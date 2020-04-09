Газ из России: такой транзит Украине не нужен

Программа «оптимизации» газотранспортной системы Украины направлена на прекращение транзита газа из России, к чему и готовится Киев. Об этом заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает издание Liga.net.

Украинские власти и газовики продолжат противодействовать строительству трансбалтийского газопровода «Северный поток – 2», отметил Макогон, и Киев ждет помощи в этом от США и стран Европейского союза.

«Проект СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы. <...> Очевидно уже сейчас, что «Газпром» не сможет закончить строительство до 2021 года», – подчеркнул глава украинского оператора ГТС.

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По мнению Макогона, альтернативный сценарий для ГТС Украины – транзит между странами Евросоюза. Кроме того, в Киеве изучают возможность поставок сжиженного природного газа из Америки через Польшу и далее – в Восточную Европу.

Напомним, в конце 2019 года «Газпром» подписал с украинским «Нафтогазом» пакет соглашений, действующий следующие пять лет. Он регулирует транзит российского газа через Украину – в первый год российские газовики будут прокачивать 65 млрд кубометров, и в последующие четыре – по 40 млрд кубов.

В январе 2020 года транзит российского «голубого топлива» через Украину составил 2,65 млрд кубов, а в феврале — 3,926 млрд кубов. Макогон в своем Facebook заявил, что несмотря на снижение «Газпромом» транзита через украинскую территорию, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 млрд кубометров. Он также отметил, что оплаченные мощности использованы на 46%.

Заключенный с «Газпромом» контракт на транзит газа через Украину на грядущие пять лет — компромиссный вариант, такое мнение выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Российская газовая компания отказалась «брать на себя риски неэффективного украинского законодательства», отметил украинский топ-менеджер. На Украине и в Евросоюзе законы, влияющие на рынок природного газа, не совпадают. Из-за этого «Нафтогаз» фактически «выступил буфером» между Москвой и Киевом. «Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — подчеркнул Коболев.

Компромиссным контракт между двумя компаниями назвали и в российском правительстве. Тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что над решением конфликта с украинской стороной работали довольно долго.

«Газовый контракт <...> — это компромисс, который необходимо было найти», — констатировал тогда глава российского кабмина. Медведев отметил, что при заключении контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия продолжит поставку газа через Украину на взаимовыгодных условиях.

«Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — подытожил он.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписание Россией и Украиной соглашения о продолжении транзита российского газа великим днем для энергобезопасности Европы. «Это — великий день <...>. Все части этого пазла теперь на своих местах», — сказал он.

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу из-за строительства нового газопровода по дну Балтики. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы.%

Ранее Украина призвала ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить «Северный поток — 2».

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать «освобождение» газпромовского [потока]», — говорилось в обращении на тот момент премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Власти США также стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2», проходящего по дну Балтийского моря из Ленинградской области в северную Германию.

Сами же американские газовики хотят поставлять Европе свой сжиженный природный газ морским путем — на танкерах, причем по гораздо более высокой цене.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» представляет собой исключительно экономический проект, который строится в интересах всех участников проекта.