Салон на дому: во время изоляции вырос спрос на товары для красоты

Временное закрытие салонов красоты и SPA из-за карантинных мер привели к резкому росту спроса на товары по уходу за собой на дому. Как подсчитали по запросу «Газеты.Ru» аналитики «Авито», в апреле спрос на товары категории в «красота и здоровье» вырос более чем вдвое. Аналогичный тренд зафиксировали в Wildberries и Ozon, рассказали в компаниях.

Реклама

По данным аналитиков Wildberries, покупатели интернет-магазина стали активнее приобретать косметику и любые товары для ухода за собой: рост в этих категориях в апреле составил 177% по отношению к прошедшему году.

Самый бурный рост показали эфирные масла — их за первую половину месяца купили на 628% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Высокий интерес покупательницы Wildberries проявили к косметике для лица — лосьонам (рост на 371%), эмульсиям (на 264%) и тоникам (на 227%), косметическим маскам и тканевым маскам (на 195%), кремам (на 176%).

На 151% увеличились продажи пилингов, на 140% - альгинатных масок — эти процедуры обычно предлагают салоны красоты.

Также рост фиксируют в продажах декоративной косметики: выросли продажи CC-кремов и BB-кремов (средства для ровного тона лица). Также повышенным спросом пользуются эликсиры для волос,косметическое мыло, бальзамы для тела и массажные масла, рассказали в компании.

«Находясь дома, россияне не планируют отказываться от привычных процедур по уходу за собой», — отмечает директор по развитию бизнеса Ozon Илоанга Ершова. По ее словам на Ozon за период с 1 по 12 апреля среди средств для ухода за лицом особым спросом пользуются патчи - продажи выросли на 38,5% по сравнению со средним показателем продаж в 2019 году и скрабы для лица — рост на 44% к тому же периоду.

Также невозможность записаться на маникюр привела к тому, что россиянки начали заказывать необходимые инструменты для профессионального маникюра на дом. Так, на Ozon активно приобретают маникюрные наборы и лампы для сушки гель-лака — с 1 по 12 апреля продажи в этих категориях выросли на 59% и 204% соответственно по сравнению со средним показателем 2019 года.

В несколько раз чаще маникюрные наборы стали покупать на Wildberries — на интернет-площадке их продажи выросли на 343%. Особую активность проявляют любительницы фантазийного маникюра: наибольший интерес вызвали средства декора для маникюра — спрос вырос на 513%.

Также аналитики зафиксировали рост спроса на товары для удаления нежелательных волос с тела - в апреле клиенты Wildberries на 177% чаще заказывали пасты для шугаринга (способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты).

Высокий интерес к товарам для ухода за собой отмечают и на сайте объявлений «Авито». В этом месяце спрос на товары в категории «красота и здоровье» вырос на 136% по сравнению с прошлым годом.

«Скорее всего у многих в самоизоляции появилось больше времени заниматься собой и своей внешностью, именно с этим мы связываем рост спроса на косметику (на 16%) и средства для волос (на 26%). Объявлений также стало больше — на 23% и 25% соответственно», — рассказали в компании.

Кроме того, пользователи сайта объявлений активно приобретают витамины и биологические добавки: в этой категории на «Авито» фиксируют рост спроса в 2 раза, причем количество объявлений увеличилось на 119%

На дорогие профессиональные массажеры и другие приборы, заменяющие сложные салонные процедуры, пока тратиться не спешат: спрос на подобные товары снизился на 4%. В условиях карантина пропала необходимость в покупке парфюмерии — несмотря на увеличение количества объявлений на 34%, спрос на духи снизился на 6%.