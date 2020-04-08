Утильсбор отложен: российским автозаводам дали отсрочку

В среду Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, согласно которому компании из реестра крупнейших автопроизводителей страны получат отсрочку по уплате утилизационного сбора за I, II и III кварталы до декабря 2020 года. Он рассчитывается исходя из количества импортированных и произведенных на территории страны автомобилей и уплачивается всеми автокомпаниями.

Компенсации в виде субсидий по этому сбору предусмотрены только для держателей СПИК.

«Проект призван снизить негативные экономические последствия, с которыми столкнулись высоколокализованные отечественные автопроизводители из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19», — заявил по этому поводу глава Минпромторга Денис Мантуров.

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В министерстве ожидают, что эта мера поможет частично решить «проблему дефицита оборотных средств». Это также даст отечественным автозаводам возможность избежать «просрочки по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя», уточнил министр.

Такая инициатива благоприятно скажется на автомобильной промышленности страны, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«У нас с прошлого года государство платит промсубсидии авансом, автопроизводители из этих сумм компенсируют свои затраты на уплату утилизационного сбора. Получается, сейчас автопроизводители имеют в обороте довольно крупные средства от государства, которые они могут использовать для текущих финансовых операций. Это позволит им подойти более гибко к вопросу ценообразования, маркетинговым акциям и скидкам», — заметил Бургазлиев

По мнению эксперта, еще одним плюсом будет то, что компании-держатели специнвестконтрактов получили промсубсидии до падения рубля, а когда придется их возвращать, с большой долей вероятности российская валюта еще не вернется к прежним значениям. Соответственно, курсовая разница будет обращена в доход компаний. Наибольшую выгоду это принесет компаниям с невысокой долей локализации, таким как Toyota и Nissan.

«Конечно, в этой ситуации компании, которые импортируют автомобили, будут в более проигрышной ситуации, поскольку у них подобной помощи нет, соответственно, им труднее будет конкурировать»,

– полагает Бургазлиев.

В число компаний, которые в России работают по СПИК и, соответственно, получат «утилизационные каникулы», входят «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», «КамАЗ», Renault, российская компания Sollers (владеет УАЗом; производит в рамках СП Ford, Isuzu и Mazda), калининградский «Автотор» (Hyundai, Kia, BMW, Chery, Genesis), заводы Volkswagen, Hyundai, «ПСМА РУС» (концерн PSA Peugeot Citroen имеет завод в Калуге совместно с Mitsubishi), тульский завод Haval, питерские предприятия Nissan и Toyota, а также сборочная площадка Mercedes-Benz в Есипово.

Не смогут претендовать на отсрочку по «утилю» марки, не имеющие заводов в России, занимающиеся исключительно импортом автомобилей: Honda, Suzuki, Lexus, Audi, Chevrolet, Volvo, концерн «Jaguar Land Rover», Infiniti, MINI, Subaru, Cadillac, Porsche, Geely, Changan, Jeep, DFM, Lifan.

Впрочем, компании-держатели СПИК также не смогут претендовать на подобные льготы в отношении полностью импортируемых машин. К примеру, в случае Mercedes-Benz это касается всего модельного ряда, за исключением седанов E-classe, собранных в Солнечногорском районе.

Поддержка одних компаний в ущерб другим порождает дисбаланс конкуренции и с большой вероятностью может закончиться иском во Всемирную торговой организации (ВТО), после того, как пандемия сойдет на нет,

предупреждает юрист и автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Утилизационный сбор был введен как средство защиты национального автопрома, включая иностранных инвесторов, от тех компаний, которые не хотят строить заводы в России, говорит он.

«Заводы получают промышленные субсидии как компенсацию за уплаченный «утиль», официально Минпромторг именно так это не формулирует, чтобы не было иска в ВТО. Но все прекрасно знают, что это именно так, потому что импортеры эти субсидии не получают. Здесь как бы не придерешься. А вот заморозка «утиля» для одних, и сохранение его для других уже имеет яркий признак промышленного протекционизма, что наказывается санкциями ВТО», — поясняет Ифанов.

Опрошенные «Газетой.Ru» автомобильные компании оказались не готовы комментировать вопрос утилизационного сбора. Получить оперативный комментарий Минпромторга не удалось.