Никому не нужен: в России снизились цены на бензин

Как следует из обзора топливного рынка ЦДУ ТЭК, самая заметная корректировка цен на бензин наблюдалась в Сибири: в Алтайском крае и Республике Алтай стоимость бензина «Аи-92» и «Аи-95» упала на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Кемеровской области — на 12-20 копеек, в Республике Тыва — на 12-15 копеек, в Хакасии — на 55 копеек.

В среднем по всему Уралу топливо подешевело примерно на 15 копеек.

Тренд затронул также Якутию, где бензин традиционно стоит очень дорого, на заправках АЗС региона «Аи-92» предлагают в среднем за 57,99 руб./л, что на 32 копейки ниже стоимости бензина четырьмя неделями ранее. «Аи-95» в Якутии подешевел на 42 копейки, до 59,09 руб. за литр.

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Снижение зафиксировано также в следующих регионах: Дагестан (на 34 копейки), Ивановская область (на 5-13 копеек), Тверская область (на 11-13 копеек), Краснодарский край (на 10-13 копеек), Татарстан (на 6-18 копеек).

В столице стоимость литра бензина осталась прежней, а в Подмосковье зафиксировано снижение цены на бензин «Аи-92» на 3 копейки (до 42,17 рубля), «Аи-95» подешевел на 2 копейки (до 46,4 рубля). Цена летней солярки осталась на прежнем уровне (46,95 рубля), зимнее дизтопливо подешевело на 15 копеек (до 46,6 рубля).

Основной причиной снижения цен стало резкое снижение потребления горючего на АЗС из-за введенного общероссийского режима самоизоляции. Так, в первую неделю апреля 2020 года количество произведенного бензина на нефтеперерабатывающих заводах упало до 648 тыс. тонн, что практически на 20% ниже, чем за последнюю неделю марта этого года. Недельное производство дизтоплива упало до 1455 тыс. тонн (-6%). В то же время резко выросли в объемах остатки горючего, хранящиеся в резервуарах: бензинов, — на 5,8% (до 1754 тыс. тонн), дизеля — на 0,5% (до 2713 тыс. тонн).

На фоне нефтяного кризиса и падения стоимости сырой нефти в большинстве государств розничная стоимость моторного топлива снизилась намного больше, чем в России.

К примеру, в США средняя цена бензина составляет примерно $1,93 за галлон, или ориентировочно 37 руб. за литр в пересчете на российскую валюту.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в последний раз подобное падение стоимости автомобильного топлива фиксировалось в 1993 году. В Евросоюзе на заправках в среднем цены на бензины снизились на 15%.

В развитых странах топливные цены формируются естественным рыночным путем, следуя за стоимостью барреля нефти. В России государство в 2018 году применило механизм обратного акциза, который получил название «демпфер». Он предполагает перечисление государством напрямую владельцам НПЗ разницы между средней экспортной ценой на нефть и внутренней стоимостью бензинов или дизельного топлива. При низких ценах на углеводороды этот демпфер работает в обратную сторону: нефтяники перечисляют разницу внешних и внутренних цен в бюджет. Предполагалось, что этот механизм поможет сдерживать розничные цены моторного топлива.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что многие эксперты топливного рынка считают демпфер не оправдавшим себя механизмом. Так, гендиректор независимого агентства «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов отмечает,

что снижение оптовых и розничных цен на нефтепродукты в России заблокировано именно демпфером.

По его словам, при снижении мировых цен на нефть и нефтепродукты, когда демпфер становится отрицательным, акцизы в России резко растут. Именно это не позволяет внутренним ценам снижаться вслед за мировыми. Это несправедливо по отношению к российским производителям и потребителям нефтепродуктов, полагает Турукалов.

Вопрос снижения розничных цен на заправках АЗС ранее поднимал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он считает, что дешевый бензин и дизтопливо помогут поддержать население России в условиях глобального спада экономики и роста продуктовых цен.

«Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, — это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — цитирует «РИА Новости» парламентария.