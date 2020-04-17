И тебя посчитают: ФНС создаст базу доходов россиян

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи дал «зеленый свет» на слушания во втором чтении законопроекта правительства «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Согласно документу, будет создана база, куда будут стекаться сведения «о гражданах РФ и иных лицах, определенных проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами».

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Учет населения в реестре будет будет формировать и вести ФНС России. По словам замглавы налоговой службы Виталия Колесникова, огромнейший массив официальных данных о каждом россиянине в едином регистре позволит определять доходы каждого домохозяйства.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков,

— цитирует «Интерфакс» выступление Колесникова на заседании комитета Госдумы, где рассматривался этот законопроект. — Жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства».

По словам чиновника, реестр позволит на основании внесенных данных человека проследить за его семейными связями. Имея эту информацию, потом с помощью многочисленных баз данных других ведомств уже будет просто узнать реальный доход семьи, среднедушевые доходы, «поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», рассказал Колесников.

В законопроекте указано, что в федеральный регистр о населении будут передаваться базовые данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения или смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи.

Кроме того, в законопроекте есть формулировка «(и иные) сведения о физическом лице».

Ресурс будет наполнятся сведениями о гражданах РФ и иных лицах, определенных проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Представитель ФНС сообщил, что ко второму чтению законопроекта кое-что пришлось скорректировать в части информации об особом круге лиц.

«Они (изменения) касаются защиты отдельных категорий лиц — судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов», — пояснил замглавы ФНС.

Он также сообщил, что «введено интересное понятие «идентификатора» — как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе». Центр обработки данных (ЦОД) о россиянах будет базироваться в Городце (Нижегородская область).

«Законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы», — поделился с агентством мнением Колесников.

Профильные депутаты также выразили поддержку данной инициативе правительства, отметив ее острую необходимость в данный момент.

«В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает», — сказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.