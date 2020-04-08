В поисках истины: россияне закупаются вином

За первую неделю режима самоизоляции спрос в сегменте «Винные магазины» вырос на 31% год к году, говорится в исследовании проекта Сбербанка «СберДанные».

С 30 марта по 5 апреля расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с предыдущей неделей и аналогичными датами в прошлом году. Однако в некоторых сегментах траты заметно выросли: сильнее всего в категории «Винные магазины» — более чем на треть год к году.

Также наблюдается небольшой рост в сегменте продуктов питания — на 9,2%. Такую динамику аналитики объясняют тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны. По их мнению, это «единственная категория, в которой спрос может оказаться более-менее устойчивым».

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Кроме того, начало периода самоизоляции сказалось на интересе к цифровым товарам — делать покупки в этой категории стали чаще на 17,4%. По понятным причинам в стране сохраняется повышенный спрос на лекарства и медицинские товары — он вырос на 15,5% год к году.

При этом в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Спорт», «Салоны красоты», «Мебель и предметы интерьера» спрос исчез «практически полностью», отмечается в сообщении «СберДанных». Уже несколько недель подряд в сегментах «Авиабилеты», «Турагентства», «Отели» фиксируются минимальные продажи, а в начале месяца к ним прибавились «Спорт», «Салоны красоты», «Развлечения». Похожая ситуация наблюдается в других крупных товарных категориях, таких как «Одежда и обувь» (−94,2%), «Мебель и предметы интерьера» (−81,0%), «Бытовая техника и электроника» (-58,2%) год к году.

Продажи алкоголя в России выросли еще в марте. Согласно данным международной консалтинговой компании Nielsen, стоимостные продажи в категории алкогольной продукции (без учета тихих вин) уверенно росли весь прошлый месяц.

Если в первую неделю марта прирост составил 2,6%, то во вторую уже 11,9%, а в третью и четвертую недели месяца — 23,8% и 25,4% соответственно.

При этом ускорение темпов роста алкогольной индустрии поддерживается увеличением продаж пива: на него пришлось 77,6% продаж за последние две недели марта. Также в прошлом месяце активно росли продажи биттеров: с 16 по 22 марта прирост составил 121%, а с 22 по 29 — 113% к аналогичному периоду прошлого года.

Виноторговая компания Alianta Group в прошлом месяце зафиксировала рост спроса на 20% год к году, рассказал «Ведомостям» директор по развитию компании Александр Буйневич, отметивший, что продажи увеличились в основном за счет больших поставок в крупные торговые сети. За последнюю неделю марта продажи выросли и у компании «Ладога дистрибьюшен», превысив показатель первой недели месяца на 20-30%.

В прошлом месяце рост продаж зафиксировали и в винотеках SimpleWine: по сравнению с прошлым годом они выросли на 10-20%, рассказал «Ведомостям» президент группы Simple Максим Каширин.

Возросший спрос эксперты связывают с тем, что потребители делают запасы, понимая, что повышение курса доллара неминуемо скажется на цене продукции. Поставщики алкоголя действительно готовятся повышать цены, заявил Каширин «Ведомостям», отметив, что Simple, скорее всего, изменит цены. Alianta Group также уже обсуждает с партнерами грядущий рост цен, рассказал газете Буйневич, объяснивший «вынужденные меры» ослаблением рубля и ростом цен на услуги логистики.

Закупочные цены на некоторые товары намерены пересмотреть и крупнейшие поставщики продуктов питания. которые уже уведомили об этом торговые сети. Подорожают такие продукты, как кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба. В зависимости от категории рост стоимости может составить от 5 до 20%, сообщили ранее «Известиям» в «Руспродсоюзе». По словам исполнительного директора организации Дмитрия Вострикова, самое существенное повышение цен ожидается для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. Он отметил, что ритейлеры еще не согласовали подорожание, однако уже в ближайшие две недели ситуация может измениться.