Без окна в Европу: туркомпании могут не дожить до лета

Всего 35 туркомпаний из 535, зарегистрированных в госреестре, решили воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности (ФПО), рассказал «Газете.Ru» директор «Турпомощи» Александр Осауленко. Заявки на получение денег из фонда следовало подать до 15 апреля.

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«К этой дате за помощью обратилось сначала 19, а теперь 35 туроператров. Но сегодня дедлайн на получение помощи был продлен по решению правительства до 6 мая», — говорит Осауленко. Он добавил, что не ожидает большого количества новых обращений в фонд — может быть, еще с десяток туркомпаний. «Турпомощь», по решению «Ростуризма», выступает оператором средств фонда.

ФПО создавался как раз для того, чтобы в критических для туриндустрии ситуациях оказывать финансовую поддержку компаниям, специализирующимся на выездном туризме. Фонду разрешается выплачивать деньги туристам, которые не смогли воспользоваться турпродуктом по независящим от них обстоятельствам.

Фонд формируется за счет взносов самих туркомпаний, обязавшихся ежегодно вносить в него 1% с оборота.

Взамен правительство признает компании легально работающими участниками рынка и ведет реестр таких компаний. Для туристов факт нахождения компании в госреестре означает ее относительную надежность.

Хуже только ядерная катастрофа

Средства в ФПО, созданного три года назад, аккумулированы немалые. В нем сейчас насчитывается порядка 1,9 млрд рублей.

Но, как пояснил Осауленко, этим антикризисным механизмом решили воспользоваться только малоизвестные на федеральном уровне региональные компании. Нередко они связаны с местной правящей элитой, но, тем не менее это, как правило, малый бизнес. Взносы в ФПО они сделали скромные: от 200 тысяч до 6 млн рублей. То есть, фонд после ухода региональных банкротов практически не пострадает, отмечает Осауленко.

Российская туриндустрия уже не раз переживала обвал рубля, из-за чего турпоток резко сокращался и долго потом восстанавливался. Но в этом году ситуация сложилась беспрецедентная. Хуже быть может только если разразится ядерная катастрофа, шутят опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка.

При этом фонд оказался невостребованным. Одна из причин — жесткие требования регулятора. Туркомпания, попавшая в проблемную ситуацию, вправе, конечно, забрать свои взносы (и не более того), но должна будет все равно сделать очередной взнос в фонд. В противном случае компанию накажут — исключат из реестра и ее репутация на рынке будет подорвана.

Бери меньше — плати больше

Например, в компании TUI Россия пояснили, что ее взнос в ФПО составляет 332 млн рублей. А очередной взнос должен быть еще больше.

«Для того, чтобы были произведены выплаты из фонда, туроператор должен в столь сложное время внести дополнительно еще 446 млн рублей, что экономически нецелесообразно», — говорят в компании.

Правда, власти пошли навстречу потенциальным банкротам и перенесли срок уплаты очередного взноса за первый квартал почти на три недели — на 6 мая. Это сделано по указу президента РФ. А последующие поквартальные взносы смещены на 2021 год.

«Это означает, что власти традиционно применяют механизм отсрочки по обязательным платежам, исключая прямую финансовую поддержку в трудной ситуации. Даже свои собственные взносы невозможно забрать без ответных санкций со стороны властей. Когда же наконец власти перестанут так ненавидеть туристов, всего лишь решивших отдохнуть за границей!» — возмущается одна из участниц рынка.

Аналогичным образом решили поступить и другие крупные операторы. Библио-Глобус, ANEX Tour, «Пегас», Теz Tour отказались от средств ФПО.

«Они решили, что будут использовать собственные средства, и при этом смогут произвести взаиморасчеты с клиентами в более сжатые сроки. Туристам, которые оплатили туры в страны, официально не рекомендованные «Ростуризмом» к посещению — Китай, Италия, Иран, Южная Корея — выплатят 100% суммы, перечисленной туроператору», — пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Но если крупные игроки рынка могут себе позволить и обязательства перед туристами погасить и очередной взнос сделать, то малый и средний бизнес в сфере зарубежного туризма не имеет лишних денег и остается в зоне риска, возмущается Ломидзе.

Европа скоро не откроется

Проблема заключается еще и в том, что сейчас никто не знает, когда закончится пандемия и страны снова откроются для поездок. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем туристам не планировать летний отдых в Европе. «На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года», — цитирует ее в среду газета Bild.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна будет поддерживать строгий пограничный контроль до октября. И попросил другие страны Европы держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.

Большие туркомпании надеются, что не все туристы, проплатившие свои поездки, но не успевшие отдохнуть из-за коронавируса, ринутся штурмовать офисы и забирать свои деньги за туры.

Многие сейчас согласились на перебронирование на более поздний срок.

«Это, в общем-то, выгодно. Рубль упал и к доллару и к евро, но при этом остается шанс «по старому курсу» слетать на отдых в Европу или еще куда-нибудь подальше», — советует председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он считает, что российские туристы не испугаются полететь даже на китайский курорт Хайнань, если власти Китая откроют страну. О возобновлении перелетов — пока внутри страны — объявила на днях и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Этот авиаперевозчик - один из крупнейших в мире - заявляет о готовности летать за границу с 20 мая 2020 года. В том числе и в Россию — из Москвы и Санкт-Петербурга, в Стамбул и Анталью.

Pegasus Airlines также запланировал возобновление международных рейсов — с 16 мая. В расписании стоят вылеты в Москву и Краснодар.

Но откроется ли к этому времени Россия, неизвестно. Неизвестно, захотят ли российские власти возобновлять авиасообщение с Китаем или Турцией на фоне пустующих курортов Крыма и Краснодарского края.

Ломидзе считает, что российское правительство предпочтет разрешить сначала внутренние перевозки туристов и открыть отели на отечественных курортах.

Сейчас все перебронирования по зарубежным турам, оплаченным до 27 марта, сосредоточены на июле - августе, поясняют в АТОР. Но пандемия в России еще только набирает обороты. И не исключено, что вылеты снова придется отложить.

Оставшихся по осени сосчитают

Если «окно в Европу», то есть выездной туризм откроется не раньше сентября - октября, то в зоне риска могут оказаться уже не только мелкие туроператоры.

К тому же сами россияне, не исключено, что к этому времени захотят предпочесть живые деньги, а не отложенные поездки. Если антикризисные меры правительства для бизнеса окажутся неэффективными, предупреждает владелец одной из туркомпаний.

Всего в России сейчас, по подсчетам Осауленко, 4,5 тысячи туркомпаний, число тургантств точно назвать невозможно. «Примерно 16,5 тысяч. Попадаются и такие оценки — 20 - 23 тысячи турагентств», — говорит глава «Турпомощи». Это серый рынок. Сколько турагентств выживет, станет понятно уже в ближайшие недели.

В АТОР надеются, что волны банкротств туроператоров на фоне кризиса из-за пандемии не будет, компании, по крайней мере крупные, смогут прожить в нынешнем режиме до середины лета.

«Но то, что не все компании выживут на рынке — это уже очевидно», — считает Ломидзе.

Быстрого восстановления туриндустрии ожидать не стоит. «Не за два-три месяца. Минимум месяцев шесть-восемь займет восстановление к докризисному уровню», — прогнозирует представитель отрасли.