт сыров, то есть по сути закрыть французский рынок от конкурентов.

Фрагментация некогда единых рынков уже имеется, и будет только нарастать, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это понятно хотя бы потому, что невозможно представить ситуацию, при которой страны ЕС будут выходить из кризисной ситуации коллективно. У каждой страны свой маневр будет, у каждой свой отличный от другой размер ущерба. Некоторые страны выйдут из кризиса проще, некоторые сложнее, некоторые, скорее всего, погрузятся в долговременную рецессию», — говорит Брутер.

Эксперт считает, что это уже оформившийся тренд, а не сиюминутная политическая возня. Хотя тот же Brexit очень смахивает на плохо срежиссированный политический спектакль. Но последствия тем не менее могут быть серьезными.

Если Великобритания не договорится с ЕС о цивилизованном «разводе», страна все равно отколется от Европы и будет взаимодействовать с ней на условиях ВТО. То есть, как любая другая страна, не член ЕС.

Премьер Джонсон при этом уже заявил, что не готов на очередное продление переговоров и намерен поставить точку до 31 декабря 2020 года.

Норвегия, Швеция, Дания поплывут самостоятельно

Кроме Великобритании и Италии к самостоятельному плаванию готовятся и даже «в значительной мере готовы к этому» страны Северной Европы, считает Брутер. Разобщение между Норвегией, Швецией, Данией и остальной Европой усилится, если остальная Европы продолжит беззастенчиво «доить доноров», говорит он.

«Экономики северо-европейских стран в меньшей степени пострадали от пандемии, но одновременно с этим необходимо учитывать их абсолютно небольшой объем. Неудивительно, что они очень напряженно относятся к попыткам сделать их донорами для всей большой Европы», — говорит эксперт.

Эти страны, разумеется, не выйдут из ЕС, по крайней мере, в ближайшей перспективе. «Но они будут еще скептичнее относиться к объединительным инициативам, к идеям проводить синхронную политику и к попыткам реализации совместных с ЕС экономических программ», — считает Брутер.

Экономика ЕС, конечно, сможет восстановиться, как это уже не раз было. Но пандемия коронавируса ускорила оформление трендов последних лет, отмечает эксперт. На глобальных рынках складывается ситуация, когда каждый сам за себя. А уж Евросоюз, который никогда не был и так и не стал полноценным единым организмом, безусловно, будет фрагментирован и дальше.

«То же самое происходит с мировой экономикой, страны закрываются. То же самое и в США. Причем так и будет, независимо от того, кто победит на президентских выборах», — считает Брутер.

Но если на посту президента останется Дональд Трамп, то элементы самоизоляции американской экономики усилятся. Трамп заявил во вторник 21 апреля, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США. «В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал он в Twitter, подразумевая под невидимым врагом коронавирус.

Гречка разрушит интеграцию

Россия на этом фоне не исключение. После введения экономических санкций западных стран за присоединения Крыма, российская экономика с 2014 года живет в режиме ограниченной изоляции. Партнеры — это Евразийский экономический союз (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения и Россия), и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Но БРИКС, по единодушному мнению экспертов, аморфное объединение стран с различными и нередко даже противоположными интересами.

А с партнерами в рамках ЕАЭС у России складываются непростые отношения. Интеграция проигрывает фрагментации, что особенно заметно на примере взаимоотношений с Белоруссией. Москва и Минск с трудом договариваются о ценах на энергоносители и конфликтуют по условиям взаимных поставок продовольствия. Во вторник 21 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству производить побольше гречневой крупы.

Необходимо, сказал лидер, «достойное» количество гречки для внутреннего рынка, поскольку Россия, по его словам, отказалась продавать эту крупу, передает агентство «Sputnik Беларусь».

Могут не выдержать испытание на прочность и взаимоотношения России с Турцией. Анкара активно зазывает на отдых российских туристов. Пляжный сезон в Турции может быть открыт уже в мае текущего года, поделился прогнозом с местными СМИ министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Но даже если Турция откроется в мае для приема туристов, не факт, что россияне смогут туда полететь. «На майские праздники точно нет, а что будет в июне, тем более не понятно», — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, со всей очевидностью сейчас можно прогнозировать только одно: «сначала для россиян откроются отечественные курорты». «Это абсолютный факт. И пример того же Китая говорит в пользу такого подхода. Понятна и позицию наших властей, которым важнее восстановить отечественные курорты, внутренний туризм, и сохранить контроль за пандемией», — говорит Ломидзе.