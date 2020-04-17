Вертолет не прилетит: как ЦБ будет спасать экономику

Несмотря на кризис и пандемию, российские банки в этом году останутся прибыльными, сообщила в пятницу 17 апреля на видео-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Будет сокращаться комиссионный доход, мы уже об этом говорили. Конечно, будет сокращаться и процентный доход, но такого удара по процентной марже, как было в 2014-2015 годах, быть не может», — заявила глава ЦБ.

Банк России не ожидает, что текущая ситуация в экономике из-за коронавируса существенно скажется на динамике отзыва лицензий у проблемных банков. «К нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточным капиталом, с достаточной ликвидностью, в хорошей форме», — сказала она.

Кредитные каникулы не получаются

Обещанный правительством механизм кредитных каникул и льготных займов на зарплату работает неудовлетворительно.

Граждане подали 585 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, но одобрения получены только в 200 тыс. случаев, признала Набиуллина.

Еще 250 тыс. заявителей получили отказы. Остальные заявления пока еще не рассмотрены.

«Мы видим большой наплыв заявок», — отметила Набиуллина.

Больше всего одобрений фиксируется по ипотечным кредитам — 80% от всех заявок, или 13 тыс. обращений. По потребкредитам и кредитным картам положительное решение принималось примерно в половине случаев, по автокредитам — всего 7,4% одобрений.

«Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита», — уточнила Набиуллина. Ранее депутаты Госдумы указывали на явно недостаточный порог по суммам для оформления кредитных каникул.

Программа кредитования малого и среднего бизнеса под 0% на выплату зарплат сотрудникам и вовсе не движется. Из 20 млрд рублей, запланированных к выдаче на месяц, одобрено заявок всего на 1,1 млрд, обратила внимание глава ЦБ.

Напомним, закон о кредитных каникулах в связи с распространением коронавируса и введением режима самоизоляции вступил в силу с 4 апреля. Власти обязали банки предоставить заемщикам отсрочку по платежам на шесть месяцев, если их доходы упали более чем на 30%.

Кроме того, правительство запустило механизм льготных «зарплатных» кредитов для предпринимателей, чтобы сохранить занятость. Однако с их получением возникли проблемы даже у министра экономического развития Максима Решетникова, попробовавшего взять такой заем. Об этом министр доложил на заседании правительства премьеру Михаилу Мишустину.

Деньги есть, но вы терпите

В Кремле оценили эффективность правительственных мер поддержки бизнеса и граждан как недостаточную.

«Видим, что участникам экономической жизни и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках», — сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, администрация президента все видит и фиксирует.

Несмотря на то, что россияне испытывают трудности с финансами, ЦБ не одобряет прямые выплаты населению. Адресная поддержка нужна, но раздача «денег с вертолета» как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуальна, заявила глава ЦБ.

«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги»… — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», — сказала Набиуллина.

Выражение «разбрасывать деньги с вертолета» для выхода из дефляции и стимулирования экономического роста приписывают экс-главе ФРС США Бену Бернанке и подразумевает прямую выдачу средств населению без условий.

Также в ходе онлайн-пресс-конференции Набиуллина сообщила, что Банк России представит на следующей неделе новый макроэкономический прогноз. По ее словам, скорее всего, будет проведена «коренная переработка прогноза, потому что ситуация кардинально изменилась».

Что касается решения по ключевой ставке, то Набиуллина обещает рассмотреть вопрос о ее снижении через неделю, 24 апреля.

Повышение ставки «маловероятно», отметила глава ЦБ, указав на низкий уровень инфляции — 0,2% в марте.

Она отметила «постепенное угасание краткосрочного проинфляционного импульса», связанного с обвалом рубля. Одновременно ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий. Согласно проведенному телефонному опросу, доля тех, кто считает рост цен высоким, выросло в два раза, до 43%. Столько же опрошенных отметили, что уровень инфляции сейчас значительно выше, чем был в начале года. При этом большинство отмечает рост цен на те товары, которые пользовались высоким спросом. Этот фактор и позволяет ЦБ считать рост инфляционных ожиданий временным.

Центробанк анонсировал возможное снижение ставки еще в начале апреля. При этом Набиуллина называла консенсус-прогнозе Reuters по ключевой ставке в 6% на конец текущего года «более-менее нормальным». На заседании в марте ЦБ сохранил ставку на уровне 6%.

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ видится целесообразным в текущих реалиях, отмечают эксперты. Но в то же время потенциал воздействия монетарной политики на экономическую конъюнктуру в настоящий момент ограничен, считает лавный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Реальные перспективы российской экономики остаются в полной зависимости от эффективности мер государственной поддержки населения и бизнеса, в то время как более «мягкая» конъюнктура ставок в этой плоскости формирует лишь более благоприятные условиях для господдержки», — говорит Покатович.

При снижении ключевой ставки ЦБ возобновится и снижение ставок по вкладам, в начале второго полугодия ставки по вкладам могут опуститься к уровням 5% и продолжить снижение, прогнозирует Покатович. Ставки по ипотеке также могут продолжить снижение к уровням 8% и завершить год в диапазоне 7,5-7,8%.

Гендиректор Fair Finance Инна Касьянова подчеркивает, что сегодняшний сигнал рынку о снижении ключевой ставки позитивно повлияет на поведение участников рынка, «которые стали всерьез рассчитывать на меры поддержки и пропорциональную последовательную реакцию регулятора».

«Позиция ЦБ РФ в последние дни разительно отличается от практики последних лет», — заключает эксперт.

А вот объявленные правительством льготные программы для МСП создают для банков новые риски, предупреждают аналитики. «Эти риски, а также дополнительные операционные расходы и потери от недополученных доходов банкам никто не компенсирует. По этой причине кредитные учреждения действительно неохотно идут на участие в данных новациях и в большинстве случаев отказывают в таких заявках», — говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Проблема в том, что денежные средства и рассрочки компаниям нужны срочно, «здесь и сейчас», иначе эффективность мер резко снижается. «Проволочки уменьшают возможности «выживания» заемщиков и несут угрозу экономике. Запаздывают и сами решения властей о принятии срочных мер, и главное, их практическая реализация», — резюмирует Гойхман.