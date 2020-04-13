Простой за свой счет: бизнес не получит компенсации

Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают «Известия». Так, страховые выплаты полагаются только в тех случаях, когда имуществу наносится материальный ущерб, как при пожаре или наводнении. Эксперты уточняют, что коронавирус подобных потерь бизнесу не приносит, а обычное страхование предусматривает возмещение только в таких случаях.

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В «Росгосстрахе» в линейке продуктов для юридических лиц отсутствуют программы, предусматривающие покрытие деловых рисков, таких как простои, падение цен, спроса и так далее, рассказал представитель компании «Известиям». От подобных ситуаций не страхует и «Ренессанс Страхование», поскольку, как изданию пояснили в организации, их довольно сложно оценить на волатильном рынке.

Сергей Худяков, гендиректор Mains Group, страхующей средний и крупный бизнес, отмечает, что сейчас для срабатывания покрытия должен быть непосредственно материальный ущерб, к примеру авария при перевозках или у предприятия-поставщика.

Новая оговорка об исключении любых рисков, связанных с COVID-19, скоро может появиться в полисах российских предпринимателей. Подобную идею недавно реализовал лондонский страховой рынок Lloyd's.

Гендиректор «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Андрей Панов пояснил «Известиям», что новые правила, которые принимает Lloyd's, неизбежно будут встречаться и в полисах других компаний.

«Поскольку российские компании перестраховывают свои риски на международном рынке, можно ожидать, что и в полисах наших страховщиков коронавирус будет прямо исключен», — отметил Андрей Панов.

Сам страховой сектор существенных убытков из-за COVID-19 не зафиксирует, однако косвенные потери будут ощутимые, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. По его мнению, в первую очередь под угрозой находятся средние и небольшие компании, у которых отсутствует достаточный запас прочности. Кроме того, общий спад в экономике скажется на объеме премий, добавил эксперт.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс при этом подчеркнул, что снижение продаж в ряде страховых компаний по разным линиям бизнеса уже превышает 50% в связи с косвенными убытками. По мнению эксперта, наибольшие потери ожидаются по страхованию ответственности туроператоров, так как подобные договоры не содержат конкретных причин события и предполагают покрытие, когда компания заявляет о невозможности исполнения обязательств перед клиентами. В данный момент общий размер ответственности по таким договорам составляет 16,5 млрд рублей.

Алексей Янин, директор по рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что

чтобы попасть в реестр операторов, турфирмы обязаны страховать свои риски. С малым бизнесом, в том числе ресторанами и салонами красоты, ситуация обстоит хуже — они редко покупают покрытие и претендовать на выплату не могут.

По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», существует два сценария дальнейшего развития страхового сегмента. Согласно позитивному, в 2020 году рынок сократится на 17 %, а объем премий составит не более 1,23 трлн рублей. Премии по видам страхования, не связанным со страхованием жизни, снизятся на 16 % до 900 млрд рублей. Однако такой сценарий может быть реализован в случае быстрого окончания карантина и короткого периода шокового состояния экономики с активным восстановлением уже в II квартале 2020 года.

Если пандемия окажется затяжной, эффект от нее для страхового рынка, как и для всей экономики, будет более существенным, а старт восстановления будет перенесен на IV квартал текущего года или начало 2021-го. По негативному сценарию агентства, в этом году страховой рынок сократится на 27 %, откатившись до уровня пятилетней давности. Объем non-life страховых премий упадет более чем на 20 %.